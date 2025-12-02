Zaměstnankyni Tatry srazil vysokozdvižný vozík, způsobil jí otevřenou zlomeninu

Autor: ,
  18:42
Těžké zranění způsobil dnes ráno v areálu kopřivnické automobilky Tatra Trucks vysokozdvižný vozík třiapadesátileté zaměstnankyni. S otevřenou zlomeninou musela podstoupit okamžitou operaci. Je už mimo ohrožení života.
ilustrační snímek

foto: Tomáš Blažek, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

„V ranních hodinách, byla při práci v jedné z kopřivnických hal v areálu Tatry zraněna žena, která byla dle dostupných informací sražena vysokozdvižným vozíkem,“ popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Třiapadesátiletá pacientka podle něj utrpěla poranění hlavy a vážné poranění nohy. Zasahující záchranáři mimo jiné ošetřili otevřenou ránu na noze a provedli znehybnění končetiny.

Bez 815 by Tatra sametovou revoluci nepřežila, říká šéf kopřivnického vývoje

Ženu pak sanitka převezla do nemocnice v Novém Jičíně. Tamní lékař provedl akutní ošetření dolní končetiny. Pro podezření z rozsáhlého poškození nohy ji sanitka převezla do Fakultní nemocnice v Ostravě.

Andrej Čírtek, mluvčí holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, do nějž kopřivnické firmy patří, pracovní úraz potvrdil. „Potvrzuji, že ve společnosti Tatra Trucks dnes ráno došlo k pracovnímu úrazu. Zaměstnankyni přejel vysokozdvižný vozík a způsobil jí otevřenou zlomeninu. Prodělala operaci a je v život neohrožujícím stavu. Tatra Trucks je v kontaktu s rodinou a událost šetří státní orgány,“ uvedl.

