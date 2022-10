Modernizace trati do Frýdku-Místku má svolení, stavět se může za tři roky

Svůj souhlas podmínil úřad desítkami podmínek – od měření hluku při stavbě přes prozkoumání hydrologické situace v okolí trati až třeba po instalaci šedesáti ptačích budek jako kompenzaci za stromy pokácené při rozšíření železnice.

Stavět by se mohlo začít do dvou let. „V souvislosti s optimalizací a elektrizací trati Ostrava – Kunčice – Frýdek-Místek aktuálně předpokládáme podání žádosti o územní rozhodnutí na začátku roku 2023, samotnou realizaci stavby v letech 2025 až 2028,“ konstatovala Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic.

Předpokládané termíny ale ještě jisté nejsou. „Uvedené termíny jsou závislé na vydání potřebných povolení v plánovaných termínech,“ doplnila mluvčí Správy železnic.

Stavět se přitom mělo už dávno. Už v roce 2017 informovala Správa železnic o plánu na zdvojkolejnění a elektrifikaci významné části Frýdlantské dráhy. Stavět se mělo začít v roce 2020 a počítalo se s cenou 6,8 miliardy korun. V současnosti se hovoří o ceně okolo deseti miliard korun.

„Po modernizaci se jízdní doby spěšných vlaků zkrátí v porovnání se současností na polovinu. Vzdálenost ze stanice Ostrava-střed do Frýdku-Místku zvládnou za 14 minut, do Frýdlantu za 21 minut, do Ostravice za 33 minut a do Valašského Meziříčí za 72 minut,“ upřesnila v roce 2017 odhadované časy jízdy osobních vlaků tehdejší mluvčí Správy železnic Kateřina Šubová.

Ve Stříteži se bojí nákladních vlaků

Přípravy modernizace trati se ale zadrhly. Problémů bylo hned několik. K těm výraznějším patřil například průchod trati chráněnou zónou Natura nedaleko Lískovce. Se stavbou samotnou pak měli problém například i ve Stříteži, obci na Třinecku, která s tratí vůbec nesousedí.

Právě Stříteží ale měl vést náhradní zásobovací železniční koridor pro firmy v nošovické průmyslové zóně. A část obyvatel má obavy, že by na to doplatila.

„Už se to tady několikrát stalo, když byla na trati Frýdek-Místek – Ostrava výluka, že nám po trati projížděly těžce naložené vlaky s plechy pro automobilku Hyundai,“ vysvětluje své výhrady k rekonstrukci vzdálené trati Eduard Sivý z Občanského sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí.

„Před Stříteží jezdí vlaky do takového malého kopečku a to znamená, že lokomotiva musí jet na plný výkon. A to se pak všechno třese a ten hluk nedává šanci usnout. A to je to, z čeho máme obavy, čemu bychom chtěli zabránit. Trať totiž prochází středem obce,“ přibližuje.

Jeho obavy potvrzuje i starostka Stříteže Michaela Porvisová. „O tom hluku vím, ale jsem ve funkci teprve pár dnů a ještě nemám vše k té věci nastudováno,“ řekla.

Zdvojkolejněním a elektrifikací úseku Vratimov – Frýdek-Místek ale modernizace trati někdejší Frýdlantské dráhy nekončí.

V plánu je i elektrifikace dalšího úseku, do Frenštátu pod Radhoštěm, včetně koleje na Ostravici. Vedle urychlení osobní přepravy na železnici by zdvoukolejnění mělo uklidnit i situaci na silnici například ve Vratimově, kde by v rámci rekonstrukce měl vzniknout podjezd. Ten by měl vyřešit dlouhé kolony při spuštěných závorách.