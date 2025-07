Projekt, jehož investorem je kraj, tedy zřizovatel Muzea Novojičínska, však přinese mnohem komplexnější změny.

„Jejich součástí je i vybudování nového edukačního centra v přízemí zámku, nové expozice o Kravařsku a relaxační zóny na nádvoří,“ popsala projekt mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Edukační centrum a tři nové expoziční místnosti vzniknou v nyní veřejnosti nepřístupném přízemí zámku. Bude zde i nová pokladna, hygienické zázemí, prostory pro personál a posezení pro hosty.

„Úprav se dočká i nádvoří zámku, kde vznikne relaxační zóna určená nejen pro odpočinek, ale i pro venkovní instalace a konání venkovních akcí jako jsou velkoplošné projekce, koncerty nebo worksh přiblížil náměstek hejtmana kraje Michal Kokošek s tím, že návštěvníci muzea se mohou těšit i na nový společenský prostor, muzejní obchod a venkovní mobiliář.

V rámci projektu se připravuje rovněž nová muzejní expozice. „Bude obsahovat moderní prvky rozšířené reality a audiovizuální technologie, které budou vstupovat do interakce s autentickými sbírkovými předměty,“ uvedl ředitel Muzea Novojičínska Aleš Knápek.

Tématem bude podle jeho slov období přelomu 19. a 20. století, kdy vznikaly první sbírky muzea. „Expozice prezentuje svébytný region, kde se prolínal český a německý živel. Jde o první část moderní úpravy celého objektu, který přinese svěží způsob prezentace naší minulosti od období středověké kolonizace až po poválečné vysídlení německého obyvatelstva,“ doplnil Knápek.

Stavební práce, které začnou v nejbližších dnech, potrvají rok, samotná expozice by měla být vybavena do konce roku 2026. První návštěvníci by ji měli zhlédnout na počátku roku 2027. „V první etapě bude muzeum fungovat bez přerušení, provoz se budeme snažit udržet co nejdéle a omezovat jej budeme jen v nejnutnějších případech,“ uzavřel Knápek.