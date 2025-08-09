Zámek v Hradci nad Moravicí otevřel nové pokoje. Vybavil je loveckými unikáty

Žaneta Motlová
  14:49
Mimořádně cennou sbírku zbraní včetně unikátů puškařského umění z Evropy, ale i Asie či exotických zemí mohou lidé nově vidět na zámku v Hradci nad Moravicí. S létem se tam návštěvníkům otevřelo hned pět nových místností. Správci zámku je zařídili v loveckém duchu, v knížecích časech tam totiž právě lovci nocovali.

Lovecké pokoje a zbrojnici návštěvníkům nově ukazují průvodci zámku v Hradci nad Moravicí. V pěti čerstvě zpřístupněných místnostech lidé vidí bohaté sbírky chladných a loveckých zbraní i trofejí, jež po staletí shromažďoval rod Lichnovských.

Jedna puška vedle druhé. „Lov byl neodmyslitelnou součástí života vyšších vrstev,“ říká kastelán zámku Radomír Přibyla (na snímku).

Fotogalerie

zobrazit 7 fotografií

„Expozice věrně zachycuje atmosféru zámeckých interiérů z počátku dvacátého století. Už na zámku jako součást stálé expozice natrvalo zůstane. Tyto místnosti původně využívali myslivci a další muži, kteří byli hosty loveckých akcí zámku. Lov byl neodmyslitelnou součástí života vyšších vrstev,“ řekl kastelán zámku Radomír Přibyla.

Zařízení místností vychází z dobových fotek a obrazů, správa zámku se nechala inspirovat také dochovanými příklady podobných prostor v jiných rezidencích. Vystavených zbraní z různých historických období je více než pět stovek. Všechny pocházejí přímo z hradeckých sbírek. Ty asijské a exotické provenience Lichnovští získávali na cestách.

Stavař a kastelán v jednom. Z ruiny se i díky němu stal navštěvovaný zámek

A nechybějí ani další předměty s loveckou tematikou jako lovecké nádobí a masivní nábytek, signální rohy, medaile či historické obrazy. Osobitý charakter pak má pracovna knížete, ve které vystupují do popředí lovecké trofeje i řada dalších artefaktů.

Za pozornost stojí i specifické reliéfní ozdoby nad dřevěným obložením stěn a nade dveřmi pracovny knížete i dalších místností. „Našli jsme je uložené na půdě. Když jsme je přiměřili v těchto pokojích, přesně sem pasovaly,“ popsal objev kastelán. Unikátem je také dřevěný dvanáctiramenný novogotický lustr Lichnovských.

Zámek v Hradci nad Moravicí vystaví cenný dřevěný lustr, dva roky ho obnovovali

Lovecké pokoje, jež se nacházejí v přízemí západního křídla zámku, jsou součástí speciálního okruhu Poklady hradeckého zámku. Ten dále zahrnuje pracovnu kněžny Mechtildy Lichnovské, zařízenou přesně podle dobové fotografie z roku 1914, knížecí obrazárnu, orientální salon s bohatými knížecími sbírkami orientálního umění a sál s rodovou uměleckou sbírkou, jež obsahuje ty nejcennější ukázky uměleckého řemesla od 17. do 19. století.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Premium

Tatiana má poslední směnu v rychlém občerstvení nabízejícím v ostravské Stodolní ulici kebab. „Nejsou zákazníci. Od nového roku jich týden co týden ubývá. Majitel to tady zavírá,“ říká...

Blesk zasáhl v Opavě malé fotbalisty, jednoho museli záchranáři oživovat

V pátek odpoledne zasáhl v Opavě chlapce při fotbalovém tréninku blesk. Měl srdeční zástavu, je popálený na více částech těla. Záchranáři ho po resuscitaci přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava,...

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

Spartu čeká tým z Lotyšska, či Izraele. Baník narazí na Lugano, nebo Celje

Sparťanští fotbalisté v boji o Konferenční ligu narazí na soupeře z Lotyšska, či Izraele. V závěrečném předkole, pokud se do něj probojují, se utkají s vítězem utkání FC Riga - Beitar Jeruzalém....

Zámek v Hradci nad Moravicí otevřel nové pokoje. Vybavil je loveckými unikáty

Mimořádně cennou sbírku zbraní včetně unikátů puškařského umění z Evropy, ale i Asie či exotických zemí mohou lidé nově vidět na zámku v Hradci nad Moravicí. S létem se tam návštěvníkům otevřelo hned...

9. srpna 2025  14:49

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

9. srpna 2025  11:25

Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1

U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne vážně zranil padesátiletý dělník. Zřítil se ze zhruba dvacetimetrové výšky z pracovní konstrukce, která je pod opravovanou dálnicí D1. Muž po pádu...

9. srpna 2025  9:34

Jak uniknout z klece autismu? V Ostravě mají byt, kde se trénuje život

Najít si přátele, povídat si s nimi, oslovit dívku, která se vám líbí, jít na pracovní pohovor, nebo si třeba jen uvařit jídlo. Pro většinu lidí jsou to prakticky normální záležitosti různého stupně...

9. srpna 2025  9:11

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:45

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:30,  aktualizováno  17:27

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

8. srpna 2025  15:47,  aktualizováno  16:07

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

Halu ve Frýdlantu zapálili dva muži, když se chtěli ohřát. Zavolali hasiče a utekli

Policie objasnila velký silvestrovský požár ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Z obecného ohrožení z nedbalosti obvinila dva muže, kteří ve skladu plném hořlavých materiálů přespali a k...

8. srpna 2025  13:48

Studentské bydlení na Slezské Ostravě bude modernější, město chce víc talentů

Bagry se zakously do vstupní budovy studentských kolejí v Kranichově ulici ve Slezské Ostravě. „Bourání potrvá asi dva týdny, a to včetně odvozu stavebních zbytků,“ komentoval zahájení zásadní...

8. srpna 2025  9:48

D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
MANAŽER OBCHODNÍ SKUPINY / OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - celá ČR

D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj

Dalších 32 937 volných pozic

Německý nebezpečný odpad zmizí z Bruntálska koncem srpna, oznámil ministr

Německý odpad nelegálně uložený v soukromém areálu v Jiříkově na Bruntálsku opustí Českou republiku na přelomu srpna a září. Oznámil to ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že takové dostal...

7. srpna 2025  14:40

Davy houbařů míří do hor, jejich živelné parkování děsí obce i ochranáře

Parkování na výhybnách úzkých horských silnic, v zákazech vjezdu a na lesních cestách. S příchodem houbařské sezony jde o běžnou scenérii v Beskydech i Jeseníkách. I proto nyní ochránci přírody a...

7. srpna 2025  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.