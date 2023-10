Přejezd smrti ve Studénce se změní, firma prodala pozemky nutné pro objezd

Firma AK1324 vlastnící pozemky se totiž po několika letech neshod dohodla se Správou železnic (SŽ) na ceně pozemků umožňujících výstavbu objížďky podél průmyslové zóny vzniklé z areálu někdejší vagonky. ČTK to potvrdila jednatelka společnosti Šárka Ulmanová. „S vlastníkem jsme se dohodli. Smlouva už je podepsaná a je i v registru smluv,“ připojil se mluvčí SŽ Tomáš Gavenda.

Stalo se tak poté, co SŽ podala ke krajskému úřadu žádost o vyvlastnění pozemků. Než padlo rozhodnutí, tak se obě strany dohodly. Příprava stavby tak může pokračovat. „Předpokládaná hodnota stavebních prací v roce 2022 byla 638 milionů korun. Před samotnou stavbou ještě ale necháme udělat přepočet na aktuální cenovou úroveň,“ přiblížil ČTK Gavenda.

19. července 2018

Práce by podle něj měly začít v roce 2025. „Začínat budeme stavbou komunikací v Butovicích (část Studénky – pozn. red.). Dokončení samotného podjezdu předpokládáme v roce 2026,“ nastínil.

Dohoda o prodeji pozemků těší i vedení studénecké radnice. „Určitě jsme to přivítali. Ačkoliv se původně slibovalo, že bude hotovo do desátého výročí tragédie, tak nyní doufáme, že se alespoň začne s úpravami,“ reagoval starosta Studénky Libor Slavík.

Prvotně se mělo začít v roce 2017, pak se však už termíny pravidelně posouvaly. Starosta připomněl, že pokud by se postavil jen podjezd se zákazem průjezdu kamionů, vehnalo by to těžkotonážní soupravy do centra města a prostor kolem školy i školky. Proto si město vynutilo i kamionovou objížďku. „Nyní máme šanci nákladní dopravu svést mimo město jen na dálniční přivaděč,“ vysvětlil.

Původně byl pro levnější možnosti řešení křížení silnice s hlavní železniční tratí mezi Ostravou a Olomoucí, zmiňoval například zábrany vystupující z vozovky v okamžiku, kdy by někdo chtěl na trať vjet neoprávněně. „Ve světě už taková řešení jsou, ale teď jsme rádi, že se snad začnou stavět podjezd s objížďkou. To situaci vyřeší definitivně,“ podotkl starosta.

Podjezd na místě současného přejezdu bude mít dva pruhy pro osobní automobily, dále také pruh pro cyklisty a chodník pro pěší. Koleje tak nikdo nebude muset přejíždět ani přecházet. Kamiony a nákladní soupravy, které by pod podjezd nemohly, využijí nové objížďky vedoucí podél bývalé vagonky a navazující na přivaděč k dálnici D1.

V červenci 2015 zůstal mezi závorami stát polský kamion a do soupravy naložené balíky plechů narazilo pendolino. Bilance byla velmi tragická: tři cestující zemřeli, devatenáct lidí bylo zraněno, mnozí vážně, což se týkalo i strojvedoucího pendolina, který přišel o obě nohy. Viník nehody, polský řidič Slawomir Sondaj, dostal osm a půl roku vězení a na deset let přišel o řidičský průkaz.

Méně závažných incidentů se však na přejezdu stalo více. Ve srovnání se stavem v době nehody železniční přejezd sledují kamery s automatickým přenosem záznamu řidičských provinění, závory dostaly výraznější a blikající osvětlení a díky speciální konstrukci je lze mnohem snadněji přerazit.