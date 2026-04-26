Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Petra Sasínová
  14:59
Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za sebou, provozovatelům chybějí hosté i zaměstnanci. „Je to problém v celých Beskydech,“ varují.

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras ale musí bez občerstvení, horské chaty jedna za druhou zavírají. | foto: AOPK ČR

Na atraktivní červené hřebenovce mezi Visalajemi a Bumbálkou tak ubyla další možnost, kde se mohli lidé občerstvit, načerpat síly či přečkat nepřízeň počasí.

Předtím skončila chata Pod Konečnou. Chata Sulov v kdysi živém horském středisku Bílý kříž ve výšce přes 900 metrů nabízí už řadu let jen provizorní bufet v altánu, který mívá otevřeno omezenou dobu o sobotách a nedělích. Jeden z nejkrásnějších beskydských hotelů Kysuca kousek odtamtud na slovenské straně dlouhodobě chátrá.

Je to prodělečná záležitost. Návratnost investic žádná, dostupnost žádná.

Božena Komorášová, majitelka bývalé turistické chaty

Vlastník Doroťanky ukončil provoz restaurace i individuální ubytování na konci minulého roku. Zájemci si mohou pronajmout jen celou chatu a bez služeb.

„Doroťanka bývala jistota. V pátky a soboty tam bývalo živo do noci. Místní se družili s chataři a ubytovanými. Dobře se tam vařilo. Je to konec starých časů,“ říká pětašedesátiletý Milan z Ostravy, který tam jezdí dvacet let.

Beskydy pro začátečníky. Kde hledat krásná místa a kam určitě vyrazit

„Je to smutné. Mezi Visalajemi a Kmínkem, kde restaurace fungují celoročně aspoň o víkendech, už není prakticky nic,“ doplňuje Vladimír z Frýdku-Místku.

Chata leží na česko-slovenské hranici ve výšce přes 700 metrů v osadě Vjadačka obce Bílá. Postavili ji Němci za druhé světové války jako celnici pro vojáky, když hlídali hranici mezi protektorátem Čechy a Morava a slovenským státem. Pak sloužila jako rekreační zařízení Masokombinátu Martinov.

Lidé si nosí vlastní jídlo, v hospodě jen pijí

Manžel současné majitelky chatu koupil před devatenácti lety. „Ekonomické důvody nás nejprve donutily zavřít restauraci přes týden, pak jsme fungovali od pátku do neděle. Po covidu se turismus zvedl, ale poté to začalo zase upadat,“ vysvětluje majitelka Ivana Gabzdyl důvody zavření restaurace.

Začalo podle ní také přibývat lidí s vlastním jídlem, kteří si v hospodě dali jen pití. „Sto padesát korun za halušky přece není tak moc,“ míní.

S manželem má v Ostravě stavební firmu a Doroťanku chtěli mít pro radost. „Asi největší problém byl sehnat zaměstnance, kteří byli ochotni přistoupit na dlouhou a specifickou víkendovou směnu na horské chatě,“ dodává majitelka, která chatu nabízí k prodeji.

Mnoho lidí je už na turisty alergických, zní z návštěvníky přetížených Beskyd

Na nouzi o zaměstnance naráží také Jiří Riebauer z Břeclavi, který koupil chatu Sněžná nedaleko Bumbálky a nepravidelně nabízí občerstvení z okýnka. „Miluji to tady, nastálo zde být ale nemůžu a provozovatele sháním marně. Je to problém v celých Beskydech,“ tvrdí.

Majitelka bývalé turistické chaty Na Konečné Božena Komorášová, která roky vedla tamní hospodu a zároveň tam bydlela, vidí problém jinde. „Je to prodělečná záležitost. Návratnost investic žádná, dostupnost žádná,“ shrnuje.

Před pár lety zkusila hospodu pronajmout. Provozovatel se do chaty nastěhoval i s matkou, která pro hosty vařila, ale podnik neustál zákazy spojené s koronavirem, které navíc znemožnily přístup lidí ze Slovenska. „Otevírat už nemám v úmyslu,“ ujišťuje Komorášová.

Libušín zachránila dechberoucí rekonstrukce. Dřevo se kácelo po úplňku

Konci Doroťanky, vzdálené od Konečné po hřebeni přes tři kilometry, se nediví. Podle ní má na odliv hostů vliv také to, že vlastníci Biskupských lesů tam zakázali vjezd autům.

„Dnešní děti nechtějí moc chodit. Také starší lidé tam jezdili autem, udělali si procházku kolem, zašli na houby, dali si v hospodě oběd. To už nejde,“ líčí Božena Komorášová.

Ivana Gabzdyl z Doroťanky souhlasí, že to je jeden z faktorů úbytku hostů. „Na druhé straně Biskupské lesy nám vycházejí vstříc a vydávají povolení k vjezdu i ubytovaným,“ dodává.

Za chatami, na které se lanovkou nedostanete. K jedné ani nevede elektřina

Starosta Bílé Tomáš Kubačák uzavření Doroťanky lituje nejen kvůli turistům. „Je to špatné i pro tamní usedlíky, kteří se teď nemají kde setkávat,“ říká starosta.

Potvrzuje to Erika Vilimová z hrstky posledních rodin, které žijí na Vjadačce natrvalo. „Doufáme, že to koupí někdo, kdo bude chtít hospodu provozovat,“ říká Vilimová, která vede mateřskou školu v centru Bílé.

Turismu v oblasti by podle Kubačáka mohla prospět připravená stavba nového parkoviště na Konečné. Věří, že tam bude opět zajíždět letní dotovaný turistický autobus TuBus, jenž loni doplnil řídké linkové spojení.

Klid a nádherné lesy. Zkusili jsme týdenní vandr hřebenem středních Beskyd

„Bojujeme za to. Lidé vystoupí na Konečné a můžou dojít přes Doroťanku a Bílý kříž na Gruň, kam by měl TuBus opět také jezdit,“ doplňuje starosta.

Otázkou je, kde se lidé občerství.

„Bohužel, pohostinství má obecně problém, na horách obzvlášť,“ komentuje starostka Starých Hamer Eva Tořová. Zákazy vjezdu na Doroťanku nebo Bílý kříž, který patří pod Staré Hamry, spíše chápe.

„Je to trošku vina nezodpovědných návštěvníků, kteří by nejraději sbírali houby a borůvky přímo z auta. Parkují, kde je napadne, blokují lesní techniku,“ líčí starostka. Mnozí lidé podle ní zapomínají, že se pohybují v chráněné krajinné oblasti, kde jsou navíc úzké a staré cesty.

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.

Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...

Sundejte dresy! křičeli fandové na hráče Baníku. Ti odmítli, chtějí bojovat dál

Ostravský kapitán Michal Frydrych si zpracovává míč na prsou před plzeňským...

Nejsou schopni odehrát utkání, aniž by nedostali gól. A sami ho nedokážou vstřelit. To jsou současní fotbalisté Baníku Ostrava. V sobotním zápase 27. kola první ligy prohráli doma s Plzní 0:1 a po...

26. dubna 2026  8:53

Nejisté ceny energií nutí firmy k investicím. Jen fotovoltaika většinou už nestačí

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Desítky i stovky milionů korun investovaly v posledních deseti letech firmy v Moravskoslezském kraji do zvýšení své energetické soběstačnosti. Hlavním důvodem je nejčastěji vysoká a často...

26. dubna 2026  7:42

KVÍZ: Kokila, brama, lochajzna. Obstáli byste u vysoké pece?

Ilustrační snímek

V České republice už funguje jen poslední velká huť s uzavřeným cyklem od výroby železa přes ocel až po konkrétní výrobky, třeba koleje a dráty. Ještě před několika lety tomu tak však nebylo, hutí...

vydáno 26. dubna 2026

Zatřáslo to s námi, říkal Hyský o zranění fanouška. Zápas s Baníkem nazval válkou

Plzeňský záložník Patrik Hrošovský si kryje balon před ostravským Davidem...

Lékař a fyzioterapeut plzeňských fotbalistů ke konci utkání v Ostravě vystartovali na tribunu, kde byli příznivci hostů. Než přijela sanitka se zdravotníky, dávali první pomoc fanouškovi, který spadl...

25. dubna 2026  20:06

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu proti ostravskému Baníku. Trefil se Prince...

Fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili po třech zápasech, díky ztrátě Jablonce se v ligové tabulce posouvají na třetí místo. Výhru 1:0 jim v závěrečném kole základní části proti ostravskému Baníku...

25. dubna 2026  18:14,  aktualizováno  18:58

Karviná - Boleslav 0:3, tři různí střelci, hosté ale skupině o udržení neunikli

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti pražské Dukle.

Pro posun ze skupiny o udržení udělali v Karviné vše, vzhledem k překvapivé výhře Bohemians nad Spartou to však nestačilo. Mladoboleslavští fotbalisté díky trefám Ševčíka, Kabonga a Macka zvítězili...

25. dubna 2026  18:10

Typickému dárci orgánů v Česku je přes 50 a má nezdravý životní styl, říká expert

Premium
Šárka Špirková a Daniel Špirka se starají o fungování ostravského Národního...

Když po silvestrovském požáru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana zůstaly desítky lidí s těžkými popáleninami, potýkaly se tamní nemocnice s nedostatkem kožních transplantátů, které jsou...

25. dubna 2026

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke...

25. dubna 2026  12:25

Posvátný pták Mayů potřeboval v Ostravě pomoc s líhnutím, kondoři mají sedmé mládě

Dospělý kondor královský má výrazné barvy a kožní výrůstky na hlavě, které jsou...

Zoo Ostrava úspěšně odchovává své sedmé mládě kondora královského, což je v evropském měřítku významný úspěch pro chov tohoto vzácně rozmnožujícího se druhu. Přestože o mládě pečují rodiče, chovatelé...

25. dubna 2026  6:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ostrava nasázela v Olomouci stovku, vybojovala si sérii s Nymburkem

Michal Svoboda z NH Ostrava na palubovce Olomoucka, brání ho Dominik Žák.

Posledním čtvrtfinalistou play off basketbalové ligy mužů se stala Ostrava. V předkole zvládla i druhý zápas s Olomouckem, loňského bronzového medailistu porazila na jeho hřišti 102:71. Soupeřem Nové...

24. dubna 2026  20:45

Karvinský kouč před finále extraligy: Rozhodnou detaily. Jako každý rok

Karvinský trenér Michal Brůna

Zase Plzeň. Poosmé za sebou jsou házenkáři Baníku Karviná ve finále extraligy a poosmé se o titul utkají s Plzní. Série na tři výhry začne v sobotu a v neděli vždy od 18.00 v karvinské hale. v Plzni...

24. dubna 2026  15:52

