V kraji začal platit zákaz pyrotechniky, odpalovačům napoví interaktivní mapa

Martin Pjentak
  6:11
Ve značné části Moravskoslezského kraje nebude letos možné používat zábavní pyrotechniku v takovém rozsahu jako dosud. A to kvůli přísnějším pravidlům, která začnou platit od letošního 1. prosince. Největší novinkou je zavedení bezpečných zón, v nichž bude možné odpalovat pouze pyrotechniku kategorie F1, tedy například jen prskavky, bouchací kuličky a menší fontány.
Omezení se týká okolí zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, útulků pro zvířata, zoologických zahrad a objektů k chovu zvířat.

Podle interaktivní mapy, která kvůli novele vznikla, se omezení dotknou značné části kraje: zákaz bude platit jak na velké části území měst, u menších obcích se často týká celého jejich území.

Takovou obcí je například Jistebník. Informace o tom, že zákaz platí prakticky pro celou vesnici, se objevila na obecním webu už v první půlce listopadu.

„Mezi lidmi to vyvolalo značně negativní reakce. Mnozí se zlobili na nás, přestože to není rozhodnutí obce, ale ministerstva,“ uvedla starostka Jistebníku Šárka Storzerová.

Rozsah omezení ji samotnou udivil. „Jistebník je známý svými chovy ryb, kromě toho ale tady máme jen chovatele koní a drobného zvířectva. Když se ale podíváte na sousední Bravantice nebo Klimkovice, tak u nich to omezení tak rozsáhlé není,“ popsala.

Dohlížet nad zákazem budou strážníci

Zákaz se ale dotýká například i velké části území Ostravy, kde na jeho dodržování budou dohlížet především strážníci.

„V současnosti průběžně monitorujeme legislativní změny a připravujeme se na jejich zavedení v rámci standardních provozních postupů,“ uvedla mluvčí Městské policie Ostrava Helena Badurová.

Dohled nad dodržováním předpisů týkajících se pyrotechniky bude probíhat průběžně, podobně jako dosud.

„Strážníci budou reagovat jak na vlastní zjištění, tak na podněty občanů. Každý případ bude posuzován v souladu s legislativou,“ doplnila.

„My samozřejmě musíme dohlížet na dodržování všech platných zákonů a vyhlášek, ale teprve praxe ukáže, jak to bude vypadat s dohledatelností pachatelů, dokazováním a vymahatelností práva,“ nastínil například šéf opavských strážníků Jiří Klein.

„Protože když nás někdo k takovému případu přivolá, tak než tam přijedeme, nějakou dobu to trvá, a to už nemusíme chytit daného člověka při činu.“

Postihy podle jeho slov budou zatím zřejmě mírnější. „V praxi se u nových zákonů v první fázi přistupuje k domluvě či mírnějším pokutám. Na druhou stranu u opakovaných přestupků je nutné přistoupit k přísnějším trestům,“ objasnil.

Jak bude vypadat dohled nad omezeními v menších obcích, jasné není. „U nás obecní policii nemáme, nejbližší je v Bílovci a těžko předpokládat, že kvůli tomu bude zajíždět k nám,“ řekla Storzerová.

Klid pro zvířata

Radost udělala novela zejména těm, kdo pracují se zvířaty. Omeze ní se totiž týká i okolí chovů zvířat.

„Omezení vítáme, ze zkušenost víme, že zvířata v našich chovech nadměrným užíváním pyrotechniky trpí. Lekají se, jsou nervózní, můžou v panice narážet do hrazení čímž si pak způsobují různá zranění. Případně tím, jak jsou podrážděná, hrozí riziko pokopání personálu,“ uvedl Petr Ficbauer, ředitel živočišné výroby společnosti Agrosumak ze Suchdola nad Odrou.

„Sice se snažíme zavírat vrata a zatemňovat okna, ale zvukovým efektům pyrotechniky se neubráníme.“

Za pozitivní považuje omezení také vedoucí záchranné stanice v Bartošovicích Petr Orel.

„My se s negativními důsledky používání pyrotechniky setkáváme dlouhodobě. Savců, kteří na to reagují nejhůře, máme u nás naštěstí v zimní sezoně méně, ptáky ve voliérách se snažíme ochránit, aby se v panice neporanili,“ sdělil Orel.

V divoké přírodě pak podle něj odnášejí ohňostroje nejhůře vodní ptáci. „Polekají se, ve tmě vzlétnou a narazí do nějaké překážky,“ řekl.

Záchranné stanici se již dříve podařilo domluvit s obcí, že se velké ohňostroje budou konat dále od jejího areálu. „Co už je ale horší, je šance dohodnout se s některými jednotlivci,“ podotkl.

