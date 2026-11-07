„V současné době dokončujeme majetkoprávní vypořádání a aktualizujeme projektovou dokumentaci. Koncem letošního roku chceme vypsat soutěž na zhotovitele, zakázka bude rozdělená na víc částí,“ uvedl mluvčí Správy železnic David Kabele.
Rozdělení zakázky podle něj souvisí se snahou snížit celkové náklady stavby. Ty odhadované Správou železnic v dubnu dosahovaly přibližně 12,3 miliardy korun.
Právě elektrizace nejvytíženějších tratí by přitom podle železničních dopravců měla být jednou z priorit státu. Na nedostatečně promyšlený postup při výběru železničních staveb upozornil Svaz osobních železničních dopravců na nedávné konferenci v Opavě.
„Potřebujeme jasné pořadí elektrizace. Začít bychom měli na tratích, kde dnes dieselové vlaky zajišťují největší objem dopravy a kde doplnění trolejového vedení umožní využít elektrické vlaky na celých trasách,“ vysvětlil výkonný ředitel svazu Petr Moravec. Podle něj stát zveřejňuje seznam plánovaných železničních investic bez zjevného zdůvodnění jejich potřebnosti.
Provoz bez trolejí je neefektivní
Problém se podle dopravců týká také Moravskoslezského kraje. Ten se i kvůli nejistému postupu elektrizace rozhodl investovat do bateriových vlaků, umožňujících přímé spojení i na tratích bez trolejového vedení. Moravec však upozorňuje, že jde o dražší a technologicky složitější řešení.
Jako příklad neefektivního využívání železniční infrastruktury uvádí linku R27 z Krnova přes Opavu do Ostravy. Motorové vlaky na ní část cesty mezi Opavou a Ostravou-Svinovem absolvují na naftu, přestože je trať elektrizovaná.
S hodnocením pomalého postupu elektrizace souhlasí i Moravskoslezský kraj. „Současné tempo elektrizace však kraj nepovažuje za dostatečné, zejména pokud jde o další rozvoj regionálních tratí,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
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Modernizace trati z Ostravy do Frýdku-Místku se zpozdí, zahájení se komplikuje
Mezi nejdůležitější tratě určené k elektrizaci řadí kraj právě spojení Ostravy s Frýdkem-Místkem. Důležité jsou podle kraje také navazující úseky do Frenštátu pod Radhoštěm a Ostravice, spojení Opavy s Krnovem či trať mezi Sedlnicí a Štramberkem.
Problémy s pomalou elektrizací částečně pomáhají řešit bateriové vlaky. Od prosince 2024 je kraj využívá na lince Ostrava – Studénka – Veřovice a jejich provoz chce dále rozšiřovat. V prvním čtvrtletí příštího roku by měly nově jezdit například mezi Frýdkem-Místkem, Českým Těšínem, Karvinou a Ostravou nebo z Krnova do Ostravy.
Kraj současně připouští, že bateriové soupravy nemohou elektrizaci všude nahradit. „Na vytížených tratích s odpovídajícími technickými podmínkami zůstává klasická elektrická trakce preferovaným řešením,“ uvádí jeho mluvčí.
V plánu je modernizace dalších tratí
Správa železnic při stanovování investičních priorit podle Kabeleho zohledňuje nejen vytíženost a význam tratí, ale také připravenost jednotlivých projektů, jejich ekonomickou efektivitu a dostupnost financování.
Vedle spojení Ostravy s Frýdkem-Místkem připravuje například elektrizaci trati Opava východ – Krnov. U navazujících tratí z Frýdku-Místku do Frenštátu pod Radhoštěm a Ostravice byl loni schválen záměr projektu a v příštím roce by mělo začít projektování.
Správa železnic rovněž současně počítá s rozšiřováním infrastruktury pro bateriové vlaky. Připravuje například dobíjecí stanice v Krnově, Štramberku a Budišově nad Budišovkou. Ve Frýdku-Místku nyní buduje zařízení pro elektrické předtápění odstavených bateriových souprav.
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14. prosince 2024