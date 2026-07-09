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Padající větev v Beskydech zranila dřevorubce, má poraněnou páteř

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  12:38

Vrtulník letecké záchranné služby musel ve středu 8. července 2026 odpoledne s pomocí palubního jeřábu zasahovat v těžko přístupném beskydském lese u obce Bílá. | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Vrtulník letecké záchranné služby musel ve středu s pomocí palubního jeřábu zasahovat v těžko přístupném beskydském lese u obce Bílá. Padající velká větev tam totiž vážně zranila šestačtyřicetiletého dřevorubce.

Operační středisko záchranářů přijalo tísňový hovor z Beskyd ve středu odpoledne. Na pomoc zraněnému muži, který utrpěl poranění páteře, vyrazili také horští záchranáři.

„V lese u obce Bílá došlo k poranění dřevorubce. Na místo byli spolu s leteckou záchrannou službou vysláni také horští záchranáři, kteří provedli prvotní ošetření a imobilizaci zraněného, poté pomáhali s jeho transportem,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Z nepřístupného terénu zraněného vyzvedli za použití palubního jeřábu. „Šestačtyřicetiletý muž utrpěl poranění páteře. Pak byl transportován na místo mezipřistání, kde mu byla poskytnuta další přednemocniční péče “ informoval Humpl.

Záchranáři poté muže ve stabilizovaném stavu letecky přepravili do traumacentra Fakultní nemocnice Ostrava. „Na halu urgentního příjmu byl předán ve stabilizovaném stavu,“ dodal mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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