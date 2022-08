Města v kraji řeší cenu jízdného v hromadné dopravě, někde vzroste

„Za poslední roky vyčerpali dopravci všechna úsporná opatření. Ekonomický propad tak musí kompenzovat zřizovatelé, tedy města, nebo je ve hře zvýšení ceny jízdného,“ uvedl předseda Sdružení dopravních podniků České republiky Tomáš Pelikán.

Zásady tarifní politiky v rámci Integrovaného dopravního systému města Ostravy stanovují prostřednictvím společnosti Koordinátor ODIS Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Konkrétně kraj navýšení ceny jízdného ještě v tomto roce připouští.

„V současné době velmi pečlivě analyzujeme veškerá vstupní data, která mají zásadní vliv na cenu jízdného v kraji, a všechno naznačuje, že k navýšení cen budeme muset s největší pravděpodobností přistoupit ještě na konci letošního roku,“ připustila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Letos by tak byly navýšeny ceny jízdného v tarifech ODIS již podruhé. Zatímco v lednu 2021 stál kilometr jízdného v dopravních hromadných prostředcích s tarify ODIS pouhou korunu, od dubna 2022 vzrostla kilometrová sazba o padesát haléřů, tedy o padesát procent při platbách v hotovosti nebo ODISkou. Třicetidenní jízdenka na jednu zónu zdražila za stejné období o patnáct korun, pokud si ji cestující kupovali elektronicky. Při nákupu v obchodech nebo ve vozech u řidiče zaplatili navíc padesát korun.

Možná pomohou dotace

„Ve snaze zachovat stávající rozsah dopravní obslužnosti v roce 2023 se kraj obrátil na Ministerstvo dopravy České republiky, respektive Ministerstvo financí České republiky, s žádostí o poskytnutí dotace či o provedení rozpočtového opatření na zajištění dopravní obslužnosti ze státního rozpočtu,“ nastínila Birklenová další snahy kraje, jak situaci řešit.

V Opavě přistoupili k úpravě cen i dopravního systému již letos v březnu. „Snížili jsme počty trolejbusových linek. Některé jsme sloučili a dvě nevytížené zcela zrušili. Současně jsme zkrátili časové prodlevy mezi jednotlivými jízdami z původních dvaceti na dvanáct minut. U autobusové dopravy, včetně spojů do okrajových částí města a do oblastí mimo centrum, nedošlo k žádným změnám. Abychom zachovali stávající obslužnost, museli jsme přistoupit k úpravě jízdného,“ sdělil náměstek primátora Michal Jedlička, do jehož kompetence patří Městský dopravní podnik Opava.

„Jednotlivé jízdné se zvedlo z třinácti na patnáct korun, snížené jízdné ze sedmi na devět korun při platbě elektronickou cestou, tedy ODISkou či bankovní kartou. Při nákupu u řidiče zaplatili cestující třicet korun místo původních dvaceti. Protože jsme jízdné zdražovali v březnu, o novém navýšení cen v tuto chvíli neuvažujeme.“

V Opavě v září zlevní

Od září naopak v Opavě chystají přechodné zlevnění měsíční časové jízdenky pro děti a studenty. Důvodem je snaha města pomoci lidem v době vysokých cen energií a jiných komodit s rodinným rozpočtem. Děti a studenti budou od začátku školního roku kupovat měsíční jízdné za sto korun, zatímco doposud za ně zaplatili mladiství ve věku od šesti do patnácti let 171 korun a studenti 229 korun.

Na Karvinsku ani na Bruntálsku aktuálně změny tarifních či přepravních podmínek v hromadné dopravě nepřipravují. „Nechceme našim občanům v této těžké době ještě více zasahovat do jejich rodinných rozpočtů,“ poznamenal náměstek primátora Karviné Vladimír Kolek.

Ani ve Frýdku-Místku v tuto chvíli zdražení nechystají. „Ztráty dopravců chceme alespoň částečně snížit omezením hromadné dopravy. Kterých linek se dotkne a v jakém rozsahu, bude záležet na rozhodnutí vedení města,“ dodala mluvčí radnice Jana Musálková Jeckelová.