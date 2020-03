Zastupitelé Frýdku se obávají koronaviru, veřejnost pustí jen do předsálí

Své odstoupení odůvodnil Jaroslav Ryška (ANO) neplněním volebního programu hnutí, jehož zastupitelé podle něj pouze plní program koaličního partnera ČSSD. To ale další zástupci hnutí odmítají.

Kromě Ryšky by mohl rezignovat na členství v klubu ještě jeden zastupitel, čímž by počet koaličních hlasů klesl pod potřebnou polovinu členů zastupitelstva. Vedení klubu to ale zatím odmítá.

„Mám na stole pouze rezignaci pana Ryšky, žádnou další rezignaci jsem zatím oficiálně neobdržel,“ komentoval situaci Radovan Hořínek, předseda zastupitelského klubu hnutí ANO.

A o možném rozpadu koalice neuvažuje ani primátor Michal Pobucký z ČSSD. „Koalice zůstává, nemám od koaličního partnera informaci, že by měl nedostatek potřebných hlasů,“ odmítl možný rozpad.

Ani případná ztráta dvou hlasů by nemusela frýdecko-místeckou koalici ohrozit. Po vyrovnaném volebním výsledku, kdy tři největší strany, ČSSD, opoziční hnutí Naše město FM a koaliční ANO získaly 11, 10 a 8 mandátů, mohou koalici podpořit svými hlasy menší strany - komunisté, SPD, nebo Piráti. S čímž by ale museli souhlasit lidovci, kteří koalici se svými čtyřmi mandáty doplňují.

Pro lidovce by měla být překážkou hlavně KSČM, už v minulém volebním období ale ukázali, že jim taková podpora nevadí.

Ať už se koalice rozpadne, nebo nikoliv, bude dnešní jednání zastupitelstva probíhat za složitých podmínek.

Kvůli nebezpečí nákazy koronavirem bude omezena přítomnost veřejnosti.

„Každý může jednání zastupitelstva sledovat v přímém přenosu v předsálí, vystoupení veřejnosti samozřejmě umožníme. Stejně tak budou přímý přenos z jednání sledovat ze svých kanceláří i vedoucí odborů, kteří jsou na zastupitelstvu jinak osobně přítomni. Přijdou, jen když bude potřeba něco vysvětlit,“ řekl primátor.



Vedení Frýdku-Místku se problémů s koronavirem obává hlavně proto, že ve městě minulý týden skončily jarní prázdniny a mnoho rodičů bylo se svými dětmi lyžovat v Itálii.

V karanténě už je například i deset učitelů 8. základní školy.