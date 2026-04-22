Rok a půl bez vlaků. Železničáři konečně chystají opravu povodní zničené trati

„Práce na projektové dokumentaci začnou prakticky okamžitě, její dokončení se předpokládá v březnu příštího roku,“ přiblížil plány Správy železnic na obnovu trati mluvčí Dušan Gavenda.
„Navazující stavební práce potrvají devět měsíců, obnovení provozu se plánuje příští rok v prosinci,“ doplnil.
Vlaky na Hlučínsku přestaly jezdit v září roku 2024, kdy povodně strhly téměř půl kilometru dlouhý úsek mezi Opavou a Malými Hošticemi. Velká voda tehdy nezničila jen samotné koleje, ale i železniční násep a most přes řeku Opavu.
Na trati zůstala poškozená místa, která už nešlo řešit jen běžnou opravou. Stát proto začal hledat technicky odolnější variantu, která by při další velké vodě znovu neselhala. Ve hře bylo i zastavení obnovy trati z finančních důvodů, k tomu ale nakonec nedošlo.
Správa železnic v následujících měsících zvažovala dvě možnosti. První počítala s obnovou železničního valu v původní trase a s doplněním nových propustků. Druhou variantou byla zcela nová estakáda, která by překlenula hlavní koryto řeky Opavy i přilehlé záplavové území. Právě ta nakonec převážila.
Už loni totiž hydrotechnická studie ukázala, že právě estakáda může při dalších povodních nejlépe omezit škody. „Estakáda by neohrožovala okolní obce, nevzdouvala by hladinu a podle výpočtů našich hydrotechniků se zatím jeví jako nejvhodnější řešení,“ uvedl v červenci 2025 ředitel Stavební správy Východ Správy železnic Miroslav Bocák.
V tendru Správy železnic uspěla společnost STRABAG Rail s nabídkovou cenou více než 496 milionů korun. „Řeku Opavu překlene nová mostní estakáda, součástí stavby jsou i protipovodňová opatření. Postaví se 255 metrů dlouhá estakáda přes hlavní koryto řeky Opavy a přilehlé záplavové území. Zvýšení trati o jeden metr pak zabrání přetékání vody během případných dalších povodní,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic.
Stavbaři zároveň vymění kolejnice, pražce a štěrkové lože, obnoví poškozené kabely a opraví jeden železniční přejezd.
Harmonogram zahájení oprav se opakovaně posouval. Ještě v létě 2025 bylo zřejmé, že práce v tom roce nezačnou, čekalo se na výsledky hydrotechnické studie. V červenci téhož roku se mluvilo o zahájení stavby na podzim 2026 a o dokončení až na konci roku 2027.
Letos v lednu pak Správa železnic při vyhodnocování soutěže uváděla, že první vlaky by se mohly vrátit už na podzim 2027. Nynější oznámení termín upřesnilo na prosinec příštího roku.
Na Hlučínsku přitom na návrat vlaků čekají, spojení s okolím zatím zajišťuje náhradní autobusová doprava. A lidé postupem času už ani nedoufali, že se stát do rekonstrukce pustí. „Železnice nám chybí, je to spojka nejen mezi obcemi a Opavou,“ uvedla už dříve starostka Hlučína Petra Tesková.
Také místostarosta Velkých Hoštic Michal Kaluža opakovaně upozorňoval, že do autobusu se nevejde tolik lidí jako do vlaku, což komplikuje například dopravu škol při exkurzích. Naopak starostka Kozmic Marcela Pchálková říkala, že v jejich obci autobusová doprava výluku v zásadě nahradila.
Trať mezi Opavou a Hlučínskem je posledním výrazně poškozeným železničním úsekem v Moravskoslezském kraji, který po povodních zůstává mimo provoz.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz