V třineckém rybníku se rozmnožují želvy nádherné původem z Ameriky

Několik z nich už se mu chytlo i na udici. „Jedna měla dokonce okolo padesáti centimetrů. Mysleli jsme si, že po zimě už je neuvidíme, ale protože moc nemrzne, nejenže přežívají, ale líhnou se další. Určitě se jich vypuštěním několika kusů před pár lety zbavil nějaký chovatel,“ popisuje muž.

Lidé želvy vyhazují většinou proto, že z malinké želvy vyroste docela velký a dravý jedinec schopný člověka i kousnout.

Podle technologa chovu ryb z Jablunkovska Radima Petreka ne všichni želvu nádhernou na rybnících obdivují. Hlavně rybářům začíná vadit.

„Živí se totiž rybími plůdky. Její počty ve volné přírodě na některých místech rostou. Často je vidět i na rybnících ve Stříteži na Frýdecko-Místecku. Tento invazivní druh nemá v Česku přirozené nepřátele. Myslel jsem si, že si s ní poradí vydra, ale jelikož se vyskytuje poblíž želvího společenství a to se nezmenšuje, tak asi také ne,“ konstatuje Petrek.

„Pro naši přírodu nepředstavuje žádný přínos, spíše narušuje vztahy v původních společenstvích.“ Další rybář zmíní, že želva nádherná dokáže zničit i hnízda vodních ptáků nebo vypudit z něj samici sedící na vejcích.

„Zatím to bude asi jediný zavlečený druh do zdejších vod. Vzpomínám si, že okolo 90. let se v Olši objevily piraně, asi je tam někdo vypustil. Ale ty naštěstí zimu, stejně jako mnozí lidmi vyhození plazi, nepřežily,“ dodává Petrek.

Na jihu Moravy se vyskytovala původní želva bahenní. Postupně vymizela, nedávno ji ochranáři ale znovuobjevili.