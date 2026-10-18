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Pomoc zkoušenému Zátoru. Řeka Opava se rozdělí do ramen, získá širší koryto i tůně

Žaneta Motlová
  16:55
Rozšíření i o několik desítek metrů, rozramenění řeky a také tůně a štěrkoviště budují stavbaři v Zátoru v korytě řeky Opavy. Za několik měsíců tam zároveň odstartují práce na prvních částech přehrady Nové Heřminovy.

Právě obec, kde velkou technickou stavbu doplní větší množství přírodě blízkých prvků, je podle vodohospodářů a ochránců přírody příkladem, jak může vypadat budoucnost nových opatření na vodních tocích.

Zástupci Povodí Odry a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) tam nyní podepsali dohodu o společných přípravách protipovodňových opatření a obnovy toků.

Na vzniku nových projektů se budou společně podílet nejen technici a vodohospodáři, ale také experti na ochranu přírody a ekologové. Už nová podoba řeky Opavy na Krnovsku přinese mix nutných technických staveb a přírodě blízkých prvků, které bude možné i později dál rozvíjet.

Tady v Zátoru se protipovodňová ochrana děje po čtvrtstoletí úsilí. Jsem velmi ráda, že zahrnuje i přírodě blízká opatření.

Salome Sýkorovástarostka Zátoru

„Už se vznikem prvního technického konceptu přizveme pracovníky AOPK ČR. Zúčastní se celého procesu, budeme s nimi konzultovat různé varianty. Umožní to hledat vhodná řešení a lépe využívat přírodě blízké přístupy při správě vodních toků,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Povodí Odry s AOPK ČR sestaví pracovní skupinu, jež bude jednotlivé projekty konzultovat. „Ustavení skupiny jsme iniciovali po vzoru úspěšné spolupráce s Povodím Labe. Bude všechny podstatné projekty předjednávat jak z hledisek vodohospodářských a technických, tak krajinně ochranářských a ekologických,“ doplnil ředitel AOPK ČR František Pelc.

Rudolf a Vlasta Doryčákovi přišli o svůj dům v obci Zátor Loučky nedaleko řeky Opavy. (19. září 2024)
Zátor, kde velkou technickou stavbu doplní větší množství přírodě blízkých prvků, je podle vodohospodářů a ochránců přírody příkladem, jak může vypadat budoucnost nových opatření na vodních tocích. (15. října 2026)
Rozšíření i o několik desítek metrů, rozramenění řeky a také tůně a štěrkoviště budují stavbaři v Zátoru v korytě řeky Opavy. Za několik měsíců tam zároveň odstartují práce na prvních částech přehrady Nové Heřminovy. (15. října 2026)
Memorandum podepsali generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak (vlevo) a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc. Vpravo je starostka Zátoru Salome Sýkorová. (15. října 2026)
15 fotografií

Česká republika podle Pelce čelí posunům klimatu, které s sebou nesou období sucha i hrozbu dalších povodní, a je potřeba krajinu dostat do lepší kondice a zajistit stabilitu vodního režimu. Technickými i přírodě blízkými prvky, jež jsou stejně bezpečné a mnohdy levnější.

Následovat budou Brantice či Karlovice

„Právě Zátor je ukázkou kontaktu obou typů opatření. Připravuje se budování přehrady, která má na toku Opavy svoje neoddiskutovatelné místo, a zároveň kombinace tůní, rozšíření koryta, rozdělení do ramen a podobně,“ dodal Pelc.

Další podobný projekt nových opatření Povodí v krátké době zahájí také v Branticích. A připravuje se i na další úseky.

„Vytváříme nové řešení pro Karlovice, Vrbno pod Pradědem a dál, právě začaly projekční práce,“ avizoval ředitel Povodí Odry Janoviak s tím, že se vyhodnocuje, co v toku Opavy uvést do původního stavu a jaké nové technické i přírodě blízké prvky vybudovat.

„Jako by dovnitř přišel obr a vše rozkopal.“ V Zátoru bourají zničené domy

„Kombinace toho všeho vytvoří koncept protipovodňové ochrany těchto obcí. Díky přímé spolupráci s AOPK ČR vznikne projekt, u kterého budeme vědět, že je vyladěný,“ konstatoval Janoviak, který počítá i s konzultacemi se starosty.

Rychlejší by díky tomu měl být i následný administrativní proces. „Tady v Zátoru se protipovodňová ochrana děje po čtvrtstoletí úsilí. Jsem velmi ráda, že zahrnuje i přírodě blízká opatření. Do administrativního procesu vstupují různá ekologická hnutí a je důležité předcházet střetům,“ připojila zkušenost s bojem o zahájení stavby starostka Zátora Salome Sýkorová.

Povodí Odry na obnovu po povodni může do roku 2030 čerpat peníze z programu ministerstva zemědělství. „Do té doby je potřeba udělat co nejvíc a vyřešit protipovodňovou ochranu obcí. Možnost dalších investic ale necháváme otevřenou,“ dodal Janoviak s tím, že právě náročnější komplexy prvků revitalizace toků v souladu s přírodou by mohly později podpořit i tituly ministerstva životního prostředí.

Zátor leží na řece Opavě mezi Bruntálem a Krnovem. V minulosti byla obec často těžce zkoušená povodněmi. To by se snad nemělo už opakovat.

Zátor leží na řece Opavě mezi Bruntálem a Krnovem. V minulosti byla obec často těžce zkoušená povodněmi. To by se snad nemělo už opakovat.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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