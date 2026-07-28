Zámek v Kuníně zaplnily klobouky šlechticů. K vidění jsou i naprosté unikáty

„V televizi měl velký úspěch seriál Modrá krev mapující šlechtické rody. A my se rozhodli přispět svým jedinečným způsobem,“ vysvětlil kunínský kastelán Jaroslav Zezulčík. Dodal, že ohlasy návštěvníků zámku jsou vynikající.
Dokonce jeden manželský pár z jižní Moravy daroval rodinný klenot – velmi zachovalý cylindr z druhé poloviny 19. století. „Název naší výstavy S kloboukem na zámek tak vzali doslova,“ potěšilo kastelána.
Do expozice i tak bylo z čeho vybírat. Muzeum Novojičínska totiž vlastní nejrozsáhlejší sbírku klobouků šlechticů ve střední Evropě.
Klobouky zachránili muzejníci z Tonaku
Po 2. světové válce se totiž textilie včetně pokrývek hlavy z různých šlechtických sídel svezly na středočeský zámek Jemniště u Benešova, kde však záhy vznikla expozice československo–sovětského přátelství a šlechtické sbírky chátraly.
Naštěstí pracovníci tehdejšího podnikového muzea Tonaku, výrobce klobouků, zabojovali a klobouky přestěhovali do Nového Jičína,“ popsal spoluautor výstavy Radek Polách z Muzea Novojičínska.
V dobách socialismu nebylo žádoucí šlechtické sbírky zkoumat, natož vystavovat, takže zůstaly v depozitáři. „Nyní tak splácíme kloboukový dluh,“ konstatoval Polách.
Vyzdvihl třeba jediný v tuzemsku dochovaný civilní klobouk arcivévody Ferdinanda d’Este, nástupce trůn, kterého v roce 1914 v bosenském Sarajevu zastřelili. K vidění jsou také různé pokrývky hlavy namátkou Harrachů, Kinských, Lobkowizců, Metternichů a Žerotínů.