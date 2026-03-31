„Fico je ztělesnění zla.“ Českou a slovenskou vládu přivítal osamělý demonstrant

Josef Gabzdyl
  12:16
Nepatří mezi nejznámější zámky v Česku ani v regionu, nyní se však Nová Horka dostala do centra pozornosti díky tomu, že jej česká vláda zvolila jako místo pro obnovené setkání se slovenskou vládou. Kromě novinářů na obě delegace dnes dopoledne čekal i osamělý demonstrant.

Na příjezdové cestě k zámku v místní části Studénky Nová Horka stojí muž středního věku, před sebou drží velkou popsanou ceduli. „Vlády ČR a SR, pro dnešek jste z Nové Horky udělaly místo s největší koncentrací zla a lidské ubohosti ve střední Evropě. Moc děkujeme za návštěvu, ‚morální elito‘ obou národů,“ hlásá jeden z nápisů v jeho rukou, s nimiž čeká na příjezd českých a slovenských vládních delegací, které si na zámku na úterý domluvily pracovní schůzku.

Na příjezd české a slovenské vlády do Nové Horky čekal s transparenty i Jan Humplík ze Studénky. (31. března 2026)
„Jsem ideově založený člověk, hluboce věřící, a když se tady v mé blízkosti sejde taková koncentrace zla, myslím hlavně ze Slovenska, musím reagovat. Vyloženě si myslím, že pan Fico, to je ztělesnění zla,“ uvedl Jan Humplík ze Studénky.

Babiš obnovil jednání s Ficovou vládou, které utnul předchozí Fialův kabinet

Jeho osamělá demonstrace se obešla bez kontroverzí ze strany policistů, kteří Novou Horku při této příležitosti ve větším počtu hlídají. „Sám jsem se jich šel zeptat, kam můžu jít, abych nebudil nějaké kontroverze, takže čekám tady na příjezdové cestě,“ objasnil Humplík.

Policisté kvůli setkání vrcholných politiků hlídají všechny přístupové cesty k zámku i jeho okolí. Demonstranta tak poslali k antikonfliktnímu týmu, který je na místě také přítomen.

Tady se setká Babiš s Ficem. Přípravy v Nové Horce začínají, svíčkovou uvaří studenti

Členy slovenské vlády na zámek dopravil autobus, který je převezl z nedalekého mošnovského letiště. Český premiér Andrej Babiš a předseda vlády SR Robert Fico mají v Nové Horce podepsat memorandum o prohloubené spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky. Společně jednají také o podpoře konkurenceschopnosti, dopravní infrastruktuře a energetické bezpečnosti.

OBRAZEM: Beskydy pod sněhem. Do Česka se týden před Velikonocemi vrátila zima

Čtvrteční sněžení pocukrovalo i nižší polohy Beskyd. V okolí malenovického...

Do Beskyd se ve čtvrtek vrátila nefalšovaná zima. Zhruba od půlnoci 26. března v moravskoslezských horách vydatně sněží a podle meteorologů může v nejvyšších polohách napadnout až 30 centimetrů...

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

Beskydy pod sněhem, Lysá hora hlásí desítky centimetrů

Pohled do terénu v Beskydech, kde za posledních 24 hodin napadlo kolem 40...

Zatímco v nížinách prší, hory na východě Česka zažívají návrat tuhé zimy. Na Lysé hoře napadly za posledních 24 hodin další desítky centimetrů prachového sněhu. Podle údajů Českého...

Výšlap z jara do zimy. Sníh sahá po lýtka, zaskočilo turisty v Beskydech

Chata Prašivá se svou charakteristickou dřevěnou věžičkou. Pod čerstvou...

Zatímco v údolí pod Beskydami se už hlásí jaro, hřebeny sevřela klasická zima. Na oblíbené trase směrem k chatě Prašivá čekala na turisty náročná zkouška. Fotograf iDNES.cz se tam v pátek vydal po...

Africký gigant se vrací do Ostravy. Zoo ukázala krajtu, která budí respekt i za sklem

Nová expozice krajty písmenkové v pavilonu Noční Tanganika v ostravské zoo...

Po několikaleté pauze se do expozic ostravské zoologické zahrady vrací jeden z nejimpozantnějších plazů světa. Návštěvníci mohou v pavilonu Noční Tanganika opět obdivovat krajtu písmenkovou. Největší...

Investice do obrany jsou šancí pro kraj, ukázala konference v Ostravě

Před budovou auly VŠB – Technické univerzity Ostrava byla v rámci konference...

V Ostravě se diskutovalo o budoucnosti obranného průmyslu. Konference Defence Tech Innovation 2026, pořádaná Svazem průmyslu a dopravy ČR na půdě VŠB-TUO, zdůraznila nezbytnost propojení armády,...

Jsme rozjeté, jsme v tempu, říká Strušková před semifinále volejbalistek

Kapitánka frýdecko-místeckých volejbalistek Veronika Strušková se snaží dostat...

Roky se trápily ve spodní polovině extraligy a usilovaly o to, aby se vyhnuly baráži o záchranu. Leč letos se volejbalistky Sokola Frýdek-Místek po 11 letech odrazily do semifinále. V něm je od úterý...

30. března 2026  19:39

Nerezignuji, prohlásil karvinský primátor Wolf. Vinu ve fotbalové aféře odmítá

Primátor Karviné Jan Wolf na tiskové konferenci, při které se vyjadřoval ke...

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. Navíc v podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a obhájit...

30. března 2026  13:32,  aktualizováno  15:13

Oživení zanedbaného sídliště. Hlučín přebírá 500 bytů a slibuje úspornější bydlení

Bytové domy v Hlučíně

Město Hlučín dokončilo historickou koupi a od 1. dubna přebírá do správy 527 bytů na sídlišti OKD, které za 605 milionů korun odkoupilo od společnosti Heimstaden Czech. Nový majitel plánuje rozsáhlé...

30. března 2026  12:54

Zámek Raduň chystá cestu časem. Návštěvníky pohltí africké horko i sny o diamantech

Cesta do neznáma. Návštěvníci v Raduni uvidí i virtuální podobu luxusního...

Na zámku v Raduni vzniká ojedinělá prohlídková trasa, která návštěvníky pomocí obrazových a zvukových vizualizací přenese na sklonku 19. století přímo do Afriky. Lidé se vydají po stopách hraběte...

30. března 2026  10:16

Babiš s Ficem v Nové Horce? Radši obchod a levný benzin. Místní jednání vlád neřeší

Premium
Nová Horka, místní část Studénka na Novojičínsku, se v úterý stane místem...

Jsou překvapeni, že se zrovna u nich v úterý uskuteční jednání vlád Česka a Slovenska. Jinak však obyvatelé Nové Horky na Novojičínsku vrcholné politické jednání na tamním zámku příliš nevzrušuje....

30. března 2026

To údržbář na Tatranu nečekal. Obroučka nevydržela smeč ostravské čahounky

Emma Merriweatherová z Basketu Ostrava se raduje z výhry se spoluhráčkami.

Emma Merriweatherová chtěla na závěr rozcvičky před utkáním svého Basketu Ostrava se Slovankou zasmečovat a... Obroučka koše akci americké pivotky nevydržela.

30. března 2026  5:57

Další Svoboda zazářil střelecky. Pardubice uťaly vítěznou sérii Slunety i díky rekordu

Nick Johnson z Ústí útočí na pardubický koš.

Růžové časy ústeckým basketbalistům ukončil jejich pardubický kat. Po sérii šesti ligových vítězství mu v neděli podlehli doma 89:101. Východočeši potvrdili druhé místo v tabulce nadstavbové skupiny...

29. března 2026  20:39,  aktualizováno  21:49

V hlavní roli nervozita. Ostrava nezvládla pozici favorita, první bod jí unikl

Ostravská kapitánka Michaela Vacková se snaží obejít chomutovskou Valentýnu...

Pět vteřin před koncem mohla otočit stav utkání, případně rozhodnou... Leč Iva Beloševičová selhala, neproměnila ani jeden ze dvou trestných hodů. Basketbalistky SBŠ Ostrava v úvodním utkání...

29. března 2026  21:33

Levhartice ulovily výhru v Ostravě, překvapení pečetil zkrat Beloševičové

Chomutovská Eliška Brejchová se snaží zablokovat ostravskou Elišku Kubíčkovou.

SBŠ Ostrava prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále Ženské basketbalové ligy s Levharticemi Chomutov 63:64. Naopak KP Brno potvrdilo roli favorita v sérii s DSK Basketball Brandýs vysokým vítězstvím...

29. března 2026  19:18,  aktualizováno  21:16

Karvinští házenkáři prohráli ve čtvrtfinále Evropského poháru, srazil je Češko

Emil Caba z Partizanu Bělehrad brání karvinskému pivotu Janu Užekovi ve střelbě.

Karvinští házenkáři prohráli v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru v Bosně a Hercegovině s týmem HC Izvidač 31:36. Odveta se hraje v neděli 5. dubna v Karviné.

29. března 2026  20:14

Africký gigant se vrací do Ostravy. Zoo ukázala krajtu, která budí respekt i za sklem

Nová expozice krajty písmenkové v pavilonu Noční Tanganika v ostravské zoo...

Po několikaleté pauze se do expozic ostravské zoologické zahrady vrací jeden z nejimpozantnějších plazů světa. Návštěvníci mohou v pavilonu Noční Tanganika opět obdivovat krajtu písmenkovou. Největší...

29. března 2026  6:15

