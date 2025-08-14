Fantom odpočívadel. Kamioňáci spali ve voze, zloděj jim zatím vykrádal kabiny

Autor:
  9:46
Pět měsíců moravskoslezští kriminalisté pátrali po tajemném vykradači aut zaparkovaných na odpočívadlech u čerpacích stanic na dálnici D1 na Novojičínsku. Kamiony zloděj vykrádal i v době, kdy tam spali řidiči. Bral peníze, platební karty i mobily. Teď za to třiačtyřicetiletému muži z Ostravy hrozí až pět let vězení.
Fotogalerie3

Při dopadení měl muž u sebe náčiní, kterým kamiony otvíral. | foto: Policie ČR

V hledáčku měl dálniční fantom především zahraniční kamiony, neodradilo jej ale ani parkující osobní auto. Na odpočívadlech okolo D1 na Novojičínsku je vykrádal od začátku března. Vždy v noci.

„Do vozů se vloupal buď po překonání zámků dveří, přes pootevřené okénko, nebo využil toho, že vozidlo bylo neuzamčené,“ popsala jeho postup policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Čtrnáctkrát, a téměř vždy do kamionů

Z kabin zloděj bral tašky a peněženky s doklady, peníze, platební karty i mobily. „Zřejmě mu nevadila ani skutečnost, že v té době uvnitř spali i samotní poškození, tedy řidiči,“ poznamenala Kubzová.

Poškozený zámek jednoho z kamionů.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Svůj čin zopakoval minimálně čtrnáctkrát. „Téměř vždy se jednalo o zahraniční kamiony. V jednom případě měl rozbít zadní okno osobního automobilu,“ uvedla policejní mluvčí.

Ukradené telefony prodával, peníze z ciziny měnil ve směnárnách. Několikrát zkusil ukradenými kartami v bankomatu vybrat hotovost, to se mu však podařilo jen jednou, když měl řidič u karty napsaný PIN.

Opakující se případy se stejným modem operandi si převzala krajská kriminálka. Její členové od března vyhodnocovali stopy z poškozených aut, přehrávali si dostupné kamerové záznamy i zjišťovali informace v terénu. A na konci července spadla klec.

Zloděj odmontoval z kamionu světla, když si řidič dával noční přestávku

„Po předchozím souhlasu státního zástupce byl policisty zadržen podezřelý muž právě na jedné z čerpacích stanic. Při zadržení u něj byly zajištěny věci, které mohly sloužit k páchání trestné činnosti,“ nastínila Kubzová a dodala, že na odpočívadla pachatel většinou jezdil na elektrokole. Také kradeném.

Celková škoda čítá 180 tisíc korun a Ostravanovi, který má podobnou trestnou činnost v záznamech už z minulosti, hrozí až pět let vězení.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic....

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Města Albrechtice Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i...

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

Fantom odpočívadel. Kamioňáci spali ve voze, zloděj jim zatím vykrádal kabiny

Pět měsíců moravskoslezští kriminalisté pátrali po tajemném vykradači aut zaparkovaných na odpočívadlech u čerpacích stanic na dálnici D1 na Novojičínsku. Kamiony zloděj vykrádal i v době, kdy tam...

14. srpna 2025  9:46

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

14. srpna 2025  9:15

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Města Albrechtice Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i...

13. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  22:21

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

Austria - Baník: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Parádní přestřelka v prvním souboji dává tušit dramatickou odvetu. Fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném domácím utkání nad Austrií Vídeň (4:3) zabojují na hřišti soupeře o play off Konferenční ligy....

13. srpna 2025  19:30

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:25,  aktualizováno  18:11

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic....

13. srpna 2025  17:59

Z Liberce přijel do Ostravy žirafí samec. Mezi třemi samicemi má jediný úkol

Na rok přijel z Liberce do Ostravy. A úkol má veskrze jediný: zplodit potomka a rozšířit tak chov žiraf. Takové je hlavní poslání nového samce žirafy Rothschildovy, který v ostravské zoologické...

13. srpna 2025  9:49

Neobvyklý parkovací dům. V podzemí budou auta, na střeše moderní sportoviště

Nový trend využití ploch ve městech na stále více nedostatková místa pro auta a zároveň zachování jejich kvality pro jiné účely se podařilo prosadit radním ostravského obvodu Poruba. Na místě...

12. srpna 2025  15:18

Slovák převážel v cessně po Evropě tašky s marihuanou. Nevěděl jsem to, hájí se

Krajský soud v Ostravě začal řešit neobvyklý případ slovenského pilota, který podle obžaloby převážel mezi Španělskem, Slovenskem a Polskem drogy. Přišlo se na to při jeho loňském nouzovém přistání...

12. srpna 2025  12:56

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

12. srpna 2025  10:45

Vyhláška o vložkách do škol je připravená. Prolomili jsme ledy, říká náměstek

Menstruační vložky by měly být od ledna 2026 zdarma na všech dívčích záchodech základních a středních škol v republice, podobně jako toaletní papír a mýdlo. Vyplývá to z návrhu úpravy zdravotnické...

12. srpna 2025  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.