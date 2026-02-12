Popis svědkyně na zloděje perfektně seděl. Před policisty se skrýval za keřem

Podle policie neměl problém během jedné noci spáchat více skutků. „Kriminalisté napříč Ostravou spolupracovali, aby pachatele dopadli. Shromažďovali důkazy a získané informace a zjišťovali, zda spolu případy souvisí,“ naznačila policejní mluvčí Eva Michalíková.
Nakonec policisté zjistili, že zlodějem je sedmadvacetiletý muž, kterému se poslední skutek stal osudným. „Operační důstojník na konci minulého týdne v brzkých ranních hodinách přijal oznámení od ženy, která sdělila, že viděla mladého muže, který se měl pokusit vloupat do jednoho rodinného domu v Ostravě-Svinově,“ popsala mluvčí.
Svědkyně pachatele perfektně popsala, což napomohlo k jeho dopadení. „Na místo se vydala hlídka, která poblíž místa činu spatřila muže za keřem stromu na bílém jízdním kole. Policisté věděli, že právě na tohoto mladíka již mají spadeno porubští kriminalisté,“ vysvětlila mluvčí.
Kriminalisté mladíkovi prokázali více než dvacet skutků se škodou přes 400 tisíc korun. „Při vloupání do vozidel měl mnohdy využít situace, že nebyla zamčená. Auta měl prohledat a brát věci, které tam poškození nechali, například doklady, platební karty, oblečení, ale také v jednom případě z auta ukradl přes 100 tisíc korun,“ řekla Michalíková.
Nezamčené dveře domů
Také při vloupání do objektů zloděj mnohdy využíval otevřených dveří. Jindy však rozbíjel okna nebo za použití nářadí vypáčil zámek dveří.
„Ukradl mimo jiné jízdní kolo, koloběžku, nářadí, elektroniku, ale také alkohol. Díky precizní práci se porubským kriminalistům podařilo zajistit některé odcizené věci, které mohly být poškozeným osobám vráceny,“ řekla mluvčí.
Muž je obviněn z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
„S kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, jemuž státní zástupce vyhověl, a proto dal návrh na vazební stíhání. Tento návrh byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení,“ dodala mluvčí.