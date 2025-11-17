Zjevný motiv k vraždě spáchané v roce 1906 v dnešním ostravském obvodu Hrabová u rybníka Šídlovec totiž chyběl.
Uprostřed noci Břenek rázně vstoupil do cesty hrabovskému strážmistrovi Janhubovi, který byl na obchůzce s mladším kolegou. Když se ho četník zeptal na jméno, Břenek vytáhl zbraň a střelil strážmistra do nohy. Raněný Janhuba po něm neohroženě skočil, ale mladík vypálil podruhé a zranil četníka do hrudníku už smrtelně.
Janhubův nezkušený kolega se na nic nezmohl a Břenek utekl. Až po několika měsících pátrání viníka zatkli v Americe, deportovali do vlasti a postavili před soud.
Rozšiřování této četby by měla být učiněna přítrž jako při prodeji jedu a třaskavin.