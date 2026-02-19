Zámek v Bílovci bude mít nové lákadlo, dosud nepřístupné podzemí

„Chtěli bychom vytvořit expozici zaměřenou na historickou zámeckou kuchyni, a to včetně funkční repliky, kde bude možné představovat dobové vaření a historickou gastronomii,“ řekla místostarostka Bílovce Tereza Grabcová Hozová.
Odstranit se musí nevhodné podlahy a omítky, opravit zdivo, obnovit elektroinstalaci i rozvody vody. Vznikne hygienické zázemí a také nové expoziční a výstavní plochy. „Propojíme tři různé prostory s různými tematickými okruhy zahrnujícími historický vývoj, každodenní život a stavební proměny objektu,“ shrnula místostarostka.
Prohlédněte si unikátně obnovený středověký suterén barokního zámku
Město spolupracuje s Národním památkovým ústavem, jenž bílovecký zámek zařadil do výzkumného projektu Zámky v krajině moravskoslezského pomezí. „Cílem je vytvořit pro zámky v Dívčím Hradě, Janovicích a Bílovci na základě podrobných výzkumů a pomocí nových forem prezentace atraktivní obsahovou náplň,“ zmínila ostravská památkářka Romana Rosová.
V suterénu už je jedna unikátní expozice
Památkáři se už podíleli na expozici Skrytý středověk umístěné od roku 2021 v suterénu zámku, kde se v uplynulých letech uskutečnily dva archeologické průzkumy. V autentických prostorách s odkrytými gotickými zdmi se mohou návštěvníci seznámit s nepříliš známým faktem, že zámek byl původně středověkým městským hradem.
Součástí expozice je aktuální navazující výstava s podtitulem Od hradu k zámku, kde památkáři prezentují i výsledky nejnovějšího průzkumu. Archeologové a jejich pomocníci objevili mimo jiné pozůstatky renesanční kuchyně, ale nejvýznamnějším nálezem byl zlatý prsten zdobený rubínem z Barmy a tyrkysem z Íránu z přelomu 15. a 16. století, který má jedinečný design. „Podobné jsme dohledali až v britských muzeích. Je trochu záhada, že se takový luxusní prsten našel v kuchyni. Nepodařilo se nám zjistit, jestli patřil některé z majitelek, nebo nějaké návštěvě,“ podotkla Rosová.
Vedení města nález šperku nadchl. „Je to obrovský objev, který chceme více propagovat. Zatím ho ukazujeme návštěvníkům výstavy v zámeckém suterénu,“ řekla místostarostka Grabcová Hozová.
I když sezona začne až v květnu, zájemci se můžou na prohlídku objednat i teď. Návštěvníky provází pracovníci muzea, které spadá pod Kulturní centrum Bílovec. „Vystavujeme originál prstenu. Když někdo přijde na výstavu, dáme ho do vitríny, jinak je zamčený v trezoru,“ informoval ředitel centra Petr Havrlant.
Zámek byl postavený na místě staršího hradu v 16. století. Posledním majitelem byl Sigmund Sedlnický, který po válce marně protestoval proti konfiskaci majetku. Předtím budovu vážně poškodil požár, inventář byl zničený a rozkradený. Státní úředníci zajistili nutné opravy a do zámku umístili sklad léčiv.
Po pádu komunistického režimu jej převzalo město. Do roku 2005 tam měl pronajaté prostory Zemský archiv Opava, pak byla památka nevyužitá. V roce 2010 vzniklo občanské sdružení Kuratorium zámku Bílovec v čele s Eduardem Valešem, který začal vracet do zámku život. „Podařilo se mu zpřístupnit nadzemní podlaží, dát dohromady expozice,“ ocenila přínos nedávno zemřelého kastelána místostarostka. Věří, že postupná oprava bude pokračovat a zámek, který je nejvýraznější dominantou města, má nadějné vyhlídky.