Zámek v Bílovci bude mít nové lákadlo, dosud nepřístupné podzemí

Petra Sasínová
  7:12
Další etapu obnovy letos čeká renesanční zámek v Bílovci. Stavbaři začnou asi v polovině roku upravovat dosud nepřístupné prostory v prvním podzemním podlaží rozlehlé trojkřídlé budovy, jejíž vlastníkem je od roku 1990 město. Nový návštěvnický okruh má být hotový do konce roku 2027.
Středověký suterén zámku táhne návštěvníka hlouběji do útrob sklepních prostor,...

Středověký suterén zámku táhne návštěvníka hlouběji do útrob sklepních prostor, aby na konci vystoupal zpět na zámecké nádvoří. | foto: Lukáš Pelech

Barokní zámek Bílovec po rekonstrukci
Minimalistická grafika umožňuje návštěvníkům dozvědět se vše o samotných...
Vlastníci zámku Bílovec se často střídali, ne každý se o něj dobře staral..
V expozici jsou také instalovány originální artefakty ze zdejších nálezů.
„Chtěli bychom vytvořit expozici zaměřenou na historickou zámeckou kuchyni, a to včetně funkční repliky, kde bude možné představovat dobové vaření a historickou gastronomii,“ řekla místostarostka Bílovce Tereza Grabcová Hozová.

Odstranit se musí nevhodné podlahy a omítky, opravit zdivo, obnovit elektroinstalaci i rozvody vody. Vznikne hygienické zázemí a také nové expoziční a výstavní plochy. „Propojíme tři různé prostory s různými tematickými okruhy zahrnujícími historický vývoj, každodenní život a stavební proměny objektu,“ shrnula místostarostka.

Prohlédněte si unikátně obnovený středověký suterén barokního zámku

Město spolupracuje s Národním památkovým ústavem, jenž bílovecký zámek zařadil do výzkumného projektu Zámky v krajině moravskoslezského pomezí. „Cílem je vytvořit pro zámky v Dívčím Hradě, Janovicích a Bílovci na základě podrobných výzkumů a pomocí nových forem prezentace atraktivní obsahovou náplň,“ zmínila ostravská památkářka Romana Rosová.

V suterénu už je jedna unikátní expozice

Památkáři se už podíleli na expozici Skrytý středověk umístěné od roku 2021 v suterénu zámku, kde se v uplynulých letech uskutečnily dva archeologické průzkumy. V autentických prostorách s odkrytými gotickými zdmi se mohou návštěvníci seznámit s nepříliš známým faktem, že zámek byl původně středověkým městským hradem.

Středověký suterén zámku táhne návštěvníka hlouběji do útrob sklepních prostor, aby na konci vystoupal zpět na zámecké nádvoří.
Barokní zámek Bílovec po rekonstrukci
Minimalistická grafika umožňuje návštěvníkům dozvědět se vše o samotných osudech hradu a lidí, kteří stáli za jeho stavebními úpravami.
Vlastníci zámku Bílovec se často střídali, ne každý se o něj dobře staral..
Součástí expozice je aktuální navazující výstava s podtitulem Od hradu k zámku, kde památkáři prezentují i výsledky nejnovějšího průzkumu. Archeologové a jejich pomocníci objevili mimo jiné pozůstatky renesanční kuchyně, ale nejvýznamnějším nálezem byl zlatý prsten zdobený rubínem z Barmy a tyrkysem z Íránu z přelomu 15. a 16. století, který má jedinečný design. „Podobné jsme dohledali až v britských muzeích. Je trochu záhada, že se takový luxusní prsten našel v kuchyni. Nepodařilo se nám zjistit, jestli patřil některé z majitelek, nebo nějaké návštěvě,“ podotkla Rosová.

Vedení města nález šperku nadchl. „Je to obrovský objev, který chceme více propagovat. Zatím ho ukazujeme návštěvníkům výstavy v zámeckém suterénu,“ řekla místostarostka Grabcová Hozová.

I když sezona začne až v květnu, zájemci se můžou na prohlídku objednat i teď. Návštěvníky provází pracovníci muzea, které spadá pod Kulturní centrum Bílovec. „Vystavujeme originál prstenu. Když někdo přijde na výstavu, dáme ho do vitríny, jinak je zamčený v trezoru,“ informoval ředitel centra Petr Havrlant.

Zámek byl postavený na místě staršího hradu v 16. století. Posledním majitelem byl Sigmund Sedlnický, který po válce marně protestoval proti konfiskaci majetku. Předtím budovu vážně poškodil požár, inventář byl zničený a rozkradený. Státní úředníci zajistili nutné opravy a do zámku umístili sklad léčiv.

Po pádu komunistického režimu jej převzalo město. Do roku 2005 tam měl pronajaté prostory Zemský archiv Opava, pak byla památka nevyužitá. V roce 2010 vzniklo občanské sdružení Kuratorium zámku Bílovec v čele s Eduardem Valešem, který začal vracet do zámku život. „Podařilo se mu zpřístupnit nadzemní podlaží, dát dohromady expozice,“ ocenila přínos nedávno zemřelého kastelána místostarostka. Věří, že postupná oprava bude pokračovat a zámek, který je nejvýraznější dominantou města, má nadějné vyhlídky.

