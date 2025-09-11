Nesmrdíme, ohradila se firma, kterou studie označila za zdroj zápachu v Ostravě

Žaneta Motlová
  9:23
Jednání, jejichž cílem je zastavit zápach, který dlouhodobě trápí obyvatele jižních částí Ostravy, vrcholí. Zástupci Ostravy a postižených obvodů žádají po firmách označených specializovanou studií za zdroj zápachu nápravu. Jedna z nich, společnost Brembo Czech, závěry výzkumu zpochybňuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dalibor Glück, MAFRA

„Ohrazujeme se vůči původní studii, která nás označuje za původce zápachu. Podle našeho názoru vykazuje zásadní metodologické i měřicí nedostatky. Na základě odborného posudku společnosti Odour, který jsme si nechali zpracovat, se domníváme, že závěry studie VŠB nejsou vědecky podloženy,“ uvedl Tomáš Sedláček ze společnosti Brembo Czech.

Studie podle jeho vyjádření nebere v potaz meteorologické, technologické ani legislativní faktory a odchyluje se od zadání.

Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce

„V textu dochází k záměně základních odborných pojmů a k nesprávné interpretaci výsledků, kdy jsou hodnoty mylně prezentovány jako překročení limitů. Závěry vycházejí ze spekulací a nepodložených tvrzení,“ uvedl Sedláček s tím, že Brembu navíc připisuje výrobní činnosti, které se v ostravském závodě neprovádějí.

Zápach v Ostravě

Zápach obtěžuje obyvatele Hrabové, Hrabůvky, Jihu, Nové a Staré Bělé už přes osm let. Není kontinuální, vrací se v epizodách.

Podle místních problém neustává ani po modernizaci provozů firem v průmyslové zóně Hrabová.

V oblasti se uskutečnila řada měření. Speciální senzory v minulosti například ukázaly, že se vzdušnina z průmyslové zóny šíří právě tím směrem, kde si lidé stěžují. Poslední výzkum pak metodou porovnávání látek v ovzduší identifikoval zdroje.

„Příkladem je výroba brzdových destiček. Naše společnost se navíc nachází v průmyslové zóně, kde působí velké množství firem, a problémy se zápachem se zde řešily ještě před jejím příchodem,“ dodal.

Firma ITT, jež by podle dostupných informací měla být druhým ze studií prokázaných zdrojů zápachu, se zatím k věci nevyjádřila.

Zápach obtěžuje občany obvodů Ostrava-Jih, Hrabová, Hrabůvka a Nová Bělá již několik let. Odborníci tam hledali jeho zdroj opakovaně. Zatím poslední výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oblasti porovnával látky z jednotlivých zdrojů s těmi ve vzorcích ovzduší.

„Odběr vzorků a jejich identifikace bude prováděna speciálními metodami, které v České republice zatím nikdo nepoužil, jako je například odběr vzorků na sorpční trubice nebo využití termovizních kamer ke sledování úniků plynů z budov,“ uvedl k výzkumu v jeho začátcích náměstek ostravského primátora Aleš Boháč. Výzkum se uskutečnil od loňského srpna do prosince.

Teď má Ostrava v ruce výsledky. „Společně jednáme a se zástupci obou firem jsme závěry studie prodiskutovali. Je teď na nich, aby prověřili naše podezření z hlediska filtrace, větrání, možného průchodu vzdušniny i mimo technologie na výduších. Studie jednoznačně říká, že zápach pochází z průmyslové zóny Hrabová, identifikovala zdroje. Cílem je teď situaci vyřešit,“ řekl Boháč.

Koncem září zástupci Ostravy půjdou do provozů

Dodal, že oceňuje, že firmy přišly k jednacímu stolu a mají zájem najít řešení. Nejde totiž podle něj jen o moderní technologie umístěné na výduších provozů, ale pracuje se i s variantou, že zdrojem pachu může být větrání či únik vzduchu jinudy.

Ochotu jednat potvrdilo i Brembo. „Oceňujeme, že tato jednání probíhají a máme možnost celou problematiku otevřeně a detailně diskutovat. V dialogu s představiteli města plánujeme i nadále pokračovat,“ uvedl Sedláček.

Zápach je stresor. Záchyt vzorků připomíná lovení ducha, líčí expert

Doplnil, že společnost do eliminace zápachu dlouhodobě investuje a v investicích bude dál pokračovat. V ostravském areálu pracuje s technologií studené plazmy, která pachové látky zachycuje. „Brembo má zároveň stanoveny vlastní interní limity pro emise v ovzduší, které jsou o 40 procent přísnější než platná legislativa.“

Koncem září zástupci města i obvodů vyrazí přímo do průmyslové zóny. „Projdou se provozy, ať vidíme celý výrobní proces. Budeme hledat řešení. Zápach obyvatele stále obtěžuje,“ potvrdil starosta obvodu Hrabová Milan Slíva.

Zdroj letitého zápachu ze zóny v Hrabové zkusí vědci odhalit novou metodou

Podle starosty Ostravy-Jihu Martina Bednáře není důvod výsledkům měření nevěřit. „Jsme si jistí, že studie ukázala na zdroje, není důvod, aby si vědci něco vymýšleli. Máme podklady a chceme zlepšení.“

Řešení celého problému komplikuje fakt, že zákon nyní žádné limity pro zápach nestanovuje. I proto musí město a firmy najít shodu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

Nesmrdíme, ohradila se firma, kterou studie označila za zdroj zápachu v Ostravě

Jednání, jejichž cílem je zastavit zápach, který dlouhodobě trápí obyvatele jižních částí Ostravy, vrcholí. Zástupci Ostravy a postižených obvodů žádají po firmách označených specializovanou studií...

11. září 2025  9:23

Jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna, pochvaluje si Michal Kovařčík

Vydařený návrat do Třince prožil hokejový útočník Michal Kovařčík. Jedním gólem na úvod extraligy přispěl k drtivé výhře nad Olomoucí 8:2.

10. září 2025  21:39

Solanka pro všechny. Karviná chystá v centru města veřejné inhalatorium

Léčivá jodobromová solanka nebude v Karviné pomáhat jen pacientům tamních lázní. Město začalo v parku Boženy Němcové stavět inhalatorium, kde by mohla vdechovat jemnou mlhovinu zdraví prospěšných...

10. září 2025  17:07

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

10. září 2025  13:32

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

10. září 2025

Z odpadu v Jiříkově unikly toxické látky, podle studie jde o „věčné chemikálie“

Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky nebo napořád. Nejsou ale lidem...

10. září 2025  11:13

Proměna centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:05

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:09

Vyšetřování nehody autobusu se studenty potrvá, v nemocnici zůstalo osm zraněných

Vyšetřování pondělní nehody autobusu se studenty v Beskydech se podle policie protáhne. Možnou příčinou je totiž technická závada. Bude tedy nutné počkat na znalecké posudky, jejichž vypracování...

9. září 2025  12:08

Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve...

9. září 2025  11:45

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z Německa. Obyvatelé místní části Těchanov, kde černá skládka vznikla, to v úterý významně prožívali....

9. září 2025  11:23

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.