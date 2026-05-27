Policie prověřuje zdrogovaného školníka z Karvinska, pozitivní test měl i ředitel

Autor:
  17:45
Policisté se začali zabývat počínáním muže, který se minulý týden na zahradě Základní a mateřské školy v Doubravě na Karvinsku pod vlivem návykových látek svlékal a i jinak se choval značně podivně. Zdroj iDNES.cz následně potvrdil, že šlo o školníka. Jak dále vyšlo najevo, policisté testovali i ředitele školy a i u něj vyšel vzorek jako pozitivní. Ředitel už odstoupil.

Incident se stal minulý týden ve čtvrtek odpoledne. Matka dítěte ze školky natočila záběry muže klátícího se školní zahradou a vydávajícího podivné skřeky. Když se navíc posléze začal obnažovat, ženy zahnaly děti dovnitř školky a přivolaly policisty.

Ti zjistili, že muž sice nepožil alkohol, ale návykové látky, tedy drogy, ano. „Na základě získaných informací policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví. Vzhledem k probíhajícímu prověřování se nyní nelze dále vyjádřit,“ sdělila policejní mluvčí Nikol Bočková.

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)
Zatímco policie minulý týden uváděla, že kontrolovala jednu osobu, nyní se ukázalo, že policie využila testování na návykové látky u dvou osob.

„V jednom ze školských zařízení na Karvinsku byl dvěma osobám proveden test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který u obou vyšel pozitivně. Celá věc byla předána zřizovateli školy (městský úřad – pozn. red.) k dalšímu projednání,“ doplnila policejní mluvčí.

Nebyl to náhodný a výjimečný incident

Podle informací iDNES.cz byl druhým testovaným tehdejší ředitel školy Jan Šebesta. Policisté ho údajně testovali proto, že když s dalšími pedagogy přiběhl na zahradu a viděl, v jakém stavu se školník nachází, fyzicky ho napadl.

Ředitel poté na druhý den sám rezignoval, což vedení města oznámilo na facebookovém profilu. Podle místních vedl ředitel školu prozatímně od ledna a právoplatným ředitelem vzešlým z výběrového řízení byl asi měsíc. Ředitele se redakce iDNES.cz snažila kontaktovat, jenže dohledatelné ředitelské číslo na mobilní telefon nezvedal.

Ředitel navíc školníka ustanovil sám. Údajně to byl jeho známý, který dříve pracoval ve školní kuchyni. „I tam bylo jeho chování občas podivné, například se stalo, že některé porce nabíral rukama. Řešili to i hygienici,“ uvedla jedna osoba z pedagogického sboru, která si však nepřála být jmenovaná.

Podle ní byla v minulosti ve škole výborná atmosféra, než se do místních poměrů prý začala plést komunální politika a řešily se personální věci a údajně nutné úspory. Starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková v pátek sdělila iDNES.cz, že se věcí zabývá, ale nic bližšího nemůže sdělit. „Prožívám nejhorší dny svého života,“ jen konstatovala.

Výuka pokračuje bez omezení

Na sociálních sítích se totiž množí reakce obyvatel Doubravy, kteří právě starostku viní ze současné situace ve škole a školce, kdy prý hrozil i hromadný odchod učitelů.

Nyní se vyjádření vedení školy nepodařilo získat, ale pro TV Nova starostka uvedla, že ředitel při výběrovém řízení předložil osvědčení o zdravotní způsobilosti. Nyní školu dočasně vede zástupkyně ředitele Jana Ošeldová, která se snaží situaci uklidnit. Výuka žáků a provoz školky pokračuje bez omezení.

Na webu města a jeho facebookovém profilu se kromě oznámení rezignace ředitele školy žádné oficiální stanovisko k tomu, co se stalo, neobjevilo. Ani na digitálních platformách školy se tak dosud nestalo.

