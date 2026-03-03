|
Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu
Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...
Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra
Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...
Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň
V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...
Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz
Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...
Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby
Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...
ONLINE: Hradec Kr. - Baník, kdo bude třetím semifinalistou poháru?
V úterý překvapivě vypadla Slavia se Spartou a dál šly Jablonec s Mladou Boleslaví. Teď český fotbalový pohár pozná třetího semifinalistu. Hradec Králové hraje doma s Baníkem Ostrava, zápas má výkop...
Obec nedaleko Ostravy trápí nutrie, myslivci hlodavce odchytávají do pastí
Dříve obyvatelé Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku vnímali výskyt nutrií kolem řeky Ondřejnice, kde se začaly ve větším množství objevovat před pár lety, pozitivně. Mnozí jim při vycházkách nosili...
Oslava curlingu. Reprezentanti lákají na ostravské mistrovství Evropy
Bude to šestidenní oslava curlingu. Tak hovoří o mistrovství Evropy, které se poprvé v historii uskuteční v Česku, předsedkyně Českého svazu curlingu Karolína Frederiksen. Šampionát bude letos od 27....
Teplo v moravskoslezských městech za dekádu zdražilo na dvojnásobek, vývoj je nejistý
Během posledních deseti let se ceny tepla ve městech Moravskoslezského kraje často i zdvojnásobily. Například v Ostravě nyní podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) obyvatelé zaplatí...
Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému
Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.
Koncepce zeleně v Ostravě říká, kde chybí a jak ji kultivovat
Co chce město dělat se zelení v městské a příměstské krajině v Ostravě, ukazuje aktuální výstava Vidíme to zeleně Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA. Zastupitelé...
OBRAZEM: Přes sto lustrů i oken. Na zámku v Karviné začalo jarní gruntování
V zámcích je nyní nebývale živo, ačkoliv po většinu času do komnat a sálů návštěvníci ještě nemohou. Začaly tam totiž jarní úklidy, vždyť do zahájení hlavní návštěvnické sezony zbývá poslední měsíc.
Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí
Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní...
Ovzduší v Ostravě se výrazně zlepšilo, problémem zůstávají domácí kotle
Zlepšení, ve které by před deseti lety nikdo nevěřil. Kvalita ovzduší v Ostravě je na tak dobré úrovni, že by zdejší vzduch postupně mohl vyhovět i přísnějším limitům, jež mají začít platit v...
Jedenáct sprinterských titulů a dost. Spolurekordman Stromšík ukončil kariéru
Pro pátý mistrovský titul v řadě na 60 metrů si Zdeněk Stromšík na víkendovém halovém mistrovství republiky v Ostravě nedoběhl. Skončil pátý a pak ve 31 letech ukončil kariéru.
Prozaik Ota Filip má pamětní desku, v Ostravě ji odhalila jeho dcera
Rodný dům Oty Filipa ve Slezské Ostravě už neexistuje, a tak volba členů pracovní skupiny pro zřízení jeho pamětní desky padla na roh pravého křídla ostravské Nové radnice. Rodiče významného českého...
Karviná v křeči, po dobrém podzimu klesá. Srážejí nás dětské nemoci, míní Jarolím
Nula bodů a skóre 1:10. Po pěti prohrách v jarní části první ligy se fotbalisté MFK Karviná propadli z šesté příčky na osmou, přičemž od skupiny týmů, které čeká boj o záchranu, je dělí šest bodů.