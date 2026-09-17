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Anémie a zánět. Ostravská zoo musela utratit dvouměsíční žirafí mládě

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  8:32

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V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec. (17. července 2026) | foto: ČTK

Ostravská zoologická zahrada musela nechat utratit mládě žirafy Rothschildovy, které přišlo na svět na začátku prázdnin. Mládě se v posledních dnech potýkalo se zdravotními problémy. Zoo to uvedla na webu.

Stav mláděte se zhoršoval, bylo apatické a zesláblé. Jeho matka mu navíc přestala věnovat pozornost.

„Vyšetření krve prokázalo anémii a probíhající zánět v těle. Chovatelé u něj navíc nepozorovali kojení, které je v tomto věku stále důležité. I přes veškerou podpůrnou léčbu se jeho stav nelepšil, a proto bylo minulý čtvrtek utraceno,“ uvedla zoo.

V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec. (17. července 2026)

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Přesnou příčinu problémů se podle zoo nepodařilo určit. „Mohla souviset s nedostatečně vyvinutou imunitou či nedostatečnou výživou od matky, která byla prvorodičkou. Chovatelé věří, že mladá samice při případných dalších odchovech zúročí své první mateřské zkušenosti, přestože trvaly jen dva měsíce,“ napsala zoo v příspěvku.

Samec se narodil 7. července, bylo to po jedenácti letech, kdy v zoo přišlo na svět mládě žirafy.

Žirafy Rothschildovy chová ostravská zoologická zahrada od roku 1987 a první mládě se tam narodilo v roce 1991. Samice žiraf jsou březí asi 14 měsíců. Matkou posledního mláděte byla pětiletá samice.

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