V zámcích je nyní nebývale živo, ačkoliv po většinu času do komnat a sálů návštěvníci ještě nemohou. Začaly tam totiž jarní úklidy, vždyť do zahájení hlavní návštěvnické sezony zbývá poslední měsíc. Týká se to také zámku Fryštát v centru Karviné, kde mají takřka 160 lustrů, 134 oken a prosklených dveří, dále stovky kusů porcelánu, záclony, závěsy, historické tapisérie a jemné koberce.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Zámek Fryštát má empírovou podobu, kterou mu v 19. století vtiskl známý šlechtický rod Larisch-Mönnichů. Za socialismu tam sídlil městský národní výbor, veřejnosti se coby přístupný zámek otevřel v roce 1997. A ve třech prohlídkových okruzích jsou k vidění opravdové skvosty.
Komnaty i sály uklízejí najatí firemní pracovníci i průvodkyně. Například speciálním vysavačem čistí cenné tapety.
Samozřejmě velkým úkolem jsou četná okna. Všechna se budou do zahájení hlavní návštěvnické sezony blyštit čistotou.
V zámku v Karviné mají výhodu. Otevřeno totiž mají i o zimních víkendech, takže základní úklid dělají průběžně. I tak však zůstává mnoho práce i na jaro.
Očistou musí projít i všechen čalouněný nábytek. A hlavně opatrně, ať se nic neponičí.
A prachu bylo zbaveno i harmonium. Uklízecí četě nesmí uniknout ani jeden kus nábytku.
Prachu musí být zbaven každý kousek cenných artefaktů. Jak řekl kastelán Petr Zajíček, vše je buď historický originál nebo cenné umělecké dílo.
Všichni si úklid rozvrhli důkladně tak, aby bylo vše připraveno pokud možno s předstihem před zahájením hlavní sezony na začátku dubna.
Před zámkem je už nyní k vidění panelová výstava Slezská města včera i dnes, která představuje veduty vybraných měst české i polské části Slezska. Lidé tak mohou porovnat podobu měst v 18. století a v současnosti.
