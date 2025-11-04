Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Autor:
  9:22
Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka od loutkoherce a zakladatele Divadla Spejbla a Hurvínka Josefa Skupy, kterého autor maleb Dalibor Figely vyobrazil na čelní stěně zastávky.
Originálně ilustrovanou výzdobu má autobusová zastávka Josefa Skupy v...

Originálně ilustrovanou výzdobu má autobusová zastávka Josefa Skupy v Ostravě-Porubě. Postaral se o ni výtvarník Dalibor Figela, který místo proměnil v obývací pokoj oblíbených českých loutek Spejbla a Hurvínka. (9. října 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Originálně ilustrovanou výzdobu má autobusová zastávka Josefa Skupy v...
Originálně ilustrovanou výzdobu má autobusová zastávka Josefa Skupy v...
Originálně ilustrovanou výzdobu má autobusová zastávka Josefa Skupy v...
Originálně ilustrovanou výzdobu má autobusová zastávka Josefa Skupy v...
5 fotografií

Radnice Ostravy-Poruby už v podobném stylu nechala zkrášlit několik původně velmi nevzhledných autobusových zastávek napříč celým obvodem.

„Zastávka na ulici Josefa Skupy prošla výraznou proměnou. Stačily barvy, štětce, a hlavně um a nadšení výtvarníka Dalibora Figelyho. Díky němu se stará cihlová zastávka proměnila v obývací pokoj slavných loutek Spejbla a Hurvínka,“ uvedl zástupci obvodu na facebookové stránce .

Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Porubské zděné zastávky zdobí portréty osobností, uvnitř pak příběhy Poruby. „Novou tvář už mají zastávky Jana Šoupala, Heyrovského a Bedřicha Nikodema,“ přiblížili.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem

Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách,...

Drzí kyberšmejdi v telefonátu zastrašovali, vyděšená žena jim poslala milion

Policie v Moravskoslezském kraji zveřejnila telefonní hovor s nezměněnými hlasy podvodníků, který dokazuje, že kyberšmejdi ve snaze lidi podvést a dostat z nich peníze notně přitvrzují. Dokonce...

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Ve dvě hodiny odpoledne v místní průmyslové zóně končí směna a Nošovicemi bude proudit obrovské množství aut. Donedávna ještě jejich průjezd připomínal závod bez pravidel. Situace se zlepšila až s...

4. listopadu 2025  6:28

Za napadení Babiše holí dostal muž podmínku, žalobce chce i peněžitý trest

Okresní soud ve Frýdku-Místku potrestal podmínkou třiašedesátiletého Vladislava N., který na začátku září na předvolebním mítinku v Dobré napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Soud rozhodl...

3. listopadu 2025  17:19

O zámky a hrady na severní Moravě byl výjimečný zájem. Pomohly i atraktivní akce

Vyšší návštěvnost než loni, a někde dokonce rekordní počty lidí hlásí kasteláni zámků a hradů z Moravskoslezského kraje. Přálo jim chladnější letní počasí i stále početnější a atraktivnější akce.

3. listopadu 2025  14:18

Ochrana a rozšiřování zeleně ve městě. Ostrava má hotovou koncepci

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) dokončil koncepci zeleně pro Ostravu. Materiál má přinést lepší péči o zeleň a nasměrovat její další využívání.

3. listopadu 2025  12:14

Z automobilky Hyundai vyjelo méně vozů než loni, Tatra doufá v navýšení výroby

Česká ekonomika roste, ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl meziroční růst HDP 2,7 procenta. O něco hůře je na tom ovšem jedna z jeho stěžejních částí – automotive. Jeho nejvýraznější zástupci v...

3. listopadu 2025  8:17

Kníraté Vítkovice srazil gól z posledních sekund. Varaďovi vadil sumo hokej

Tak si „zápas, co má koule,“ hokejisté Vítkovic zcela jistě nepředstavovali. Ve speciálním utkání k připomenutí důležitosti prevence mužského zdraví, v němž proti Olomouci nastoupili výjimečně v...

2. listopadu 2025  21:03

Pod pecemi Dolních Vítkovic září planety. Unikátní výstava zve do vesmíru

Planety sluneční soustavy, družice, raketoplán, astronauti nebo létající talíře. To všechno je až do konce roku každý den po setmění k vidění v industriálním areálu Dolních Vítkovic. V sobotu zde...

2. listopadu 2025  17:56

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

2. listopadu 2025  17:27

Ostravské stopy: Ostrava naučí prohrávat, ale i získat odolnost, říká Iva Málková

Ostravská patriotka Iva Málková je uznávanou literární historičkou, která má za sebou řadu odborných publikací a vyhledávaných přednášek. Seriál Ostravské stopy přináší její pohled na rodné město.

2. listopadu 2025  16:55

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Nevěřili jsme, že můžeme vyhrát, mrzelo Galáska. Holcovi inkasovaný gól nevyčítal

Navzdory tomu, že i po třech zápasech stále čeká na první bod či vstřelenou brankou, nepůsobil na tiskové konferenci naštvaně nebo frustrovaně. Mnohem víc z Tomáše Galáska, trenéra fotbalistů Baníku...

2. listopadu 2025  7:43

Koupaliště v Kopřivnici začnou bourat už v lednu, v provozu bude přespříští rok

Radní v Kopřivnici na Novojičínsku vybrali sdružení firem, které dostane na starost bourání a výstavbu nového koupaliště. Vybírali ze dvou nabídek a rozhodli se pro sdružení firem Berndorf Bäderbau,...

2. listopadu 2025  7:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.