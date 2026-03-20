Modernizace trati z Ostravy do Frýdku-Místku se zpozdí, zahájení se komplikuje

Darek Štalmach
  11:17
Příprava zdvojkolejnění a elektrizace trati mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem nabírá zpoždění. Zatímco ještě v prosinci 2025 Správa železnic (SŽ) slibovala zahájení prací na konci letošního roku, aktuálně hrozí až roční odklad začátku stavby.

Tak by měl vypadat podjezd železnice ve Vratimově. Kdy se tak stane, zatím není vůbec jisté. (20. března 2026) | foto: Městský úřad Vratimov

Podle aktuálních informací z jednání optimalizační komise bylo totiž rozhodnuto o odkladu o dvanáct měsíců.

„Důvody pro toto rozhodnutí jsou neodsouhlasení technického řešení vodovodů a kanalizací společností SmVaK a současně záměr Správy železnic rozdělit realizaci stavby na více koordinovaných zakázek po stěžejních profesích s cílem uspořit značnou část investičních nákladů,“ stojí v informaci podepsané zaměstnancem Správy železnic, kterou dostala mimo jiné i vratimovská radnice.

Stavbu chce Správa železnic rozdělit podle profesí, jako jsou mostní objekty, technologie či železniční svršek. Cílem má být zvýšení konkurence v soutěži a úspora investičních nákladů.

S vyzněním informace ale zástupci SmVaK nesouhlasí. Podle mluvčího Marka Síbrta obdržela společnost projektovou dokumentaci až v říjnu 2025 a následně v ní identifikovala řadu nedostatků.

„Nepřísluší nám komentovat rozhodnutí Správy železnic ohledně časového harmonogramu stavby, případně jejího odložení,“ konstatoval mluvčí SmVaK. „Některé detaily řešení jsme byli nuceni odložit, protože některá upřesnění není možné provést s ohledem na zimní období a nutnost odstávek vodovodů.“

Na Ostravsku očekávají obtíže při stavbě železnice, provázely už přípravu

Podle Dušana Gavendy, mluvčího Správy železnic, by ale informace o ročním odkladu zahájení stavby nemusela být konečná, odklad by mohl být i kratší.

„Zatím šlo o prvotní reakci na aktuální stav stavebního řízení, nicméně informace o odložení celé stavby není aktuální,“ konstatoval na dotaz MF DNES. „Další kroky ohledně přípravy této stavby včetně harmonogramu v nejbližší době teprve upřesníme.“

Odklad je špatnou zprávou zejména pro Vratimov, kde starosta Martin Čech již dříve upozorňoval na kritickou situaci na stávajícím železničním přejezdu, který má být nahrazen novým podjezdem.

Město na jižní hranici Ostravy totiž trápí dlouhé kolony automobilů, které hlavně ve špičkách znečišťují vzduch. Kolony vznikají právě u železničního přejezdu na trase Ostrava – Frýdek-Místek.

Po zdvojkolejnění už auta budou jezdit podjezdem. „Odložení zahájení stavby se nás dotýká. Čím později bude podjezd hotov, tím později se dopravě ve městě i našim občanům ulehčí,“ komentoval informaci o možném odkladu zahájení modernizace trati starosta Vratimova.

Zrychlení o sedm minut

Odklad modernizace se podle něj může projevit i na navazujících stavbách. „Vedle stavby několika chodníků, které ale nejsou až tak důležité, to je hlavně plánovaná stavba kruhového objezdu u radnice, která by vedla k dalšímu zklidnění dopravy u nás,“ doplnil Martin Čech.

Na stavbu ale nečekají jen ve Vratimově. Její dokončení a hlavně elektrifikaci trati do Frýdku-Místku očekává i krajský úřad, který objednává železniční dopravu v regionu.

„Po dokončení stavby budeme moci zaměnit vozidla motorové trakce za elektrická. Díky tomu zkrátíme cestovní dobu, navíc bude možno zavést nová dopravní spojení,“ uvedl již dříve náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Po rekonstrukci by se měla traťová rychlost v úseku zvednout na 120 kilometrů v hodině, což umožní zkrátit cestu mezi Ostravou-Kunčicemi a Frýdkem-Místkem z 21 na 14 minut.

Součástí projektu za několik miliard korun je také úprava stanic Paskov či Lískovec u Frýdku pro nákladní vlaky o délce až 740 metrů.

Kolony automobilů u přejezdu způsobují dopravní problémy ve Vratimově.

Student v Ostravě nedorazil domů z plesu, policisté ho našli mrtvého

Policisté pátrali v okolí Landeku po chlapci, který se v nevrátil z plesu. (15....

Okolí vrchu Landek v Ostravě-Petřkovicích pročesávali v neděli dopoledne policisté během pátrání po osmnáctiletém studentovi z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Po poledni oznámili, že...

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si...

Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé,...

Pečovatelka nechala seniorku zemřít hlady a žízní, půjde do vězení na patnáct let

Obžalovaná v největší jednací síni Krajského soudu v Ostravě. Zájem o tento...

Olomoucký vrchní soud potvrdil patnáctiletý trest vězení pro devětašedesátiletou Annu Hřivnáčovou z Ostravy. Žena podle rozsudku jako asistentka sociální péče dlouhodobě a úmyslně zanedbávala svou...

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

Zemřel někdejší ostravský primátor Aleš Zedník, byl i ruským konzulem

Primátor Ostravy Aleš Zedník po svém zvolení v roce 2002.

Ve věku 68 let zemřel politik Aleš Zedník, který byl v letech 2002 až 2006 primátorem Ostravy. Byl členem České strany sociálně demokratické, za níž byl od roku 1998 do roku 2006 ostravským...

20. března 2026  10:10

Basket Ostrava se krutými prohrami učí. Místo cizinek angažoval mladé Češky

Chomutovská Karoline Striplinová brání Anežku Hrubou.

Šest zápasů z dosavadních jednadvaceti prohrály o více než 40 bodů. Rekordní je jejich porážka s USK Praha o 91 bodů 36:127! Basketbalistky Basketu Ostrava byly dlouho otloukánkem nejvyšší domácí...

20. března 2026  9:47

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

19. března 2026,  aktualizováno 

Částečná úleva pro řidiče. Silničáři otevřeli jeden pás D48 na pomezí tří krajů

Řidiči mohou ode opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub. Teď v...

Řidiči mohou ode dneška opět jezdit po dálnici D48 mezi obcemi Palačov a Dub, na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silničáři tam budovali její scházející úsek, který nahradí...

19. března 2026  14:24

Výjimečná událost v karvinském dole. OKD začalo vytahovat sedmnáctimetrové nádoby

Masivní, tmavá skipová nádoba o hmotnosti 24 tun je vysunována z objektu haly...

Další krok při likvidaci poslední činné šachty na území republiky má za sebou společnost OKD. Zaměstnanci stonavského dolu ČSM na Karvinsku nyní z těžní jámy postupně vytahují skipové nádoby,...

19. března 2026  13:08

Pečovatelka nechala seniorku zemřít hlady a žízní, půjde do vězení na patnáct let

Obžalovaná v největší jednací síni Krajského soudu v Ostravě. Zájem o tento...

Olomoucký vrchní soud potvrdil patnáctiletý trest vězení pro devětašedesátiletou Annu Hřivnáčovou z Ostravy. Žena podle rozsudku jako asistentka sociální péče dlouhodobě a úmyslně zanedbávala svou...

19. března 2026  11:20

Velikonoční trhy 2026: Kam v Ostravě a v kraji vyrazit na ty nejlepší

Pestrý program každoročně nabízí velikonoční jarmark na ostravském Masarykově...

Velikonoční trhy v Moravskoslezském kraji brzy odstartují. Ostrava láká na více jarmarků napříč městem, Opava na tradice, Karviná na ruční výrobu papíru či svíček, Frýdek-Místek na divadla a Nový...

19. března 2026  11:15

Boření Bedřišky je pozastaveno, o osadě se rozhodne až po komunálních volbách

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

O budoucnosti osady Bedřiška v Ostravě – Mariánských Horách rozhodne až příští politická garnitura, která vzejde z podzimních komunálních voleb. Vyplývá to z usnesení ostravských zastupitelů, kteří o...

19. března 2026  9:08

Zabila sokyni a přebrala jí teritorium i partnera. Orlice dostala jméno Médea

Mohutná a mladá orlice Médea, které zabila sokyni Toničku a přebrala její...

Ochránci přírody z Bartošovic na Novojičínsku už vědí, kdo zabil oblíbenou orlici Toničku ze záchranného programu. Jejich podezření se potvrdilo, když objevili mohutnou orlici, které se usídlila v...

18. března 2026  16:19

