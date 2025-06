9:33

Hned na několika místech Moravskoslezského kraje by mohly vzniknout nové železniční vlečky. Vedle již avizovaného prodloužení kolejí poblíž mošnovského letiště by to mělo být i napojení chystané průmyslové zóny u Karviné. Nová napojení na železnici mají přispět k odlehčení silnic i ekologizaci nákladní dopravy.