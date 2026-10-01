Chemický zápach v kopřivnické školce. Město našlo řešení, děti se vrátí

Do kopřivnické mateřské školy Pionýrská, v níž se po předloňské rekonstrukci objevil nepříjemný chemický zápach, se snad v listopadu konečně budou moci vrátit děti.
Městu se zřejmě konečně podařilo najít způsob, jak problém vyřešit.
Školku musely opustit loni před Vánocemi kvůli zápachu způsobenému zvýšenou koncentrací 2-ethylhexanolu. Jako jeho zdroj se ukázala podlahová krytina položená při nedávné rekonstrukci.
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Zápach ve školce v Kopřivnici zůstává, děti se zatím nemohou vrátit
Město nechalo krytinu i některé vrstvy pod ní odstranit, hodnoty 2-ethylhexanolu se tím následně snížily, při dalším měření ale opět nečekaně stouply.
„Zřejmě tam i nadále vznikaly nevhodné chemické reakce, proto jsme museli hledat jiné řešení,“ podotkl místostarosta David Monsport. „Oslovili jsme firmu, jež pracuje se speciální německou technologií - fólií, která izoluje podkladní vrstvy a zabraňuje prostupu 2-ethylhexanolu do ovzduší.“
V současné době už probíhají dokončovací práce tak, aby v půlce října bylo možné provést další měření. „Pokud by dopadly dobře, mohly by se děti v listopadu konečně vrátit zpět,“ naznačil Monsport.
Město celý problém uplatňuje jako reklamaci u zhotovitele rekonstrukce školky.
„Současné úpravy, kde jsou předpokládané náklady okolo 2,5 milionu korun, hradí město ze svého, naším cílem totiž bylo, ať je to rychle,“ upozornil místostarosta. „Následně budeme tyto náklady uplatňovat na zhotoviteli rekonstrukce.“