Řetízek zmizel už loni v sobotu 20. prosince okolo půl třetí ráno před provozovnou Tik Tak Club, policie však výzvu zveřejnila až nyní. „Kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality Ostrava prověřují okolnosti trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.
Dosavadním šetřením policisté zjistili, že muž byl napaden, přičemž někdo řetízek ukradl, nebo byl ztracen a poté si ho někdo ponechal. „Řetízek má hodnotu několika set tisíc korun,“ konstatovala policejní mluvčí.
|
Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci
Policie se obrací na případné svědky incidentu se žádostí o pomoc. „Mohli by poskytnout informace k objasnění ztráty či krádeže tohoto zlatého řetízku. Také se obracíme i na možného ‚nového‘ majitele šperku, který ho mohl následně od někoho zakoupit, aby i on se policistům přihlásil. Jedná se o věc pocházející z trestné činnosti,“ vysvětlila mluvčí Michalíková.
Informace k případu přijímají policisté na lince 158, případně se mohou dostavit na ostravskou policejní služebnu v Masné ulici 882/5, ostatně jen pár kroků od zmiňované Stodolní. „Za jakékoliv poskytnuté informace předem děkujeme,“ zakončila Eva Michalíková.