Chladnokrevná vražda strážmistra. Mladíka zkazil krvavý brak, dštil tisk

Památce čet. strážmistra Františka Jahuby, který byl zde dne 13. 4. 1906 ve vykonávání své služby zavražděn. Tak zní nápis na pomníku, který stojí v ostravském obvodu Hrabová dodnes. (14. listopadu 2025) | foto: Jan Smejak

Petra Sasínová
  13:00
Případ vraždy strážmistra Františka Janhuby, další díl seriálu iDNES.cz Zločiny staré Ostravy, vzbudil ve městě na počátku 20. století velké pobouření. Důvodem bylo i to, že osmnáctiletého vraha Josefa Břenka údajně svedly na špatnou cestu takzvané krvavé romány, ve kterých si liboval.

Zjevný motiv k vraždě spáchané v roce 1906 v dnešním ostravském obvodu Hrabová u rybníka Šídlovec totiž chyběl.

Uprostřed noci Břenek rázně vstoupil do cesty hrabovskému strážmistrovi Janhubovi, který byl na obchůzce s mladším kolegou. Když se ho četník zeptal na jméno, Břenek vytáhl zbraň a střelil strážmistra do nohy. Raněný Janhuba po něm neohroženě skočil, ale mladík vypálil podruhé a zranil četníka do hrudníku už smrtelně.

Janhubův nezkušený kolega se na nic nezmohl a Břenek utekl. Až po několika měsících pátrání viníka zatkli v Americe, deportovali do vlasti a postavili před soud.

Rozšiřování této četby by měla být učiněna přítrž jako při prodeji jedu a třaskavin.

Ostravský krajdobový tisk

Chladnokrevná vražda strážmistra. Mladíka zkazil krvavý brak, dštil tisk

Premium
Památce čet. strážmistra Františka Jahuby, který byl zde dne 13. 4. 1906 ve...

Případ vraždy strážmistra Františka Janhuby, další díl seriálu iDNES.cz Zločiny staré Ostravy, vzbudil ve městě na počátku 20. století velké pobouření. Důvodem bylo i to, že osmnáctiletého vraha...

