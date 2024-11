Demolici nenařídili, přesto dobrovolník dům zboural. Není vinen, řekla policie

Dům, který označil statik, začal 23. září demolovat dobrovolník. Podle dřívějšího vyjádření obce ale demolici nikdo nenařídil, označení statika mělo jen zabránit vstupu do nebezpečné budovy.

„Krnovští policisté vyhodnocením všech zjištěných a získaných informací a skutečností věc v minulých dnech uložili, jelikož nebyla naplněna skutková podstata trestného činu,“ informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

V trestněprávní rovině policisté nenašli konkrétního viníka. Případnou škodu musí majitelka domu vymáhat občanskoprávní cestou, tedy civilní žalobou.

Budovu k demolici bez vědomí a souhlasu majitelů označil statik pozvaný obcí. Místostarostka Jiřina Míčková (SNK) už dříve řekla, že obec si po opadnutí povodně pozvala statiky, aby označili nemovitosti, které jsou neobyvatelné, nebezpečné a čeká je demolice.

„Chtěli jsme tak zamezit vstupu do nebezpečných budov. Pohybuje se tady hodně dobrovolníků. Věděli jsme, že majitelé mají snahy se do svých domů vracet,“ řekla.

Tvrdí, že označení k demolici mělo jen zabránit vstupu do budovy. „Demolici jako takovou nikdo nenařídil. Stala se chyba,“ řekla s tím, že objekt začal demolovat dobrovolník, který přijel s bagrem do obce pomáhat. Podle místostarostky to bylo jeho rozhodnutí. Když začal poškozený domek strhávat, přiběhla majitelka, která jej zastavila a přivolala policii.