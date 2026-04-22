Rok a půl bez vlaků. Železničáři konečně chystají opravu povodní zničené trati

Darek Štalmach
  12:35
Projektanta a zhotovitele stavby má konečně železniční trať mezi Opavou a Hlučínem, kterou v září 2024 zdevastovala povodeň. Správa železnic dlouho rozhodovala, jak vážně poškozenou trať obnovit a zda na to vůbec najde peníze. Vlaky by se na koleje mohly vrátit v prosinci příštího roku.
Vizualizace části estakády se železniční tratí nad řekou Opavou. Hotovo má být na konci příštího roku, stavba má mnohem lépe odolat případné další velké vodě. (22. dubna 2026). | foto: Správa železnic

„Práce na projektové dokumentaci začnou prakticky okamžitě, její dokončení se předpokládá v březnu příštího roku,“ přiblížil plány Správy železnic na obnovu trati mluvčí Dušan Gavenda.

„Navazující stavební práce potrvají devět měsíců, obnovení provozu se plánuje příští rok v prosinci,“ doplnil.

Vlaky na Hlučínsku přestaly jezdit v září roku 2024, kdy povodně strhly téměř půl kilometru dlouhý úsek mezi Opavou a Malými Hošticemi. Velká voda tehdy nezničila jen samotné koleje, ale i železniční násep a most přes řeku Opavu.

Na trati zůstala poškozená místa, která už nešlo řešit jen běžnou opravou. Stát proto začal hledat technicky odolnější variantu, která by při další velké vodě znovu neselhala. Ve hře bylo i zastavení obnovy trati z finančních důvodů, k tomu ale nakonec nedošlo.

Železnice mezi Opavou a Hlučínem v době povodní v září 2024. Nejvíce byl poničen úsek mezi Opavou a Malými Hošticemi nad řekou Opavou.

Správa železnic v následujících měsících zvažovala dvě možnosti. První počítala s obnovou železničního valu v původní trase a s doplněním nových propustků. Druhou variantou byla zcela nová estakáda, která by překlenula hlavní koryto řeky Opavy i přilehlé záplavové území. Právě ta nakonec převážila.

Už loni totiž hydrotechnická studie ukázala, že právě estakáda může při dalších povodních nejlépe omezit škody. „Estakáda by neohrožovala okolní obce, nevzdouvala by hladinu a podle výpočtů našich hydrotechniků se zatím jeví jako nejvhodnější řešení,“ uvedl v červenci 2025 ředitel Stavební správy Východ Správy železnic Miroslav Bocák.

V tendru Správy železnic uspěla společnost STRABAG Rail s nabídkovou cenou více než 496 milionů korun. „Řeku Opavu překlene nová mostní estakáda, součástí stavby jsou i protipovodňová opatření. Postaví se 255 metrů dlouhá estakáda přes hlavní koryto řeky Opavy a přilehlé záplavové území. Zvýšení trati o jeden metr pak zabrání přetékání vody během případných dalších povodní,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic.

Stavbaři zároveň vymění kolejnice, pražce a štěrkové lože, obnoví poškozené kabely a opraví jeden železniční přejezd.

Harmonogram zahájení oprav se opakovaně posouval. Ještě v létě 2025 bylo zřejmé, že práce v tom roce nezačnou, čekalo se na výsledky hydrotechnické studie. V červenci téhož roku se mluvilo o zahájení stavby na podzim 2026 a o dokončení až na konci roku 2027.

„Do autobusu se nevejde tolik lidí jako do vlaku“

Letos v lednu pak Správa železnic při vyhodnocování soutěže uváděla, že první vlaky by se mohly vrátit už na podzim 2027. Nynější oznámení termín upřesnilo na prosinec příštího roku.

Na Hlučínsku přitom na návrat vlaků čekají, spojení s okolím zatím zajišťuje náhradní autobusová doprava. A lidé postupem času už ani nedoufali, že se stát do rekonstrukce pustí. „Železnice nám chybí, je to spojka nejen mezi obcemi a Opavou,“ uvedla už dříve starostka Hlučína Petra Tesková.

Také místostarosta Velkých Hoštic Michal Kaluža opakovaně upozorňoval, že do autobusu se nevejde tolik lidí jako do vlaku, což komplikuje například dopravu škol při exkurzích. Naopak starostka Kozmic Marcela Pchálková říkala, že v jejich obci autobusová doprava výluku v zásadě nahradila.

Trať mezi Opavou a Hlučínskem je posledním výrazně poškozeným železničním úsekem v Moravskoslezském kraji, který po povodních zůstává mimo provoz.

Povodní nejvíce poničený úsek železnice je nad řekou Opavou mezi městem Opava a místní částí Malé Hoštice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

Nejčtenější

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.

Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

Stříbrné jezero v Opavě na vlně zájmu. Přibude lesopark, vědci zkoumají dno

Stříbrné jezero alias Sádrák patří k velmi vyhledávaným rekreačním oblastem...

Technické služby u Stříbrného jezera v Opavě odstraňují náletové dřeviny a zahájily tak první stupeň proměny jeho severních břehů v přírodní lesopark. Zároveň letos chystají druhou etapu oživení...

22. dubna 2026  10:19

Tohle je sen a doufám, že ho budu žít ještě dlouho. Kačor vyhlíží pohárové finále

Karvinský záložník Pavel Kačor (vpravo) se snaží zastavit ostravského Davida...

Dal první gól a po faulu na něj dostal v 74. minutě červenou kartu ostravský Matěj Chaluš. Pavel Kačor patřil k domácím hrdinům semifinále českého poháru, MOL Cupu, v němž fotbalisté MFK Karviná ve...

22. dubna 2026  8:27

Miliardový projekt strategické trati čeká přísnější posouzení. Kvůli vzácnému dravci

Moták pochop

Plánované bezúvraťové napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní železniční koridor nabírá zpoždění. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že projekt za 1,7 miliardy korun může mít negativní...

22. dubna 2026  6:17

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

21. dubna 2026  19:45,  aktualizováno  22:39

Bronzový obrat. KP Brno si pro další medaili došlo díky famóznímu finiši

Lucie Lindušková z KP Brno útočí v zápase s SBŠ Ostrava.

Basketbalistky KP Brno získaly potřetí za sebou ligový bronz. V druhém utkání série o 3. místo porazily doma SBŠ Ostrava po obratu v závěru 68:64 a vyhrály 2:0 na zápasy. Většinu duelu byly přitom ve...

21. dubna 2026  20:28,  aktualizováno  21:21

Kachny vyletěly z křoví a splašily koně, jezdkyně si při pádu vážně poranila hlavu

Výcvik koní skončil tragicky v pondělí 20. dubna 2026 na Bruntálsku....

Pondělní trénink na koni skončil vážným poraněním hlavy šestadvacetileté jezdkyně v Dolní Moravici na Bruntálsku. Podle policistů se pod ní splašil kůň. Zraněné na místě pomáhal svědek, který...

21. dubna 2026  15:36,  aktualizováno  15:54

Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek

Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá...

Ostrava vrátila historický vzhled památkově chráněné vile stavitele Františka Grossmanna. Díky dochovaným fotografiím, plánům a detailním soupisům ze 30. let se podařilo interiéry vybavit přesnými...

21. dubna 2026  13:29

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...

21. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  12:41

Manželé si namíchali smrtící koktejl, za podíl na jejich sebevraždě soudí dealera

Premium
Obžalovaný Petr Vašenda (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ostravě. (21,...

Krajský soud v Ostravě začal projednávat počínání devětačtyřicetiletého Petra Vašendy, který je obžalován z dlouhodobého prodeje fentanylových náplastí. Loni v březnu drogou získanou od Vašendy...

21. dubna 2026  12:24

OBRAZEM: Novojičínští mají svou vlastní květinovou směs. Září jako dukáty

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní...

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní květinovou směs, kterou pro město na míru vyšlechtili nizozemští odborníci, slavnostně představili zástupci radnice. Název...

21. dubna 2026  12:19

Amulety plodnosti i zub dinosaura. Zámek ve Slezských Rudolticích otevře poslední sály

Zámek ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku a jeho kastelán Tomáš Zemba. (17....

Socha čínského bojovníka, zub dinosaura, egyptská pohřební soška, ale také amulety plodnosti. Poslední dva sály se lidem od května otevřou na zámku ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku.

21. dubna 2026  6:32

