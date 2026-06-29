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Zápach ze zóny budou řešit experti, město i firma. Ta získala EIA pro další rozvoj

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  6:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Výrobce brzdových systémů Brembo Czech získal od kraje kladné stanovisko EIA pro rozšíření výroby v průmyslové zóně Hrabová. Firma se zástupci Ostravy a VŠB-TUO zároveň oznámili společný postup při řešení zápachu, za jehož zdroj odborná studie mimo jiné označila i Brembo. Proti rozšíření výroby se ale Ostrava odvolá.

„Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko na základě dokumentace, podkladových studií a oponentního posudku,“ řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Součástí rozhodnutí jsou i podmínky pro přípravu, uskutečnění a provoz záměru. Například vyhodnocení nutnosti měření zápachu či umístění nových tavicích pecí, licích linek a jádrovacích strojů tak, aby byly emise pachů co nejnižší.

Firma koupila stroje bez povolení k rozšíření provozu. Město ho nechce kvůli zápachu

„Stanovisko EIA je podkladem pro navazující řízení, ve kterých se teprve bude řešit povolení záměru,“ dodala mluvčí. Jedním z těchto řízení bude i proces změny integrovaného povolení pro provoz.

Jednatelka společnosti Brembo Czech Michaela Badurová stanovisko kraje vnímá jako důležité potvrzení toho, že projekt z hlediska životního prostředí splňuje všechny požadavky.

Kvůli zápachu je Ostrava proti novým zdrojům

„Dalším krokem bude žádost o změnu integrovaného povolení. Naším cílem je uvést modernizovanou technologii do provozu do konce letošního roku,“ sdělila s tím, že nejde o prosté navyšování objemu výroby či stavbu nové haly, ale technologické zlepšení výroby. Firma plánuje například instalaci nové tavicí pece.

Se záměrem ale nesouhlasí zástupci Ostravy. „Určitě se za město odvolám. Do vyřešení problému v průmyslové zóně nechceme dovolit do ovzduší žádný další zdroj, a tím zvýšit riziko zápachových epizod,“ uvedl náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč.

Shodou okolností právě na společném postupu při řešení zápachu, který široké okolí hrabovské zóny trápí už osm let a lidé kvůli němu sepsali i petici s více než sedmnácti sty podpisy, se teď zástupci společnosti Brembo, města i experti z VŠB-TUO dohodli.

Nesmrdíme, ohradila se firma, kterou studie označila za zdroj zápachu v Ostravě

„Vnímáme reakce lidí z okolí. Poskytneme naše zkušenosti, data i výsledky dosavadních investic do modernizace provozu,“ avizovala Badurová. Podle Aleše Boháče je součinnost všech stran a práce odborníků přímo v provozu klíčem, jak situaci zlepšit. Očekává, že se podaří dobrat ke konkrétním doporučením a reálnému zlepšení.

„Naším úkolem je přispět nezávislou expertizou, pracovat s daty a navrhovat technicky podložené možnosti dalšího postupu,“ doplnil roli odborníků Stanislav Mišák z VŠB-TUO.

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