Dozvuky napadení ve Stodolní. Policie hledá zlatý řetízek za statisíce

Autor:
  10:11
Ztracený, nebo ukradený. Po zlatém řetízku, jehož hodnota dosahuje několik stovek tisíc korun, pátrá ostravská policie. Majitel ho pozbyl po napadení, jehož obětí se stal na známé Stodolní ulici v centru moravskoslezské metropole. Policisté rovněž žádají o pomoc veřejnost.

Tak vypadá odcizený, nebo ztracený řetízek v hodnotě několika stovek tisíc korun, po kterém pátrá ostravská policie. (19. května 2026) | foto: Policie ČR

Řetízek zmizel už loni v sobotu 20. prosince okolo půl třetí ráno před provozovnou Tik Tak Club, policie však výzvu zveřejnila až nyní. „Kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality Ostrava prověřují okolnosti trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Dosavadním šetřením policisté zjistili, že muž byl napaden, přičemž někdo řetízek ukradl, nebo byl ztracen a poté si ho někdo ponechal. „Řetízek má hodnotu několika set tisíc korun,“ konstatovala policejní mluvčí.

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Policie se obrací na případné svědky incidentu se žádostí o pomoc. „Mohli by poskytnout informace k objasnění ztráty či krádeže tohoto zlatého řetízku. Také se obracíme i na možného ‚nového‘ majitele šperku, který ho mohl následně od někoho zakoupit, aby i on se policistům přihlásil. Jedná se o věc pocházející z trestné činnosti,“ vysvětlila mluvčí Michalíková.

Informace k případu přijímají policisté na lince 158, případně se mohou dostavit na ostravskou policejní služebnu v Masné ulici 882/5, ostatně jen pár kroků od zmiňované Stodolní. „Za jakékoliv poskytnuté informace předem děkujeme,“ zakončila Eva Michalíková.

