„Ohrazujeme se vůči původní studii, která nás označuje za původce zápachu. Podle našeho názoru vykazuje zásadní metodologické i měřicí nedostatky. Na základě odborného posudku společnosti Odour, který jsme si nechali zpracovat, se domníváme, že závěry studie VŠB nejsou vědecky podloženy,“ uvedl Tomáš Sedláček ze společnosti Brembo Czech.
Studie podle jeho vyjádření nebere v potaz meteorologické, technologické ani legislativní faktory a odchyluje se od zadání.
Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce
„V textu dochází k záměně základních odborných pojmů a k nesprávné interpretaci výsledků, kdy jsou hodnoty mylně prezentovány jako překročení limitů. Závěry vycházejí ze spekulací a nepodložených tvrzení,“ uvedl Sedláček s tím, že Brembu navíc připisuje výrobní činnosti, které se v ostravském závodě neprovádějí.
Zápach v Ostravě
Zápach obtěžuje obyvatele Hrabové, Hrabůvky, Jihu, Nové a Staré Bělé už přes osm let. Není kontinuální, vrací se v epizodách.
Podle místních problém neustává ani po modernizaci provozů firem v průmyslové zóně Hrabová.
V oblasti se uskutečnila řada měření. Speciální senzory v minulosti například ukázaly, že se vzdušnina z průmyslové zóny šíří právě tím směrem, kde si lidé stěžují. Poslední výzkum pak metodou porovnávání látek v ovzduší identifikoval zdroje.
„Příkladem je výroba brzdových destiček. Naše společnost se navíc nachází v průmyslové zóně, kde působí velké množství firem, a problémy se zápachem se zde řešily ještě před jejím příchodem,“ dodal.
Firma ITT, jež by podle dostupných informací měla být druhým ze studií prokázaných zdrojů zápachu, se zatím k věci nevyjádřila.
Zápach obtěžuje občany obvodů Ostrava-Jih, Hrabová, Hrabůvka a Nová Bělá již několik let. Odborníci tam hledali jeho zdroj opakovaně. Zatím poslední výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oblasti porovnával látky z jednotlivých zdrojů s těmi ve vzorcích ovzduší.
„Odběr vzorků a jejich identifikace bude prováděna speciálními metodami, které v České republice zatím nikdo nepoužil, jako je například odběr vzorků na sorpční trubice nebo využití termovizních kamer ke sledování úniků plynů z budov,“ uvedl k výzkumu v jeho začátcích náměstek ostravského primátora Aleš Boháč. Výzkum se uskutečnil od loňského srpna do prosince.
Teď má Ostrava v ruce výsledky. „Společně jednáme a se zástupci obou firem jsme závěry studie prodiskutovali. Je teď na nich, aby prověřili naše podezření z hlediska filtrace, větrání, možného průchodu vzdušniny i mimo technologie na výduších. Studie jednoznačně říká, že zápach pochází z průmyslové zóny Hrabová, identifikovala zdroje. Cílem je teď situaci vyřešit,“ řekl Boháč.
Koncem září zástupci Ostravy půjdou do provozů
Dodal, že oceňuje, že firmy přišly k jednacímu stolu a mají zájem najít řešení. Nejde totiž podle něj jen o moderní technologie umístěné na výduších provozů, ale pracuje se i s variantou, že zdrojem pachu může být větrání či únik vzduchu jinudy.
Ochotu jednat potvrdilo i Brembo. „Oceňujeme, že tato jednání probíhají a máme možnost celou problematiku otevřeně a detailně diskutovat. V dialogu s představiteli města plánujeme i nadále pokračovat,“ uvedl Sedláček.
Zápach je stresor. Záchyt vzorků připomíná lovení ducha, líčí expert
Doplnil, že společnost do eliminace zápachu dlouhodobě investuje a v investicích bude dál pokračovat. V ostravském areálu pracuje s technologií studené plazmy, která pachové látky zachycuje. „Brembo má zároveň stanoveny vlastní interní limity pro emise v ovzduší, které jsou o 40 procent přísnější než platná legislativa.“
Koncem září zástupci města i obvodů vyrazí přímo do průmyslové zóny. „Projdou se provozy, ať vidíme celý výrobní proces. Budeme hledat řešení. Zápach obyvatele stále obtěžuje,“ potvrdil starosta obvodu Hrabová Milan Slíva.
Zdroj letitého zápachu ze zóny v Hrabové zkusí vědci odhalit novou metodou
Podle starosty Ostravy-Jihu Martina Bednáře není důvod výsledkům měření nevěřit. „Jsme si jistí, že studie ukázala na zdroje, není důvod, aby si vědci něco vymýšleli. Máme podklady a chceme zlepšení.“
Řešení celého problému komplikuje fakt, že zákon nyní žádné limity pro zápach nestanovuje. I proto musí město a firmy najít shodu.