Chystané opravy železničního koridoru ovlivní i spojení Ostravy s Prahou

„V úterý 6. dubna 2021 začne platit výluková změna jízdního řádu na trati mezi Českou Třebovou a Kolínem. Důvodem omezení provozu je souběh několika stavebních akcí, zejména pak modernizace trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a přestavba železničního uzlu Pardubice,“ přiblížila důvody chystaných změn Nela Friebová, mluvčí Správy železnic s tím, že výlukový jízdní řád bude platit do poloviny roku 2023.



Důvodem oprav je podle vedení Správy železnic mimo jiné i špatný stav koridoru.

„Práce na koridoru proběhly už před téměř třiceti lety, byla to navíc doba, kdy se upravoval jen železniční svršek, do spodku se moc nešlo, což dnes způsobuje hlavní problémy,“ komentoval důvody oprav Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele Správy železnic.

„Například u Velimi se kvůli stavu koridoru už jen těžko držela rychlost 160 kilometrů v hodině. I proto jsme museli sáhnout k opravám,“ dodal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Dopad na délku jízdy mezi Ostravou a hlavním městem bude mít také plánovaná rekonstrukce úseku Choceň–Uhersko, která by měla začít do dvou let.

Zpoždění vlaků bude přibližně 15 až 20 minut

„Dálkové vlaky mezi Prahou a Olomoucí, respektive Ostravou, pojedou v upravených časových polohách zohledňujících zdržení kvůli výluce. Velmi orientačně se jízdní doba prodlouží přibližně o 15 až 20 minut. Přesnější údaje v závislosti na kategoriích spojů poskytnou dopravci, se kterými všechna nadcházející omezení intenzivně konzultujeme,“ popsal konkrétní dopady oprav na provoz na železnici mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Po skončení série oprav a modernizací by se jízdní doba vlaků mezi Ostravou a Prahou mohla zkrátit, jezdily by rychleji než nyní.

„Hlavním přínosem modernizačních akcí bude významné zvýšení kapacity a propustnosti trati. Díky vložení odboček bude například možné lépe řešit zachování provozu v případě mimořádných situací,“ dodal Gavenda.