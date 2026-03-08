Moravskoslezští zastupitelé si přivstanou. Hejtman spěchá na jednání s premiérem

Josef Gabzdyl
  12:00
Zastupitelé Moravskoslezského kraje v pondělí 16. března zasednou nejčasněji v novodobé historii. Jejich jednání začne už v sedm hodin ráno, tedy o dvě hodiny dříve než obvykle. I v rámci obecních i městských zastupitelstev jde o poměrně ojedinělý čas.
Jednání moravskoslezského zastupitelstva (21. října 2024)

Jednání moravskoslezského zastupitelstva (21. října 2024) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (11. září 2024)
Moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) je navíc primátorem Havířova a...
Na ustavujícím krajském zastupitelstvu Moravskoslezského kraje se potvrdila...
Hejtman a poslanec Josef Bělica (na snímku vlevo) předal funkci havířovského...
6 fotografií

Zastupitelstvo podle zákona svolává hejtman Josef Bělica (ANO). „Nemám důvod něco tajit. Příčinou je jednání hejtmanů u premiéra ve čtrnáct hodin v Praze. Pokud by zastupitelstvo začalo jako obvykle, jednání bych nestihl. Ani tak to není jisté,“ reagoval hejtman na dotaz iDNES.cz.

Zvažovanou možností prý také bylo přeložení jednání na jiný den. „Ale vzhledem k tomu, že zastupitelé mají stejně ono pondělí vyhrazeno pro jednání na krajském úřadu, tak nám přišlo lepší neměnit den, ale jen zahájení,“ doplnil hejtman.

Mluvčí vlády Karla Mráčková termín jednání premiéra a Bělicova stranického šéfa Andreje Babiše s hejtmany v pondělí 16. března potvrdila.

Plánovaný začátek sezení krajských zastupitelů je však zcela mimořádný. To potvrdil i Josef Babka (KSČM), který je krajským zastupitelem od jeho vzniku před 25 lety.

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (11. září 2024)

„Nemám pochybnost, že dosud ani jednou zastupitelstvo nezačínalo v sedm hodin ráno,“ konstatoval krajský politický matador Babka, který byl v letech 2012 až 2016 1. náměstkem hejtmana, tehdy sociálního demokrata Miroslava Nováka.

„A asi jednou nebo dvakrát se stalo, že hejtman nemohl jednání zastupitelů vést, takže jsem ho podle zákona zastoupil. Takže nevím, proč by to nešlo v tomto případě,“ zmínil Babka možnost, že by Bělicu spěchajícího do Prahy zastoupila stranická kolegyně, 1. náměstkyně Šárka Šimoňáková (ANO).

Na variantu hejtmanova zastoupení poukázal i bývalý hejtman za hnutí ANO a nyní krajský zastupitel Ivo Vondrák (Osobnosti pro kraj).

„Také se stalo, že jsem musel z jednání nutně odejít a 1. náměstek mě zastoupil. Vnímám to jako hejtmanovu nedůvěru vůči své zástupkyni,“ nastínil svůj postoj.

Exhejtman: Bělicova neslušnost

Hejtman to odmítl a poukázal při tom na důležitost jednání. „Zastupitelstvo je nejvyšší orgán kraje a já vnímám jako svou povinnost se ho zúčastnit.“

Vondrák v hejtmanově kritice pokračoval. „Změnit začátek jednání pětašedesáti zastupitelům kvůli jednomu politikovi je podle mého názoru hejtmanova neslušnost. Ale to je prostě on: nezajímají ho ostatní, hlavně, že to vyhovuje jemu,“ zdůraznil opoziční zastupitel Vondrák.

Mnohem smířlivější postoj zaujal Bělicův koaliční partner, radní Peter Harvánek z SPD.

„Jde jen o drobnou změnu, nemám s tím problém a věřím, že to všichni pochopí,“ poznamenal Harvánek, ale o důvodu změny nechtěl diskutovat. „Určitě o tom budeme jednat na úterním jednání krajského organizačního výboru,“ předeslal.

Kraj změnil jednací den. Ne kvůli poslancům, tvrdí hejtman. Ale ano, míní jiní

Harvánek žije v Ostravě, to krajský zastupitel Petr Rys (STAN) pojede až ze zhruba sedmdesát kilometrů vzdáleného Bruntálu. „Vyjíždím v pět hodin ráno. Cesta hodinu a půl, je nutné mít i nějakou rezervu a nevím, jestli se náš klub sejde ještě před jednáním jako obvykle,“ shrnul svůj časový plán.

Paradoxně si hnutí ANO v čele s hejtmanem Bělicou na současnou nesnáz zadělalo samo, protože po dominantně vyhraných krajských volbách v roce 2024 prosadilo po patnácti letech změnu jednacího dne krajského zastupitelstva ze čtvrtka právě na pondělí.

Hejtman Bělica tehdy odmítl, že by šlo o ústupek poslancům, kterým tehdy také ještě byl, protože pondělí je jediný den, kdy nemají jednání v Praze a je vyhrazen pro práci v regionech. Opozice i koaliční partner sice změnu kvůli poslancům naopak potvrdili, ale s tím, že jim nevadí, protože i oni mají své vyslance v Poslanecké sněmovně.

