Koridor ve Studénce stojí. Vlaky se navzájem ohrozily
Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně
Stačí bagr, který vyhloubí řadu děr, a voda po dešti místo toho, aby rychle odtékala pryč, se naopak zachytává. Metoda, kterou před pěti lety začali používat ochránci přírody v Beskydech, se začíná...
Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání
Jeden z nejznámějších uprchlíků, bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který utekl ze země, aby se vyhnul trestu za dotační podvod, by měl být v tuto chvíli na cestě do vlasti. „Letí z Jižní Ameriky....
Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe
Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...
Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice
Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...
Řev a rvačky na dětském hřišti. Z našeho sídliště se stává Bronx, stěžují si lidé
Častější hlídky strážníků městské policie i umístění bezpečnostní kamery si vyžádala situace na dětském hřišti v ulici J. Lohrera na sídlišti Anenská ve Frýdku-Místku. Obyvatelé okolních domů ji...
Ve Studénce na Novojičínsku na železničním koridoru je přerušený provoz. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si vzájemně ohrozily cestu, musely být zastaveny.
Blíží se dokončení dálnice D48, ŘSD hledá zhotovitele posledního úseku
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo hledat firmu, která postaví chybějící úsek dálnice mezi Novým Jičínem a obcí Rybí. Stavbou dlouhou 3,8 kilometru bude kompletně dokončena D48. Předpokládaná...
Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj
Už čtvrtá etapa projektu, který má omezit nadměrné šíření jmelí bílého, začala v Ostravě. Arboristé se v právě začínajícím období vegetačního klidu tentokrát soustředí na obvody Michálkovice,...
Odstávky nekončí. Hyundai v Nošovicích se příští týden zastaví na tři dny
Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Výroba bude stát v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Mluvčí...
Bili a okradli staršího spolužáka. Policie na Bruntálsku obvinila dva studenty
Šikana na jedné ze středních škol na Bruntálsku neměla dlouhého trvání. Když dva studenti jednoho spolužáka nejprve zbili a zanedlouho poté i oloupili, o všem se dozvědělo vedení školy a brzy i...
Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...
Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík
Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...
Lesníci na Moravě opravili po povodni koryta potoků, lesní cesty i mostky
Rok po povodních ze září roku 2024 zaměstnanci Lesů ČR obnovují koryta toků i lesní cesty na severní i střední Moravě. Investice tam už přesáhly 170 milionů korun. Lesníci napravovali škody po velké...
Karviná - Olomouc 1:1, Jarolím premiéru v lize slaví bodem. Ghali dal první gól
Fotbalisté Karviné poprvé v aktuálním ročníku Chance Ligy remizovali. V domácím zápase 12. kola uhráli s olomouckou Sigmu výsledek 1:1. Za Hanáky, kteří neprorháli počtvrté v řadě, skóroval Ahmad...
Baník a Karviná poprvé s novými trenéry. Snad fanoušci pomůžou, těší se Galásek
Fotbalisty MFK Karviná převzal ve středu, ve čtvrtek se do týmu vrátilo šest reprezentantů a už v sobotu v 15.00 Karvinští ve 20. kole první ligy hostí Sigmu Olomouc. Pořádně hektické dny má za sebou...
Krnov postaví nový krytý bazén. Stávající lázně trápí kvůli stáří i povodni statika
Stávající krytý bazén v Krnově je kvůli špatné statice způsobené stářím budovy i povodní zavřený. Celková oprava jej nečeká, město postaví nové městské lázně. Hotový je architektonický návrh a...
Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...