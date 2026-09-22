Obyčejní houbaři, kteří vyrážejí v těchto dnech do Beskyd, se většinou vracejí s prázdnými košíky. Pracovníci Muzea Beskyd však posbírali v různých lokalitách, hlavně kolem Bílé a Starých Hamer, na sto druhů hub.
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Vedle hřibů, křemenáčů, kozáků, lišek, bedel, holubinek, václavek, ryzců nebo třeba penízovek sbírali i zajímavé nejedlé a jedovaté houby.
Teď jsou to exponáty výstavy s omezenou životností s názvem Živé houby 2026 v muzeu.
„Termín určilo vedení muzea už asi rok dopředu, takže jsme se museli přizpůsobit a doufat, že něco najdeme, i když zrovna nejsou houbové žně,“ říká botanička a kurátorka výstavy Petra Juřáková.
Obavy ale byly zbytečné. „Z muzea nás ráno vyrazilo devět ve třech autech. Rozprchli jsme se po Beskydech a toto je výsledek,“ ukazuje.
Přidali se k nim přátelé muzea a vášniví houbaři, kteří sbírali také v nižších polohách.
Květinky na Jamníku...
S úlovky se vraceli do muzea, kde čekal mykolog Jiří Lederer. Roky vedl tamní mykologickou poradnu, teď jako externí spolupracovník v důchodu určoval nálezy sběračů, ke kterým patřila i kurátorka.
„Tady máme třeba hvězdovky. Jsou sice nejedlé, ale jsou to takové moc pěkné květinky. Na Jamníku je jich teď fůra,“ líčí Juřáková.
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Výstavu doplňují informační panely. Některé školní děti čeká hromadná návštěva s výkladem.
Výstava potrvá do neděle, ale do té doby se mnohé z vystavených hub obmění. „Některé exponáty jsme dali do ledničky, takže je po nějakém dni vyměníme. A ve čtvrtek nás čeká další sběr, aby na víkend byly vzorky opět čerstvé,“ doplňuje kurátorka.
Návštěvníci zámecké expozice si na místě mohou prohlédnout plodnice jedlých, nejedlých i jedovatých druhů. Z kapacitních důvodů je nutné skupiny od deseti lidí objednat předem na telefonním čísle 733 269 323.