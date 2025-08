V Česku se přitom znovu použije či zrecykluje přibližně 15 procent textilu, který se v zemi vyhodí.

„Jen za prvního půl roku 2025 jsme na třineckém sběrném dvoře odebrali od občanů 15,4 tun oblečení, v jablunkovském sběrném dvoře to bylo téměř sedm tun,“ uvedla Dorota Havlíková, mluvčí odpadové společnosti Smolo, jež se stará o odpady na Frýdecko-Místecku.

Dodala, že nejvíce textilu lidé odevzdali na jaře, další nápor čekají o svátcích. Nejčastěji lidé vyhazují dětské oděvy a rychloobrátkovou módu.

„Textil patří spolu s elektronikou k odpadům, jejichž vyrobené množství stoupá, zatímco jejich životnost klesá,“ řekla Havlíková.

A v desítkách tun se lidé textilu zbavují i jinde v kraji. Jen z Ostravy popeláři za první letošní půlrok svezli 245 tun textilu, z Karviné 29 tun a třeba z Krnova 24,5 tuny vytříděného textilu.

Charity a sbírky

Ostravané vyřazené oblečení do kontejnerů sbírají už přes deset let a mimo jiné se ukazuje, že stejné množství jako do kontejnerů předají i charitám nebo do sbírek dobrovolníků.

A vyřazeného textilu přibývá. „V roce 2024 popeláři svezli 419 tun. Oproti loňskému roku došlo letos k navýšení a další navýšení předpokládáme po rozšíření sběrné sítě v druhé polovině roku,“ uvedl náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

Totéž platí pro Karvinou. „V roce 2022 to bylo 77,414 tun, v roce 2023 došlo k poklesu na 65,044 tun, ale v roce 2024 už opět evidujeme nárůst na 80,085 tun,“ uvedla vedoucí karvinského odboru komunálních služeb Jana Maierová.

Samosprávy sázejí na sběrné kontejnery, pro textil vyhrazují i prostory ve sběrných dvorech a u malých obcí nejsou výjimkou ani svozy několikrát do roka.

„Kontejnery máme už dlouho, místo kvartálních svozů je teď vyvážíme měsíčně. K tomu jsme přidali dvakrát ročně svoz v pytlích ze sběrného místa,“ uvedl starosta Nýdku na Frýdecko-Místecku Marek Hota.

Textil se dál využívá jako oblečení, k výrobě hadrů i třeba jako izolační materiál ve stavebnictví. Vyrábějí se z něj i desky na lavičky či kryty odpadkových košů. „Krnovu se tak vrací posbíraný textil zpět v podobě mobiliáře do města,“ nastínila Pavla Hájková z krnovské radnice.

Z textilu recyklované pískoviště či lavičky lidé najdou i v ostravském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.