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Opava obnovila zimní stadion. Spojuje minulost s přítomností, otevře jej hokej

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  15:33
Opavský zimní stadion v novém.

Opavský zimní stadion v novém. | foto: FB primátora Tomáše Navrátila

Opavský zimní stadion v novém.
Přestavba opavského zimního stadionu.
Přestavba opavského zimního stadionu.
Opavský zimní stadion se skví novotou.
17 fotografií
Tři roky práce a zhruba půlmiliardové náklady. Opava vyměnila retro hokejovou halu z 50. let minulého století za moderní zimní stadion. V pátek jej otevře utkání HC Slezanu Opava proti HC Bobři Valašské Meziříčí, na které naváže víkend s komentovanými prohlídkami a zábavou na ledu.

„Chtěli jsme, aby stadion zůstal tam, kam historicky patří, a současně aby Opava dostala halu odpovídající dnešním nárokům. Když člověk vejde dovnitř, pořád pozná starý opavský zimák,“ nastínil primátor Tomáš Navrátil záměr spojit tradici s moderním využitím.

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Přestavba spojila původní ocelovou konstrukci a zastřešení haly s novými tribunami, moderními technologiemi a zázemím pro sportovce i návštěvníky stadionu. Hala má nové šatny, tréninkové prostory, tělocvičnu a posilovnu, provozní zázemí i restauraci s venkovním posezením.

„Kompletně byly obnoveny rozvody, chlazení ledové plochy a další technologie. Tribuny nabídnou místa dvěma tisícům diváků, stadion je bezbariérový,“ řekl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Opavský zimní stadion v novém.
Opavský zimní stadion v novém.
Přestavba opavského zimního stadionu.
Přestavba opavského zimního stadionu.
17 fotografií

Celková rekonstrukce zimního stadionu v Opavě začala v květnu 2023, tehdy se počítalo s náklady 370 milionů korun. Stavbaři však narazili na konstrukce a technická řešení z minulosti, která původní dokumentace vůbec neobsahovala.

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„Největší zásah pak přišel při povodni v září 2024, kdy voda zaplavila rozestavěný areál,“ popsal další komplikaci Konečný. Finální náklady čítají 442,2 milionu korun bez DPH.

Spolu s otevřením stadionu Opava vydává knihu Zimní stadion v Opavě – Od kluziště po arénu. Nechá také ještě upravit parkoviště a sousední parčík. Zimní stadion hodlá využívat pro sportovní, ale také kulturní a společenské akce.

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