Zápach ve školce v Kopřivnici zůstává, děti se zatím nemohou vrátit

Nepříjemný odér se ve školce objevil po loňských prázdninách. Měření následně prokázala, že jde o zvýšené množství 2-ethylhexanolu, který dráždí oči a dýchací cesty, působí na utlumení centrální nervové soustavy, není ale chronicky toxický a nemá mutagenní ani karcinogenní účinky.
Jako pravděpodobný zdroj byla identifikována podlahová krytina, která byla položena při nedávné rekonstrukci.
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Město proto děti přemístilo do náhradních prostor a školku upravuje. V budově dělníci odstranili podlahovou krytinu i některé vrstvy pod ní, nově byla aplikována epoxidová stěrka a provedena ionizace prostor.
Podezřelou zůstává krytina podlahy
„Vše nasvědčuje tomu, že problém byl v podlaze, neboť po jejím odstranění se hodnoty 2-ethylhexanolu v ovzduší výrazně snížily. Přesnou příčinu však zatím neznáme,“ uvedla Magda Šebestová z odboru majetku města.
Hodnoty postupně klesaly, poslední měření ale přineslo překvapení v podobě zvýšených hodnot. „Domníváme se, že jde o důsledek intenzivního vytápění budovy, které jsme spustili proto, aby se zbytkové množství látky rychleji uvolnilo a následně se odvětralo,“ sdělil místostarosta David Monsport.
Kvůli tomu se ani v září nebudou moci děti do školky vrátit. „Jako varianta náhradních prostor se jeví mateřské centrum Klokan na ulici Francouzské. Pokud ji schválí hygiena, mohly by tak spolu zůstat všechny děti, které již loni školku navštěvovaly a jsou na sebe zvyklé. S dětmi zůstane také veškerý personál ,“ uvedl Monspor.