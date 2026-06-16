Na skládce v Podbeskydí se objevil vzácný sup bělohlavý. Místní krkavci ho záhy vyhnali

Nevšedního ptačího hosta zachytila kamera, která skládku hlídá. „Sup bělohlavý se tady objevil úplně poprvé. Dlouho se ale nezdržel. Krátce poté, co přistál, jej vyhnali krkavci, kteří se na naší skládce živí,“ informovala Marta Kiššová, ředitelka společnosti Asompo, která skládku provozuje.
Sup bělohlavý se přitom na území České republiky běžně nevyskytuje. V Evropě žije ve Španělsku a Portugalsku, v některých lokalitách na Balkáně a také v Alpách.
„Vidět ho u nás je velmi výjimečné. Jednou z možností je ojedinělý zálet někde z jihu. Pro supa, když vykrouží, není problém dostat se do Rakouska za jednu dvě hodiny,“ uvedl ornitolog a vedoucí záchranné stanice v Bartošovicích Petr Orel.
Zřejmě jej přilákal zápach
Další možností je pak, že utekl některému z chovatelů, kteří předvádějí dravce na různých akcích. „Ti supy také chovají a nám už se před lety také stalo, že jsme v Hukvaldech jednoho uprchlého supa odchytávali,“ podotkl Orel.
Na skládku dravce přilákal zřejmě zápach. „Supi jako mrchožrouti mají velmi výtečný čich, skládka pro něj musela být velkým lákadlem,“ dodal Orel.
„Vzhledem k tomu, že na fotkách nejsou vidět žádné kroužky nebo vysílačka, nelze odhadnout, odkud sup přesně pochází. Žádná z českých zoo ale nyní žádného supa nepostrádá,“ uvedla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. I ona tak připustila, že se buď jedná o jedince ze soukromého chovu, případně o ptáka, který se sem zatoulal daleko ze svého běžného působiště.
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„Mladí supi, než zahnízdí, mohou takto putovat. Nedávno jsme řešili, že se tady objevil orlosup bradatý, původně odchovaný v naší zoo, který byl následně loni vysazen do volné přírody v Bulharsku. Letos v květnu se podle GPS lokátoru pohyboval v Tatrách, pak v blízkosti Ostravy a nyní je u Baltského moře někde na hranicích Polska a Německa,“ připomněla Nováková.
Krkavci, kteří supa vyhnali, žijí u skládky v neobvykle velkém množství. „Je jich tady kolem tří stovek, zřejmě je přitahuje skládka jako zdroj potravy,“ podotkl starosta sousedního Mořkova Adam Kučera.