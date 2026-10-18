Právě obec, kde velkou technickou stavbu doplní větší množství přírodě blízkých prvků, je podle vodohospodářů a ochránců přírody příkladem, jak může vypadat budoucnost nových opatření na vodních tocích.
Zástupci Povodí Odry a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) tam nyní podepsali dohodu o společných přípravách protipovodňových opatření a obnovy toků.
Na vzniku nových projektů se budou společně podílet nejen technici a vodohospodáři, ale také experti na ochranu přírody a ekologové. Už nová podoba řeky Opavy na Krnovsku přinese mix nutných technických staveb a přírodě blízkých prvků, které bude možné i později dál rozvíjet.
Tady v Zátoru se protipovodňová ochrana děje po čtvrtstoletí úsilí. Jsem velmi ráda, že zahrnuje i přírodě blízká opatření.
Salome Sýkorovástarostka Zátoru
„Už se vznikem prvního technického konceptu přizveme pracovníky AOPK ČR. Zúčastní se celého procesu, budeme s nimi konzultovat různé varianty. Umožní to hledat vhodná řešení a lépe využívat přírodě blízké přístupy při správě vodních toků,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.
Povodí Odry s AOPK ČR sestaví pracovní skupinu, jež bude jednotlivé projekty konzultovat. „Ustavení skupiny jsme iniciovali po vzoru úspěšné spolupráce s Povodím Labe. Bude všechny podstatné projekty předjednávat jak z hledisek vodohospodářských a technických, tak krajinně ochranářských a ekologických,“ doplnil ředitel AOPK ČR František Pelc.
Česká republika podle Pelce čelí posunům klimatu, které s sebou nesou období sucha i hrozbu dalších povodní, a je potřeba krajinu dostat do lepší kondice a zajistit stabilitu vodního režimu. Technickými i přírodě blízkými prvky, jež jsou stejně bezpečné a mnohdy levnější.
Následovat budou Brantice či Karlovice
„Právě Zátor je ukázkou kontaktu obou typů opatření. Připravuje se budování přehrady, která má na toku Opavy svoje neoddiskutovatelné místo, a zároveň kombinace tůní, rozšíření koryta, rozdělení do ramen a podobně,“ dodal Pelc.
Další podobný projekt nových opatření Povodí v krátké době zahájí také v Branticích. A připravuje se i na další úseky.
„Vytváříme nové řešení pro Karlovice, Vrbno pod Pradědem a dál, právě začaly projekční práce,“ avizoval ředitel Povodí Odry Janoviak s tím, že se vyhodnocuje, co v toku Opavy uvést do původního stavu a jaké nové technické i přírodě blízké prvky vybudovat.
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„Jako by dovnitř přišel obr a vše rozkopal.“ V Zátoru bourají zničené domy
„Kombinace toho všeho vytvoří koncept protipovodňové ochrany těchto obcí. Díky přímé spolupráci s AOPK ČR vznikne projekt, u kterého budeme vědět, že je vyladěný,“ konstatoval Janoviak, který počítá i s konzultacemi se starosty.
Rychlejší by díky tomu měl být i následný administrativní proces. „Tady v Zátoru se protipovodňová ochrana děje po čtvrtstoletí úsilí. Jsem velmi ráda, že zahrnuje i přírodě blízká opatření. Do administrativního procesu vstupují různá ekologická hnutí a je důležité předcházet střetům,“ připojila zkušenost s bojem o zahájení stavby starostka Zátora Salome Sýkorová.
Povodí Odry na obnovu po povodni může do roku 2030 čerpat peníze z programu ministerstva zemědělství. „Do té doby je potřeba udělat co nejvíc a vyřešit protipovodňovou ochranu obcí. Možnost dalších investic ale necháváme otevřenou,“ dodal Janoviak s tím, že právě náročnější komplexy prvků revitalizace toků v souladu s přírodou by mohly později podpořit i tituly ministerstva životního prostředí.
Zátor leží na řece Opavě mezi Bruntálem a Krnovem. V minulosti byla obec často těžce zkoušená povodněmi. To by se snad nemělo už opakovat.
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