Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zámek v Kuníně zaplnily klobouky šlechticů. K vidění jsou i naprosté unikáty

Josef Gabzdyl
  16:46
Průvodce Matěj Dorazil na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v Kuníně...

Průvodce Matěj Dorazil na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v Kuníně na Novojičínsku. (26. července 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Průvodkyně Kateřina Novotná na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v...
Průvodkyně Kateřina Novotná na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v...
Průvodce Matěj Dorazil na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v Kuníně...
Průvodkyně Kateřina Novotná na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v...
7 fotografií
Prohlídky komnat a dalších prostor zámku v Kuníně na Novojičínsku dostaly ještě slavnostnější a unikátnější podobu. Až do konce října tam vystavují zhruba sto padesát klobouků a čepic šlechtických rodů, přičemž v takovém rozsahu nebyly dosud nikde ke spatření.

„V televizi měl velký úspěch seriál Modrá krev mapující šlechtické rody. A my se rozhodli přispět svým jedinečným způsobem,“ vysvětlil kunínský kastelán Jaroslav Zezulčík. Dodal, že ohlasy návštěvníků zámku jsou vynikající.

Průvodce Matěj Dorazil na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v Kuníně na Novojičínsku. (26. července 2026)
Průvodkyně Kateřina Novotná na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v Kuníně na Novojičínsku. (26. července 2026)
Průvodkyně Kateřina Novotná na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v Kuníně na Novojičínsku. (26. července 2026)
Průvodce Matěj Dorazil na výstavě šlechtických pokrývek hlavy na zámku v Kuníně na Novojičínsku. (26. července 2026)
7 fotografií

Dokonce jeden manželský pár z jižní Moravy daroval rodinný klenot – velmi zachovalý cylindr z druhé poloviny 19. století. „Název naší výstavy S kloboukem na zámek tak vzali doslova,“ potěšilo kastelána.

Do expozice i tak bylo z čeho vybírat. Muzeum Novojičínska totiž vlastní nejrozsáhlejší sbírku klobouků šlechticů ve střední Evropě.

Klobouky zachránili muzejníci z Tonaku

Po 2. světové válce se totiž textilie včetně pokrývek hlavy z různých šlechtických sídel svezly na středočeský zámek Jemniště u Benešova, kde však záhy vznikla expozice československo–sovětského přátelství a šlechtické sbírky chátraly.

Naštěstí pracovníci tehdejšího podnikového muzea Tonaku, výrobce klobouků, zabojovali a klobouky přestěhovali do Nového Jičína,“ popsal spoluautor výstavy Radek Polách z Muzea Novojičínska.

V dobách socialismu nebylo žádoucí šlechtické sbírky zkoumat, natož vystavovat, takže zůstaly v depozitáři. „Nyní tak splácíme kloboukový dluh,“ konstatoval Polách.

Vyzdvihl třeba jediný v tuzemsku dochovaný civilní klobouk arcivévody Ferdinanda d’Este, nástupce trůn, kterého v roce 1914 v bosenském Sarajevu zastřelili. K vidění jsou také různé pokrývky hlavy namátkou Harrachů, Kinských, Lobkowizců, Metternichů a Žerotínů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Socialistický mrakodrap se mění v bytovou rezidenci, novou podobu navrhla Jiřičná

Zchátralý mrakodrap v Ostrčilově ulici v Ostravě už obehnal stavební plot a...

Roky nevyužívaný dvaadvacetipatrový věžák naproti Nové radnici v centru Ostravy se začíná měnit ve staveniště. Odstartovala jeho zásadní rekonstrukce na moderní bytovou rezidenci, kterou navrhla...

Jelen v Beskydech přeskakoval motorkáře. Střet nepřežili jezdec ani zvíře

ilustrační snímek

Jednasedmdesátiletý motorkář zemřel v sobotu po střetu s jelenem v Bílé na Frýdecko-Místecku. Silnice I/35 musela být po nehodě zhruba dvě hodiny částečně uzavřená a policisté odkláněli dopravu.

Nepokoje v Ostravě po konfliktu kvůli videu. Romové skandovali před domem útočníka

Premium
Momentka z protestu Romů před údajným bydlištěm útočníka na jednoho z...

Protesty stovek Romů v Ostravě vyvolal nedělní incident, při kterém byl podle jejich tvrzení pobodán a těžce zraněn jeden z nich. Dav Romů se proto v úterý shromáždil na Mírovém náměstí v ostravském...

Zvrat v kauze nelegálních potratů. Lékaře pustili z vazby, stíhání jeho kolegů padlo

Premium
ilustrační snímek

Gynekolog Marek Rozbroj, který byl od 19. února ve vazbě kvůli obvinění z nelegálního provádění potratů polským ženám, opět pracuje ve svých ordinacích v Ostravě, Havířově a Bílovci. Kriminalisté ho...

Tatran zřejmě padne dříve, než bude stát moderní hala. Nové Bazaly skluz nemají

Vizualizace nové haly pro míčové sporty v ulici U Stadionu v Ostravě –...

Stavba nové sportovní haly v Ostravě má zpoždění, ale jak uvedl primátor města Jan Dohnal (ODS), projekční práce se blíží do finále. „Aktuálně to vypadá, že v průběhu září bychom měli vypsat veřejnou...

Nízké ceny mléka drtí zemědělce. Musíme přežít, říkají, dojnice vybíjet nechtějí

ilustrační snímek

Hluboká krize postihla chovatele dojnic také v Moravskoslezském kraji. Nadbytek mléka v Evropě srazil výkupní ceny na víceletá minima, v některých obchodech dokonce nabízejí litr trvanlivého mléka za...

28. července 2026  13:25

K zemi půjde další část Slezanky v centru Opavy, řeší se i další využití prostoru

Na podzim se začne bourat zbývající část Slezanky v centru Opavy.

Postupné bourání Slezanky v centru Opavy pokračuje. Představitelé města hledají firmu pro demolici druhé části obchodního komplexu, který v historickém jádru města vznikl v 70. letech minulého...

28. července 2026  11:14

Velká mužstva vyhrávají 1:0, radoval se ve Zlíně. Teď chce dát Jurečka gól Slavii

Václav Jurečka z Baníku Ostrava během utkání se Zlínem.

Trvalo třináct zápasů v lize, v domácím poháru a baráži, než se útočník fotbalistů ostravského Baníku Václav Jurečka opět radoval z gólu. Právě jeho trefa však v úvodním kole nejvyšší domácí soutěže...

28. července 2026  10:55

Vítkovický kouč Treille: Míříme vysoko. Chceme dostávat soupeře pod tlak

Francouzský kouč Yorick Treille na tréninku hokejistů Vítkovic.

Ze dna na vrchol. V tuhle cestu doufají před novou sezonou hokejové Vítkovice. V minulé sezoně se ostravský klub na poslední chvíli vyhnul extraligové baráži o záchranu, vedení pak ukončilo...

28. července 2026  7:57

Karviná mapuje tropická horka ve městě. Hledá, kde chybí zeleň a stín

ilustrační snímek

Karviná zapojuje obyvatele do tvorby pocitové mapy, která má odhalit lokality nejvíce zasažené letními horky i místa vhodná k ochlazení. Lidé mohou do konce srpna označovat oblasti, kde chybí stín,...

28. července 2026  6:44

Zemřela legenda ostravského baletu. Držitelce Thálie Pavelcové bylo 94 let

Ve věku 94 let zemřela v neděli baletka Vlasta Pavelcová. (22. března 2003)

Ve věku 94 let zemřela v neděli baletka Vlasta Pavelcová. ČTK to v pondělí sdělil její syn Ivan Tomášek. Do poloviny 70. let zasvětila tři desetiletí ostravskému jevišti, kde působila jako sólistka....

27. července 2026  20:53

Karviná vstoupila do druhé ligy porážkou ve slezském derby v Opavě

Momentka ze zápasu SFC Opava - MFK Karviná

Karvinští fotbalisté po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezony porážkou 0:2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného...

27. července 2026  20:43

Huť přijde o své „Hradčany“. Kdo si je chce vyfotit, měl by to udělat, říká ředitel

Generální ředitel Nové huti Ostrava Radek Strouhal má manažerské zkušenosti...

Loňský rok skončil pro ostravskou Novou huť výraznou ztrátou. Její další osud se pojí i s elektrickou obloukovou pecí za 17 miliard korun. Huť ji chce spustit za tři roky. A co bude s areálem...

27. července 2026  17:36

Dřívější sklizeň i jiné pěstební postupy. Zemědělci bojují s proměnou klimatu

Zemědělci na polích severní Moravy postupně sklízejí obilí. Kvůli extrémnímu...

Letošní sklizni v Moravskoslezském kraji vládnou buď vysoká vedra, nebo deštivé a bouřkové počasí, které nutí zemědělce pozastavovat práce i dosušovat obilí. Postupující klimatická změna posouvá...

27. července 2026  13:12

Obránci hradu Hukvaldy dobyvatelům odolali, v bitvě se utkala stovka bojovníků

Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha...

Na hradě Hukvaldy se o víkendu konala velkolepá Hukvaldská bitva, která přilákala davy návštěvníků na ukázku napínavé rekonstrukce středověkého válčení. Více než stovku účinkujících z řad...

27. července 2026  10:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Socialistický mrakodrap se mění v bytovou rezidenci, novou podobu navrhla Jiřičná

Zchátralý mrakodrap v Ostrčilově ulici v Ostravě už obehnal stavební plot a...

Roky nevyužívaný dvaadvacetipatrový věžák naproti Nové radnici v centru Ostravy se začíná měnit ve staveniště. Odstartovala jeho zásadní rekonstrukce na moderní bytovou rezidenci, kterou navrhla...

27. července 2026  6:12

Poláci zachraňují své hutě, Třinecké železárny i Nová huť potřebují podobnou podporu

Třineckým železárnám výrazně klesl zisk, potřebovaly by podobnou podporu jako hutě v okolních zemích.

Polsko směruje do hutnictví miliardy zlotých, chce pomoci tamním hutím. Polský státní Węglokoks spouští rozsáhlý program investic do hutnictví ve Slezsku. Skupina chce během příštích let posílit...

26. července 2026  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×