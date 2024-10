Ať mi zaplatí, žádá Bakala Správu pohledávek OKD. Nabízí mnohamilionovou slevu

V roce 2018 přitom stát prostřednictvím společnosti Prisko zaplatil za samotné OKD zhruba 80 milionů korun v insolvenčním řízení, které těžební firmu od dluhů očistilo. Věřitelé si pak rozdělili celkem zhruba 115 milionů korun, více by dostali jen v případě, že by SP OKD byla úspěšná ve sporech s někdejšími majiteli, Zdeňkem Bakalou a NWR.

Ty SP OKD žalovala v listopadu 2016 o 24,5 miliardy korun, k nimž měli žalovaní přijít neoprávněným vyplácením dividend. A spor postupně prohrála jak u Krajského soudu v Ostravě, tak při odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Náklady řízení se postupně vyšplhaly přes 700 milionů korun. Vypočítávají se totiž z celkové žalované částky. V tomto případě vyjde každý úkon advokáta na zhruba deset milionů korun.

Jan Kalvoda, právní zástupce Zdeňka Bakaly, se ve středu obrátil na Krajský soud v Ostravě s požadavkem, aby určil termín, do kdy musí Správa pohledávek OKD dlužné peníze zaplatit.

Zároveň by měl soudce určit část majetkové podstaty, která má být k tomuto použita. „Už v záři jsme vyzvali Správu pohledávek OKD k zaplacení dlužné částky, kterou jsme navíc s ohledem na předpokládaný stav financí snížili na 110 milionů korun. Nepřišla žádná reakce. Nikdo nezaplatil ani nereagoval na naše dotazy, jakými peněžními prostředky SP OKD disponuje, abychom případně výši vzniklé pohledávky ještě upravili,“ komentoval Kalvoda podaný návrh.

Požadovanou částku z původních téměř 299 milionů pro Zdeňka Bakalu a 215 milionů pro NWR obě strany snížily.

Zdeněk Bakala nejprve na 110 milionů korun, které při středečním podání soudu ještě snížil na 44 milionů korun, NWR podle údajů zveřejněných soudem po první „slevě“ na 90 milionů korun nyní požaduje 36 milionů korun.

„Za účelem zachování dostatečného množství disponibilních prostředků k úhradě uplatněných částí pohledávek z titulu náhrady nákladů žalovaných ze Soudního sporu a s ohledem na nedostatek informací o aktuální výši peněžních prostředků v rámci majetkové podstaty Vaší společnosti se Klient rozhodl namísto původních 90 mil. Kč uplatnit nyní pouze část nároku ve výši 36 mil. Kč,“ napsal soudu advokát NWR Jan Brodec.

Správa pohledávek OKD zatím na zveřejněné výzvy v rámci insolvenčního řízení oficiálně nereagovala.

„V současné době připravujeme pro Krajský soud v Ostravě vyjádření k podnětu výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu, který podal právní zástupce protistrany. Před jeho zveřejněním bychom se chtěli mediálním komentářům vyhnout,“ reagoval předseda představenstva SP OKD Jan Solich na dotaz MF DNES.

S vyjádřením zatím čeká i insolvenční správce SP OKD Lee Louda. „V dané věci nemohu věc nijak komentovat předtím, než budou informace sděleny soudu a zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Kdy se tak stane, neumím v tuto chvíli uvést,“ konstatoval správce.

Poté, co předseda soudu určí termín i způsob zaplacení a peníze na účty advokátů Zdeňka Bakaly a NWR přesto nepřijdou, může přijít na řadu exekuce. Tu by věřitelé podávali u Okresního soudu v Ostravě. Ve hře je i podání dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá na případnou platbu odkladný účinek.