„Chtěli jsme, aby stadion zůstal tam, kam historicky patří, a současně aby Opava dostala halu odpovídající dnešním nárokům. Když člověk vejde dovnitř, pořád pozná starý opavský zimák,“ nastínil primátor Tomáš Navrátil záměr spojit tradici s moderním využitím.
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Přestavba spojila původní ocelovou konstrukci a zastřešení haly s novými tribunami, moderními technologiemi a zázemím pro sportovce i návštěvníky stadionu. Hala má nové šatny, tréninkové prostory, tělocvičnu a posilovnu, provozní zázemí i restauraci s venkovním posezením.
„Kompletně byly obnoveny rozvody, chlazení ledové plochy a další technologie. Tribuny nabídnou místa dvěma tisícům diváků, stadion je bezbariérový,“ řekl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Celková rekonstrukce zimního stadionu v Opavě začala v květnu 2023, tehdy se počítalo s náklady 370 milionů korun. Stavbaři však narazili na konstrukce a technická řešení z minulosti, která původní dokumentace vůbec neobsahovala.
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„Největší zásah pak přišel při povodni v září 2024, kdy voda zaplavila rozestavěný areál,“ popsal další komplikaci Konečný. Finální náklady čítají 442,2 milionu korun bez DPH.
Spolu s otevřením stadionu Opava vydává knihu Zimní stadion v Opavě – Od kluziště po arénu. Nechá také ještě upravit parkoviště a sousední parčík. Zimní stadion hodlá využívat pro sportovní, ale také kulturní a společenské akce.