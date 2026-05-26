Zemřel první porevoluční rektor ostravské Vysoké školy báňské Tomáš Čermák

„Profesor Tomáš Čermák zemřel 22. května 2026 ve věku 83 let,“ informoval mluvčí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Jiří Šíma.
Čermák byl jednou z klíčových osobností novodobé historie univerzity, v jejím čele stál v letech 1990 až 1997, a pak znovu mezi lety 2003 a 2010. Hrál tak zásadní roli při formování jejího směřování v období zásadních společenských změn po revoluci a podílel se zároveň na pozdějším budování moderní podoby školy a otvírání novým oborům a směrům.
„Pana profesora jsem hluboce respektoval jako velmi oblíbeného rektora, který naši univerzitu úspěšně provedl náročným obdobím konce devadesátých let i celou první dekádou nového tisíciletí. Vnímám ho jako jeden z velkých vzorů toho, jak s rozvahou a úspěšně vést akademickou obec,“ konstatoval současný rektor Igor Ivan.
Že byl pro její vývoj zásadním člověkem, Vysoká škola báňská vyjádřila už v roce 2019, kdy během oslav 170 let založení její zástupci Čermákovi předali unikátní čestný celostříbrný rektorský řetěz z odlévaných segmentů zdobený 23 acháty a 11 travertiny. Na jeho vzniku spolupracovali studenti a zaměstnanci školy.
Tomáš Čermák působil v oboru silnoproudá elektrotechnika. Celý svůj profesní život spojil s technickými a ekonomickými obory, především s oblastí hornictví, energetiky a řízení průmyslových procesů.