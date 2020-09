VIDEO: Nahlédněte do obnoveného zámku v Poodří, byl v něm ústav pro ženy

Zámek v Nové Horce byl po dvě staletí výstavním šlechtickým sídlem, ale po 2. světové válce v něm byl domov důchodců a nakonec od roku 1964 Ústav pro ženy s duševní chorobou. Stranou všeho, mimo svět.

Vstup nepovolaným byl zapovězen, místo se ponořilo do smutku a objekt postupně chátral. Jako kdyby upadal do trvalého zapomnění.

To však už neplatí. Po čtyřleté renovaci se zámku vrací krása a v pondělí se poprvé otevřel veřejnosti.

Ukončení provozu ústavu umožnila změna systému sociální péče, díky kterému pacientky s mentálním postižením žijí nikoliv hromadně v ústavu za vysokým plotem, ale v menších počtech v upravených bytech například v Novém Jičíně.



A krajský úřad coby vlastník zpustlý zámecký areál převedl na Muzeum Novojičínska, a to kvůli obnově někdejší šlechtické noblesy a historické cennosti.

Rekonstrukce střechy, fasády i přízemních prostor včetně kaple začala v roce 2016 a přišla na zhruba sedmdesát milionů korun. Evropská dotace pokryla 26 milionů.

Zámek je návštěvníkům otevřen denně mimo pondělí od devíti do sedmnácti hodin, od listopadu do března však jen na objednání. Do konce října jsou prohlídky v rámci krajského projektu zdarma.

„Lidé projdou jedním návštěvním okruhem, ve kterém poznají historii zdejšího šlechtického rodu Vetterů, styl života na venkovském šlechtickém sídle a nezapomněli jsme ani na propojení s unikátní přírodou Poodří,“ nastínil ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita.

Zámku se přezdívalo Malý Schönbrunn, to podle určité podobnosti s vídeňským habsburským sídlem. Přetrvalo také označení Zámek z lilie, které připomíná původní majitele, rod Vetter von der Lilie.

Novohorský zámek měl štěstí, že na rozdíl od podobných objektů, které po desítky let zůstaly prázdné a často jsou neodvratně zdevastované, v něm zůstal stálý provoz, díky čemuž se nikdo nepustil do nenapravitelných stavebních zásahů.

I tak při obnově museli odborníci řešit vytrhané parkety, časté betonování nebo stavby příček. Na druhou stranu pod několika vrstvami nátěrů zůstaly na mnoha místech původní výmalby i zdobné fresky.

Srdcem je sala terrena

Originální zařízení bylo kdysi rozvezeno do jiných historických objektů a depozitářů. Nyní se vrací.

Zámek byl postaven v polovině 18. století místo menšího statku, zásadně byl přestavěn po požáru v roce 1855.

Jeho pomyslným srdcem je skvostná sala terrena, tedy přízemní zahradní sál. Po desítkách let se vrátila také cenná zámecká knihovna čítající více než tři tisíce knih, například cestopisů, beletrie, kuchařek nebo astrologických spisů.

Zámecká kaple Povýšení svatého Kříže už zase slouží původnímu účelu, byť se po dávném požáru dochovalo jen nemnoho z originální výzdoby. Přibyl však například oltář z už neexistujícího zámku v Odrách.

Kraj chce opravit i první poschodí

Návštěvníci také projdou několika pokoji s dobovým nábytkem a prohlédnou si faunu a flóru typickou pro chráněnou přírodu blízkých meandrů řeky Odry.

Otevřením přízemní části však opravy nekončí. Úprav se dočká prostor před zámkem se zdobnou bránou, počítá se i s parkovištěm a proměnou menšího objektu u vstupu na pokladnu s nutným zázemím.

„Po první etapě se chceme pustit do rekonstrukce prvního poschodí, jež by se také mělo vrátit do původní podoby s vybavením, které tam patří,“ předeslal náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Za velký sen pak označil zvelebení zámeckého parku, jehož věhlas kdysi přesahoval hranice regionu.

„Právě v prvním poschodí bychom chtěli obnovit alespoň část někdejší obrazárny – díla byla rozvezena po 2. světové válce na různá místa. Současně však obrazy nejsou v dobrém stavu, takže jejich renovace bude poměrně náročná,“ poznamenal ředitel muzea Orlita.

Další zámky v blízkém okolí nevadí

Několik kilometrů od Nové Horky stojí zámek v Bartošovicích, který je výrazně zaměřený na region Poodří, nadto jen o kousek dále vábí turisty šlechtické sídlo v Kuníně.

„Nevidíme v tom problém. Naopak. Například hodláme vyzkoušet, jak bude na základě příběhů šlechtických rodů fungovat spolupráce a návaznost s kunínským zámkem,“ zmínil Orlita.

Předestřel, že Nová Horka by se v budoucnosti rovněž mohla stát určitým výukovým centrem. „Chceme tady už příští rok pořádat příměstský tábor, kde by děti poznávaly práci památkářů, ochránců přírody nebo restaurátorů,“ přiblížil.