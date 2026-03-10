Zámek v Janovicích chystá nové místnosti i turecký salón

Loni se mohli návštěvníci vůbec poprvé podívat na interiéry s historickým vybavením, které přibližují stav z počátku 20. století, kdy tam žila rodina posledního vlastníka ze šlechtického rodu Harrachů Františka.
„Součástí prohlídek bude nově přípravna pokrmů a jako nahlížecí místnost úklidová komora služebnictva, kde máme třeba historický vysavač,“ přiblížil kastelán Petr Slabý.
Postupně doplňuje i loni zpřístupněné místnosti. „Zrovna jsem přivezl autentické garnýže z našeho salónu hraběnky, které byly půjčené v soukromém objektu,“ uvedl kastelán.
Sezona začne v Janovicích o Velikonocích. Pravděpodobně na začátku června přibude expozice s názvem Turecký salón.
„Na zámku se tak říkalo místnosti, ve které byly vystavené věci přivezené Františkem Harrachem a jeho otcem Alfredem z jejich cest, zejména z Orientu,“ líčil Slabý.
Sedla, části zbroje, koberce, keramiku a jiné věci kupovali třeba na tržištích. Část exponátů skončila po válce v Náprstkově muzeu v Praze. „Domluvili jsme se na zápůjčce. Z důvodu klimatických podmínek, které jsou na zámku příznivé jen od června do září, půjde jen o dočasnou instalaci,“ vysvětlil.
|
Pustnoucí janovický zámek láká veřejnost. Rozvoj blokují spory
K zajímavostem zámku patří garáž, kde parkovalo auto Františka Harracha, ve kterém v roce 1914 doprovázel následníka trůnu Františka Ferdinanda při jeho poslední jízdě po Sarajevu.
Objekt stojí na místě gotické tvrze. Koncem 16. století prošel přestavbou na renesanční zámek a pak další proměnou v barokním slohu. V roce 1945 jej zkonfiskoval stát. Býval tam sklad státního statku nebo archiv. Památka dlouho chátrala také v souvislosti s restitučním sporem. Národní památkový ústav zařadil Janovice do výzkumného projektu, který má přispět k jeho atraktivní proměně.
Zámek v Janovicích má pohnutou historii
Původ: Vyrostl na základech gotické tvrze, prošel renesanční i barokní přestavbou.
Úpadek: Po roce 1945 sloužil jako sklad státního statku a archiv, což vedlo k drancování mobiliáře.
Záchrana: V roce 2019 převzal památku Národní památkový ústav, který zahájil rozsáhlou revitalizaci. Nedávno zde proběhla i náročná rekonstrukce elektroinstalace a opravy stropů.
Sezona v Janovicích začíná už o Velikonocích. Kvůli klimatickým podmínkám bude hlavní trasa s cennými orientálními předměty přístupná pouze od června do září. Prohlídku je doporučeno rezervovat předem, jelikož kapacita skupin je omezená. (red)