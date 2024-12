K zámku Nová Horka patří i divoká historka s dědou Leoše Janáčka

Před čtyřmi lety se Nová Horka znovu otevřela veřejnosti a nyní začala další část rekonstrukce, během níž se má druhé patro památky proměnit v kreativní centrum.

„Ústav zde byl až do roku 2016, už však neodpovídal aktuálním požadavkům na fungování takového zařízení, tak jej kraj zrušil a začal přemýšlet, co se zámkem dále. Rozhodlo se o jeho opětovném zpřístupnění, a tak začala jeho rekonstrukce,“ shrnul dění posledních let kastelán Kryštof Hyvnar.

Zámek přešel pod křídla Muzea Novojičínska a jako první se zrenovovalo přízemí, kde vznikl návštěvnický okruh. „Zámek se pak v roce 2020 otevřel veřejnosti, ale přišel do toho covid, takže to tak trochu zaniklo,“ podotkl Hyvnar s tím, že v posledních dvou letech počty turistů, kteří sem zavítají, rostou.

Pro vznik expozice se ovšem dochovalo jen minimum původního vybavení. „Zdejší originály bychom napočítali na prstech jedné ruky, takže to, co tady vystavujeme, například nábytek, není odsud, ale ze sbírek Muzea Novojičínska. Pochází to z našeho regionu a také ze stejného období, tedy z 18. století, takže návštěvník si může udělat představu, jak to tady mohlo kdysi vypadat,“ popsal kastelán.

Historii zámku tak nejvíce připomíná sala terrena s původními velkolepými barokními nástěnnými malbami. Stavitel zámku Josef Karel Vetter von der Lilie zde pořádal velkolepé večírky, na zámku si vydržoval vlastní kapelu, a tak Nová Horka získala svou přezdívku Malá Vídeň.

Večírky šlechty nahradily oslavy MDŽ

„I v době, kdy tady byl ústav, sloužil sál jako společenská místnost. Probíhaly zde oslavy MDŽ, vánoční besídky a podobné akce, měli to i jako tělocvičnu. Nebylo to tady nikdy zalíčené, takže ten prostor zůstával pořád krásný. Jako u jedné z mála věcí tady můžeme říkat, že je to originál,“ sdělil Hyvnar. Do zdejší minulosti se ohlíží i výstava fotografií z dob, kdy zámek obývali členové šlechtické rodiny Vetterů z Lilie, a také z dob fungování ústavu.

„Jednou z možností do budoucna je, že bychom se tady věnovali blíže historii sociální péče. Ta se zajímavě dotýká i Nové Horky, kdy sem byly v padesátých letech rámci Akce K (násilné rušení klášterů a řeholních řádů – pozn. red. ) uklizeny řádové sestry. I tady je estébáci pronásledovali, i tady probíhaly výslechy,“ řekl kastelán.

„Zároveň jsme teoreticky připraveni i na expozici týkající se historie letectví tady v regionu. Bylo by to spojené s nedalekým mošnovským letištěm, s Příborem, kde je velká letecká komunita, či s nedalekými Albrechtičkami, odkud pocházeli bratři Žurovcovi, významní letečtí konstruktéři,“ popsal.

Zámek Nová Horka stojí u Studénky na Novojičínsku v oblasti Poodří. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Novinkou spojenou s letošními Vánocemi jsou v Nové Horce dětské prohlídky. „Začínají u velkoplošné obrazovky, na níž běžně mohou lidé vidět letecké záběry zámku a jeho malebného okolí. S dětmi ze základní školy jsme natočili zhruba desetiminutový film o tom, co se na zámku děje, jaké tady žijí bytosti, co tady máme za skřítky. Děti pak jdou po stopách toho filmu. Skřítci, které zde potkávají, jsou jakýmsi vtělením různých osobností, které jsou se zdejší historií spjaty,“ popsal Hyvnar.

Jednou z takovýchto osobností je například i dědeček Leoše Janáčka, který zde působil jako učitel hraběcích dětí. „S ním je spjata i jedna z historek, které jsme našli v kronice. V patře byla hraběcí ložnice, pod ní místnost správce. Jednou, když tady měl Janáček přespat, tak ho nechali v hraběcím předpokoji. Chtěl se večer podívat na vycpaniny, co tam měli, stoupl si kvůli tomu na židli, ale ta se pod ním zlomila, on spadl a udělal ohromný rachot. Veškeré služebnictvo se vyděšené běželo podívat, co se stalo,“ líčil Hyvnar.

Letos před zámkem přibylo parkoviště a nové zázemí pro návštěvníky, jež vzniklo z bývalé prádelny. Rekonstruovala se také část zámecké zdi a nyní začala i další etapa obnovy, a to rekonstrukce druhého a třetího podlaží zámku.

Vzniknout zde má kreativní centrum, které by nabídlo prostory pro workshopy, kreativní rukodělné dílny a kulturní akce. „Chtěli bychom se zaměřit na aktivity spojené s představiteli živé kultury. Cílem bude propojit dovednosti našich předků s moderními postupy a prezentovat tak lidová řemesla s přesahem do současného designu. Programy budeme nabízet veřejnosti i studentům uměleckých oborů. Budou zde nejrůznější dílny, malířsko-sochařský ateliér, nahrávací a podcastové studio i laboratoř pro tvorbu digitálního obsahu. Třetí zrekonstruované patro bude sloužit jako depozitní zázemí zámku,“ řekl krajský radní Peter Harvánek.

„Náš zámek sice nemá žádné vlastní historické artefakty, ale může svým geniem loci sloužit jako zdroj inspirace,“ uzavřel Hyvnar, který věří, že návštěvníci budou přibývat. „Lidé sem mohou snadno dojet na kole z okolních měst nebo vystoupit na nádraží ve Studénce a projít přírodní rezervací Kotvice až sem. Takže prohlídka zámku se dá spojit i dalšími zajímavostmi.“