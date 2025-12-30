S mrazem se sněhové podmínky zlepšují. A Beskydy se začaly plnit lyžaři

Sněhové podmínky v Beskydech se s ochlazením zlepšují a na zahájení provozu se tam připravují další lyžařské areály. V pondělí se například rozjely lanovky ve střediscích Ski Park Gruň ve Starých Hamrech a v Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku. Dosud se v Beskydech lyžovalo jen v Bílé a Mezivodí.
I když byla návštěvnost lyžařských areálů o svátcích a o víkendu vysoká, na počtu úrazů se to podle horské služby neprojevilo.

„V posledních dnech bylo na horách pěkně. Díky inverzi i slunečno. To se projevilo na návštěvnosti. Hory byly plné lidí. Chovali se ale zodpovědně. Od Štědrého dne evidujeme jen tři lyžařské úrazy,“ řekl 28. prosince dispečer Horské služby Beskydy Jaroslav Pavlica, podle něhož si lidé museli dávat pozor na namrzlé horské chodníky a vybavit se při pěších túrách nesmeky. Ochlazení podle Pavlici zlepšilo lyžařské podmínky.

29. prosince spustili sezonu ve Ski Parku Gruň i v Mostech u Jablunkova. „Startovat budeme v pondělí. V provozu bude hlavní svah a asi polovina svahu u dětského vleku,“ uvedl dříve správce areálu Ski Park Gruň Kemal Rušitovič.

„Zima byla před Vánocemi špatná. Na Štědrý den začalo mrznout. Hned jsme toho využili a začali jsme zasněžovat. Postupně otevíráme další části areálu,“ řekl správce střediska v Bílé Jaroslav Vrzgula.

Dodal, že s blížícím se koncem roku roste i návštěvnost. „Od 26. prosince už je vysoká. Jsme spokojeni,“ řekl.

Mráz, sníh a vítr. Na Silvestra a Nový rok bude pořádná zima

Aktuálně je areál v provozu od 8.30 do 16.00. „Celkem máme k dispozici 5,4 kilometru sjezdovek. Lyžuje se nyní na třech kilometrech. V průměru na sjezdovkách leží 30 centimetrů sněhu,“ řekl včera Vrzgula.

