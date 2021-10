V domě oblékl cizí bundu a ukradl auto, zloděje chytil všímavý policista

Příběh se začal odvíjet minulý týden, kdy pětatřicetiletý recidivista ukradl dámské elektrokolo za zhruba 20 tisíc korun.

Hned na druhý den na něm přijel k domu ve Frýdku-Místku, do nějž vstoupil neuzamčenými dveřmi. V předsíni se přezul do sportovní obuvi majitele domu a oblékl si i jednu ze sportovních bund, které v domě našel. Jeho pozornosti neunikly ani klíče od automobilu. Dále do domu už zloděj nešel, ukradl vůz stojící před domem a zmizel.

Jenže zanedlouho, když projížděl Frýdkem-Místkem, si hlášeného kradeného vozu všiml policista a vyrazil za ním. Zloděj ovšem přišlápl plyn a snažil se ujet.

„Policista ho následoval až do slepé ulice v obci Sedliště, odkud neměl pachatel úniku. Muž proto zastavil, vyskočil z vozidla a dal se na útěk směrem k lesu,“ popsala policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Navzdory výzvám policisty, aby se zastavil, utíkal zloděj dál. Moc dlouho však nevydržel a zcela vyčerpaného ho nakonec policista dostihl a zadržel.

Kromě krádeže a neoprávněného užívání cizí věci si zloděj vyslechl i obvinění z maření úředního rozhodnutí, protože v době spáchání činu měl soudem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel.