Na ostravských školách vyučují artisté, děti se učí žonglování a akrobacii

Na základních školách se cirkusáckým dovednostem učí patnáct set dětí. „Rozhodli jsme se, že děti naučíme prvky párové akrobacie, žonglování, bez kterého se cirkus neobejde, a základy tanečního pohybu,“ uvedla umělecká produkční ostravského spolku Cirkus trochu jinak Nela Chamrádová.

Zapojením do párové akrobacie děti podle ní velmi rychle zjistí, že v životě nestačí jen to, že věří sobě. „Musí si věřit vzájemně, protože bez důvěry a spolupráce se tato artistická vystoupení dělat nedají. Žonglováním si zase posilují pravou i levou mozkovou hemisféru a tancem je chceme nenásilnou formou přivést zpět k pohybu,“ objasnila výběr jednotlivých disciplín Chamrádová.

„Toto netradiční pojetí sportu a umění může ukázat cestu dětem, které se dosud o zmíněná témata nezajímaly,“ zdůvodnila plán náměstkyně primátora Ostravy Andrea Hoffmannová. „Pokud lektoři děti zaujmou, mohou je nasměrovat k pohybu a v dalších letech i motivovat k objevování umění a smysluplnému trávení volného času,“ doplnila.

Členové ostravského spolku Cirkus trochu jinak začali docházet do škol již v prosinci a setkávat se s dětmi budou v dvoudenních seminářích až do konce školního roku.

První školou, která se do projektu zapojila, je Základní škola Františka Formana z Ostravy-Dubiny. „Když mě oslovili z odboru školství Magistrátu města Ostravy a nabídli účast v projektu, neváhala jsem ani sekundu,“ sdělila ředitelka školy Ludmila Večerková.

Aktuální téma, které projekt nabízí, je podle ní přínosné pro žáky i pedagogy. „Stále více se u nás na škole setkáváme s dětmi, které mají problémy v oblasti sociálního vyloučení, trpí psychickými potížemi, ale i negativními zážitky prožité šikany,“ zdůvodnila Večerková. „Mnoho mladých lidí se uzavírá do vnitřního virtuálního světa, a proto akci vnímám nejen jako netradiční kulturní zážitek, ale také jako zajímavý a účinný nástroj prevence před těmito negativními jevy, které se ve společnosti vyskytují až příliš často,“ dodala.

Děti si procvičí i angličtinu

Artisté postavili výuku na spolupráci mezi učitelem, lektorem a žáky současně. „V každé hodině volíme individuální přístup. Snažíme se být maximálně názorní a zapojujeme do práce celou skupinu tak, aby nikdo neměl pocit, že je na takzvané vedlejší koleji, a tím méněcenný,“ přiblížila Chamrádová.

Aktivitami z atraktivního prostředí cirkusu umělci odpoutávají děti od virtuální reality v mobilních telefonech a počítačích.

Pedagogové pak ocenili i skutečnost, že se kurzu účastní zahraniční lektor. „Pokud se chtěli žáci domluvit, a to s artisty opravdu chtěli, museli použít své znalosti angličtiny, a skloubili tak pohybovou výuku s jazykovou,“ jmenovala další pozitiva programu ředitelka Ludmila Večerková. „Troufám si říct, že někteří z nich si vyzkoušeli anglickou konverzaci v praktickém životě poprvé.“

Někteří z žáků byli artisty tak nadšeni, že se rozhodli vystoupit po jejich boku v závěrečném programu nazvaném Just Try It. V něm následně celé škole předvedli, co je lektoři naučili. „Po skončení programu jsem si všimla, že několik dětí skutečně požádalo lektory o kontakty, a pokud vím, začaly je navštěvovat v jejich UmCirku v Ostravě-Zábřehu,“ dodala ředitelka základní školy.

Projekt nazvaný Propojení světa kultury, umění a pohybu podpořilo ministerstvo kultury částkou 472 tisíc korun a zapojit by se do něj mělo 1 500 dětí z pěti ostravských škol.