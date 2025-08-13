Z Liberce přijel do Ostravy žirafí samec. Mezi třemi samicemi má jediný úkol

Naposledy v Ostravě žirafa porodila před deseti lety. Od té doby nic. „Ostravské stádo nyní tvoří tři samice – dvě čtyřleté a jedná šestiletá. Všechny jsou v ideálním věku mít mláďata, ale zatím ani jedna z nich potomka neporodila. Předchozímu sedmiletému samci, se kterým samice pobývaly přes dva roky, se naplnit úlohu chovného samce nepodařilo,“ řekla mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.
Proto se chovatelé po dohodě s evropským koordinátorem chovu žiraf rozhodli pro razantní změnu.
„Původní samec byl začátkem července 2025 převezen z Ostravy do jihlavské zoo, kde pobývá v samčí skupině. Do Ostravy byl dočasně určen zkušený osmiletý samec ze Zoo Liberec, který už zplodil několik mláďat,“ vysvětlila mluvčí ostravské zoo.
Samec mezi ostravskými samicemi zůstane nejméně rok, a to po dobu, než se v Liberci opraví pavilon žiraf.
V Ostravě byl první den oddělený od zbytku stáda, ale se samicemi se viděl přes bariéru. Další dny už vyšel do odděleného výběhu a postupně se bude sžívat přímo se samicemi.