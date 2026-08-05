Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zápach ve školce v Kopřivnici zůstává, děti se zatím nemohou vrátit

Autor:
  5:51

Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice | foto: Mateřská školka Pionýrská, web školky

Ani po prázdninách se nebudou děti moci vrátit do kopřivnické Mateřské školy Pionýrská, kterou musely opustit už loni před Vánocemi kvůli chemickému zápachu způsobenému zvýšenou koncentrací 2-ethylhexanolu.

Nepříjemný odér se ve školce objevil po loňských prázdninách. Měření následně prokázala, že jde o zvýšené množství 2-ethylhexanolu, který dráždí oči a dýchací cesty, působí na utlumení centrální nervové soustavy, není ale chronicky toxický a nemá mutagenní ani karcinogenní účinky.

Jako pravděpodobný zdroj byla identifikována podlahová krytina, která byla položena při nedávné rekonstrukci.

Chemický zápach vyhnal děti z kopřivnické školky, radnice zajistila náhradní třídy

Město proto děti přemístilo do náhradních prostor a školku upravuje. V budově dělníci odstranili podlahovou krytinu i některé vrstvy pod ní, nově byla aplikována epoxidová stěrka a provedena ionizace prostor.

Podezřelou zůstává krytina podlahy

„Vše nasvědčuje tomu, že problém byl v podlaze, neboť po jejím odstranění se hodnoty 2-ethylhexanolu v ovzduší výrazně snížily. Přesnou příčinu však zatím neznáme,“ uvedla Magda Šebestová z odboru majetku města.

Hodnoty postupně klesaly, poslední měření ale přineslo překvapení v podobě zvýšených hodnot. „Domníváme se, že jde o důsledek intenzivního vytápění budovy, které jsme spustili proto, aby se zbytkové množství látky rychleji uvolnilo a následně se odvětralo,“ sdělil místostarosta David Monsport.

Kvůli tomu se ani v září nebudou moci děti do školky vrátit. „Jako varianta náhradních prostor se jeví mateřské centrum Klokan na ulici Francouzské. Pokud ji schválí hygiena, mohly by tak spolu zůstat všechny děti, které již loni školku navštěvovaly a jsou na sebe zvyklé. S dětmi zůstane také veškerý personál ,“ uvedl Monspor.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Baník - Slavia 0:4, pohodová výhra, gólem a dvěma asistencemi ji dirigoval Sadílek

Sestřih zápasu
Ostravský gólman Martin Jedlička se marně natahuje po míči v zápase proti...

Slávističtí fotbalisté zvládli i druhý zápas nového ročníku Chance Ligy s naprostým přehledem a na půdě ostravského Baníku zvítězili 4:0. V prvním poločase Sadílek nejprve z rohů asistoval Nowakovi a...

Mladík zlomil BMW o sloup elektrického vedení, zranil sebe i tři spolujezdce

Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29....

Čtyři mladí lidé se zranili při vážné nehodě, která se stala ve středu odpoledne v Třinci-Oldřichovicích. Jednadvacetiletý řidič osobního vozu BMW tam nezvládl zatáčku a narazil do sloupu...

Ze studentů se stali vojáci, jejich výcvik ukončila slavnostní přísaha

Instruktor vyhodnocuje výsledky střelby se studenty a poskytuje jim zpětnou...

Pro tisícovky středoškoláků vyvrcholilo 31. července čtyřtýdenní dobrovolné vojenské cvičení slavnostní přísahou u deseti posádek české armády včetně té opavské. Studenti při náročném výcviku získali...

Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...

Hasiči v neděli po poledni ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku, s nímž bojovali od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo více než 70 jednotek hasičů. Novinářům to...

V jezeru na Opavsku plavou drobné medúzy. Dobré znamení, těší hygieniky

Poprvé se v Česku tyto medúzky objevily přibližně v polovině 20. století.

Návštěvníci hlučínské Štěrkovny na Opavsku pozorují ve vodě množství medúzek sladkovodních. „Včera jsem si byla zaplavat a viděla jsem jich stovky,“ řekla Julie Síkorová z Ostravy, které se...

Zápach ve školce v Kopřivnici zůstává, děti se zatím nemohou vrátit

Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice

Ani po prázdninách se nebudou děti moci vrátit do kopřivnické Mateřské školy Pionýrská, kterou musely opustit už loni před Vánocemi kvůli chemickému zápachu způsobenému zvýšenou koncentrací...

5. srpna 2026  5:51

Kouřící halda v Ostravě zůstane bez viníka. Ministerstvo zastavilo miliardovou kauzu

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Čtyři roky práce České inspekce životního prostředí přišly nazmar. Ministerstvo životního prostředí smetlo ze stolu vyšetřování masivního nelegálního závozu odpadu do hořící haldy Heřmanice. Podařilo...

4. srpna 2026  18:18

V jezeru na Opavsku plavou drobné medúzy. Dobré znamení, těší hygieniky

Poprvé se v Česku tyto medúzky objevily přibližně v polovině 20. století.

Návštěvníci hlučínské Štěrkovny na Opavsku pozorují ve vodě množství medúzek sladkovodních. „Včera jsem si byla zaplavat a viděla jsem jich stovky,“ řekla Julie Síkorová z Ostravy, které se...

4. srpna 2026  13:35

Neurochirurgie se v Městské nemocnici Ostrava stěhovala. Nabízí větší komfort

Městská nemocnice Ostrava se chlubí přestěhováním oddělení neurochirurgie do...

Do nových prostor se přestěhovalo oddělení neurochirurgie v Městské nemocnici Ostrava. Nyní je k nalezení v prvním patře pavilonu H2, kde je například modernější jednotka intenzivní péče, více pokojů...

4. srpna 2026  11:27

V Třinci mu vycházejí vstříc. Jednou se chci vrátit, říká Jašek. Zatím ale myslí na Finsko

Na tréninku hokejistů Třince se přetlačují zleva Filip Pyrochta, Michal...

Hokejoví Oceláři Třinec minulý měsíc vyjeli na led i s Lukášem Jaškem, který má za sebou pět sezon ve Skandinávii. Jenže šikovný útočník je neposílí. V neděli odletěl do finského Tampere, kde bude...

4. srpna 2026  7:09

Hlučín opravuje unikátní mauzoleum. Poškodili ho sprejeři

Výjimečná funerální stavba, která na Hlučínsku nemá obdoby, prochází...

Jediný pozůstatek bývalého evangelického hřbitova v Hlučíně obklopilo lešení. Památkově chráněné mauzoleum rodiny Wetekampovy z roku 1898 několikrát poškodili vandalové, kteří nasprejovali obrazce na...

4. srpna 2026  5:36

Šest kilometrů Rudné v Ostravě opraví ŘSD za dvacet dnů. A zdaleka tam nekončí

Oprava šestikilometrového úseku velmi frekventované Rudné ulice v Ostravě. ŘSD...

Dopravní kalvárie v Ostravě zdaleka nekončí. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by však situace byla mnohem komplikovanější, kdyby neexistovala koordinace a značná rychlost prací. Jako aktuální...

3. srpna 2026  16:21

VIDEO: Sedmnáct hektarů v plamenech, vrtulníky nabíraly vodu před zraky turistů

Rozsáhlý požár lesa a pole v katastru Větřkovice – Nové Vrbno na Opavsku vypukl...

Moravskoslezští hasiči ukázali video z náročného čtyřdenního zásahu u požáru lesa a pole na Opavsku. Plameny hasily i vrtulníky, které nabíraly vodu z nedaleké nádrže před zraky turistů. Oheň...

3. srpna 2026  14:34

Nemocnice v Bruntále a Rýmařově čeká modernizace za stovky milionů

Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele....

Moravskoslezská nemocnice Krnov spouští rozsáhlou modernizaci pracovišť v Bruntále a v Rýmařově. Důvodem k masivním investicím přesahujícím 270 milionů korun byl bezplatný převod nemocničních areálů...

3. srpna 2026  11:36

Pocta čtyřem odbojářům. V Ostravě vznikl pomník obětem komunistických poprav

Sochař Petr Szyroki dokončuje na Slezskoostravském hřbitově pomník obětí...

Uplynulo 75 let od tragických komunistických poprav z 1. srpna 1951. Na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě proto vznikl pomník jejich obětem. Dílo sochaře Petra Szyrokiho vzdává úctu čtyřem...

3. srpna 2026  9:31

Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...

Hasiči v neděli po poledni ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku, s nímž bojovali od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo více než 70 jednotek hasičů. Novinářům to...

30. července 2026  15:58,  aktualizováno  3. 8. 8:22

Mimořádná péče. Supi z ostravské zoo odchovali vlastní i adoptivní mláďata

Čtveřice mláďat supů mrchožravých, dvě původní a dvě přidaná, spolu v ostravské...

Pár supů mrchožravých z ostravské zoologické zahrady letos odchoval mimořádný počet mláďat. Kromě své dvojice potomků jim chovatelé přiložili další dvě adoptivní supata od páru, který odchov...

3. srpna 2026  5:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.