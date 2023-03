Děti míří k zápisům do první třídy, letos jich přijde více než loni

Termíny zápisů v kraji jsou už jasné, většina škol budoucí prvňáky přivítá v dubnu. „V Ostravě by mělo přijít 3 381 dětí. Je to mírný nárůst oproti loňsku, kdy bylo 3 223 dětí,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy Andrea Hoffmannová.

V celém kraji do předškolních ročníků školek chodí a k zápisu tedy zamíří 14 tisíc dětí. „V roce 2021 to bylo asi o pět set méně a do prvních tříd pak nastoupilo asi 12 250 dětí. Rozdíl způsobuje to, kolik dětí dostane odklad či dodatečný odklad a naopak kolik dětí po odkladu nastupuje,“ upřesnila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Co umět u zápisu do školy Předškolák by měl znát své jméno a příjmení, jména členů rodiny, adresu i své datum narození. Bez problémů zvládat sebeobsluhu a odloučení od rodičů. Spolehlivě ovládat, kde je vlevo a vpravo, orientovat se v čase (včera, dnes a zítra), v množství (mnoho, málo, základní čísla), poznat barvy a geometrické tvary. Umět vyprávět příběh, popsat situaci, soustředit se na zadaný úkol. Důležitý je i správný úchop tužky a její plynulé vedení, schopnost stříhat nůžkami, lepit, navléct korálky.

Například v Třinci odhad počítá se třemi stovkami nových školáků, bohumínské školy čekají přes dvě stovky dětí, Opava bezmála šest set dětí, Havířov eviduje více než sedm stovek předškoláků. Někde je to stejně jako loni, jinde mírně více.

Růst počtu dětí ve školách se nepředpokládá. „Letošní deváté ročníky patří k nejsilnějším za posledních patnáct let, naopak čekáme pokles,“ nastínila vedoucí opavského odboru školství Andrea Štenclová.

Poprvé se děti ve škole předvedou za dva týdny, hned 3. a 4. dubna jsou zápisy v Havířově. Poté 12. a 13. dubna v Bohumíně, 13. dubna v Novém Jičíně a 13. a 14. dubna v Opavě. Frýdek-Místek a Krnov mají zápisy 17. a 18. dubna, Bruntál 21. a 22. dubna, Třinec pak 9. a 10. května. Karvinské a ostravské školy předškoláky přivítají v průběhu dubna, každá má svůj termín.

Děti budou u zápisů malovat, zpívat i poznávat tvary a barvy. Učitelky ověřují i jejich samostatnost a sebeobsluhu, třeba zapínání knoflíků. Děti se podle nich mění. „Dříve si uměly více samy poradit, dnes je rodiče více opečovávají,“ uvedla ostravská učitelka Marie Večerková.